L’oroscopo del 2 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 2 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un sabato in cui avete la possibilità di aprire il fine settimana in modo gioioso! Sfruttate questa energia per ampliare i vostri orizzonti ma soprattutto cercate di staccarvi definitivamente dal passato, mollate tutto ciò che è ormai superato. Aprite la mente e il cuore a nuove possibilità e concentratevi sul futuro. Ripensare a ciò che è accaduto vi distrarrà e rischiate di perdere un’ottima opportunità che avete proprio davanti a voi. E’ una fase in cui potrebbero accadere grandi cose ma per vederle dovete vivere il momento presente! Amore: in coppia, con la dissonanza Venere-Urano potrebbero esserci delle tensioni. Cercate di tenere sotto controllo il nervosismo! Soli: i passaggi accentuano la vostra impulsività. Attenzione a come vi esprimete…

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui dovete scrollarvi di dosso lo stress della settimana lavorativa. Il buon aspetto Luna-Plutone rappresenta un invito a stabilire dei limiti in modo che possiate rilassarvi, ricaricare le batterie, uscire dalla solita routine, anche semplicemente cambiando il programma della giornata. Dovete distrarvi, soprattutto perché avete una certa tendenza a essere ossessionati dalla possibilità di eventi negativi personali o di lavoro che invece potrebbero non verificarsi mai. Se avvertite un po’ di scoraggiamento è temporaneo. Amore: in coppia, un’intensità sensuale e sentimentale vi spinge tra le braccia della dolce metà! Belle emozioni, complicità anche l’eros. Soli: abbassare un po’ le aspettative negli affari di cuore, vi permetterà di aprire nuove porte.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Nella mente vi frullano una miriade di idee brillanti ma dovete fare in modo di non passare il resto della giornata a rimuginarci sopra. Oggi non si tratta di sviluppare delle idee ma di entrare in azione e trasformarle in realtà. Non vorrete essere una di quelle persone che parlano, parlano ma non riescono a mettere in pratica ciò che dicono… Smettete di studiare il piano perfetto, prendete in mano il timone della situazione e date invece il via senza esitare a ciò che avete elaborato mentalmente fino a oggi facendo in modo che funzioni! Amore: in coppia, volete aggiungere un po’ di pepe nella relazione ma non mettete troppa fretta al partner, non ha la sensazione di vivere al rallentatore e potreste irritarlo/a, Soli: alcune buone notizie faranno progredire un flirt.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un sabato in cui potrebbe essere necessario spendere del denaro per qualcosa che non è divertente né entusiasmante ma soltanto necessario. Tuttavia sul fronte finanze fate attenzione: è una giornata in cui potreste largheggiare nelle spese e rischiare di fare un acquisto inutile, di comprare impulsivamente un oggetto che in seguito utilizzerete poco o niente. Prima di aprire il portafoglio siate sinceri con voi stessi, sul motivo per cui state facendo l’acquisto. La noia non è mai un buon motivo per lanciarvi in spese folli. Amore: in coppia, esprimete le vostre emozioni, oggi lo farete con sincerità e tenerezza. Risultato: sarete ascoltati e soprattutto compresi. Soli: in caso d’incontro con chi vi attrae, bando alla modestia e lasciate che a parlare sia la voce del cuore.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi odierni, cercate di introdurre nella giornata un po’ più di leggerezza! Con la dissonanza Venere-Urano, la vostra tendenza odierna potrebbe infatti essere quella di concentrarvi su ciò che non funziona anziché su ciò che funziona, il che va bene ma fino a un certo punto: esagerare, spingervi troppo oltre si trasforma in un fatto controproducente. Non si tratta di eludere i problemi ma di ricordare a voi stessi, o eventualmente a chi vi circonda, il lato positivo di una situazione, anche se va detto oggi può essere più difficile. Amore: in coppia, privilegiate la dolcezza, evitate di punzecchiare il partner poiché scatenerete delle tensioni! Soli: l’amore non è nel programma della giornata, la cosa migliore è evitate di insistere nella ricerca. Viva gli amici!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Perché andate sempre così di fretta? Per oggi cercate di rilassarvi, rallentate il ritmo: le relazioni personali, amicizie comprese, meritano più tempo di quello che ultimamente avete dedicato loro. Ricordate sempre il valore che hanno nella vostra vita, sono importanti tanto quanto il lavoro, se non addirittura di più. Mostrate dunque alle persone care, il vostro lato tenero e affettuoso! Il che non significa, sia chiaro, farvi carico dei problemi di chi vi circonda. Potete ascoltare con pazienza le loro preoccupazioni ma non sentirvi in dovere di risolverle. Amore: in coppia, insieme alla dolce metà c’è amore, complicità e tante risate: il che nella casa crea un’energia straordinaria. Soli: avete l’effetto calamita! Siete sul punto di dare il via a una splendida storia molto passionale.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Prendete una pausa dalle varie attività odierne, cercate un posto tranquillo per riflettere con calma sugli eventi accaduti di recente. Tenete presente che il tempo trascorso a esaminare la vostra vita, la vostra situazione – anche di lavoro – non è quasi mai tempo sprecato. E’ utile per rafforzare le vostre convinzioni su ciò che state facendo o su dove vi porterà il percorso che state imboccando. Presto le cose cambieranno, state entrando in una fase di evoluzione, di progresso ed è importante capire cosa lasciare alle spalle. Amore: in coppia, anticiperete i desideri del partner, lo sorprenderete e vi farà una piccola sorpresa. Forse si tratte di una serata piccantina? Soli: desiderate tenerezza e dolcezza: una persona molto vicina è pronta a offrire quello che cercate.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Venere-Urano, in casa l’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica, con i familiari non sarete un esempio di gentilezza e ciò minare l’armonia nelle relazioni. Ma non solo: potreste sperimentare una leggera (e molto temporanea) notte oscura dell’anima. Esaminerete la vostra vita e anche se le cose stanno andando bene, penserete con un po’ di tristezza che non avete ancora raggiunto il traguardo sperato. Cercate di distrarvi leggendo un buon libro o guardando un film. Questa sensazione domani sarà superata. Amore: in coppia, Amore: in coppia, belle emozioni, sul fronte eros sperimenterete con fantasia… Soli: un incontro intrigante farà battere il vostro cuore. Lasciatevi trasportare da Cupido, vivete le intense emozioni.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’atmosfera odierna non è di tutto riposo, chi vi circonda potrebbe scatenare delle discussioni, anche se non direttamente con voi, Cercate di rimanere il più possibile distaccati, calmi e flessibili. In questo modo eviterete di essere risucchiati in qualsiasi litigata. Maggiore sarà la distanza emotiva che riuscirete a stabilire tra voi e le parti in conflitto, più piacevole e rilassante sarà la vostra giornata. Al contempo, alcuni obiettivi per essere raggiunti potrebbero richiedere più tempo del previsto. Tenete duro poiché otterrete il successo desiderato. Amore: in coppia, alti e bassi, passerete al setaccio la relazione. Parlatene con il partner per conoscere il suo punto di vista. Soli: le emozioni sono forti così come le reazioni. Non provocate la sensibilità di chi vi corteggia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Alcune responsabilità di lavoro o familiari impreviste ma che richiedono la vostra attenzione, potrebbero costringervi a rimandare un incontro con gli amici e il fatto irritarvi, soprattutto perché dovrete deludere le aspettative degli altri. Dite a voi stessi che sono cose che succedono. Non trasformate la situazione in un dramma anche perché ciò non avrà un impatto sulle relazioni, nessuno si offenderà ma al contrario sarà comprensivo. Impegnatevi per portare a termine quanto dovete e in seguito concedetevi del tempo libero per divertirvi. Amore: in coppia, giornata magica, piena d’amore, con il partner siete sempre molto innamorati. Soli: dipende da voi ma tenete presente che siete irresistibili. E, forse, questa volta, sarà quella giusta per incontrare il Grande Amore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un sabato in cui probabilmente vi sentirete un po’ giù di corda. Nulla di drammatico, forse siete soltanto un po’ stressati. E’ stata una settimana impegnativa, avete lavorato sodo e non avete pensato ad altro per cui il corpo e la mente si stanno ribellando. Le vostre energie, come quelle di chiunque altro, non sono inesauribili e dovete rispettare il bisogno di riposo. Ritagliate del tempo libero solo per voi, rilassatevi un po’ anche attraverso una lunga passeggiata, senza per questo sentirvi in colpa nei confronti di chi vi circonda. Amore: in coppia, il partner saprà come creare una dolce atmosfera e riuscirà a mettervi di buonumore! Soli: avete capito che per trovare l’amore dovete metterci del vostro e impegnarvi. Questo atteggiamento cambierà tutto!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Alcuni piccoli ostacoli oggi potrebbero rallentare il vostro ritmo ma alla fine vi permetteranno di trovare il tempo per comprendere meglio un problema di vecchia data o di un evento passato. Al contempo siete sulla strada giusta per rafforzare le relazioni con le persone care, compresi gli amici, apportando un tocco di dolcezza alle conversazioni e agendo all’occorrenza con pazienza e diplomazia. Per quanto riguarda le relazioni avete dunque le carte in regola per preservare l’equilibrio in quelle che ritenete importanti ed essere soddisfatti. Amore: in coppia, la vita a due è così piacevole, talmente sensuale da farvi prendere in considerazione un viaggio o un’uscita romantica. Soli: incontro con una persona che vi attrae – ricambierà – e che risveglierà i cinque sensi!