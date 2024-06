L’oroscopo del 21 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 21 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Mercurio-Marte le energie sono al top e siete pronti a entrare in azione per risolvere problemi riguardanti la casa o le questioni di denaro e gli affari. È un momento favorevole per lavorare su un budget o avere delle conversazioni positive sulle finanze e sulle strategie. Al contempo il modo di parlare convincente vi permette di motivare chi vi circonda, soprattutto se è giù di corda. Saprete esattamente cosa dire per rallegrare una persona o a dare la giusta prospettiva ai suoi problemi. Amore: in coppia, prendete la vita come viene, nessun litigio all’orizzonte, c’è un ritorno all’equilibrio. Soli: i pianeti oggi vi spingono a rischiare, volete cambiare il vostro status! Un incontro romantico potrebbe avvenire in un luogo insolito.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Cercate di concretizzare alcune delle vostre idee più brillanti: con il buon aspetto Mercurio-Marte è il momento di passare dalle parole ai fatti, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi personali. Se credete in qualcosa con sufficiente forza, troverete un modo per realizzarla, anche se gli altri vi faranno notare i difetti. Ma se per voi è importante date una risposta ferma a chiunque cerchi di scoraggiarvi. Andate dritti al punto ed evitate di girarci intorno. Essere decisi vi doterà di maggiore entusiasmo. Amore: in coppia, umorismo, preliminari, divertimento e giochi erotici miglioreranno l’intesa! Soli: vi piacerà flirtare, socializzare e prendere l’iniziativa! Chiedete un appuntamento a chi vi attrae e capite che ricambia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete in mente un progetto o intenzione di raggiungere un obbiettivo? Dovete parlarne, non tenere tutto per voi. Date il via ad alcune conversazioni con chi vi circonda, in particolare con gli amici più stretti così da ottenere una loro opinione, una dritta che vi sarà utile. Tenete presente che la vostra capacità di risolvere i problemi oggi è superiore alla media, potete affrontare questioni o idee complesse con maggiore facilità del solito. Bisogno di relax? Un trattamento termale è l’ideale! Amore: in coppia, nel corso della giornata, inviate sms bollenti al partner o lanciate una conversazione piccantina: preparerete il terreno per una serata hot! Soli: potreste avere un incontro a sorpresa, con una persona diversa dal tipo che scegliete.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio nel vostro segno è in buon aspetto con Marte: il transito movimenta piacevolmente la vita sociale, è la giornata ideale per fare dei piani per il fine settimana. Queste vibrazioni vi rendono più simpatici, spontanei e positivi del solito, potrebbero anche permettervi di stringere nuove ed entusiasmanti relazioni d’amicizia, alcune saranno in grado di favorire il raggiungimento degli obbiettivi personali. Lavoro o vita personale non dovete temere di esprimervi, la fortuna è al vostro fianco! Amore: in coppia, con il partner parlerete di cambiamenti importanti e positivi che vi permetteranno di costruire un bellissimo futuro! Soli: potreste dare il via a una storia con una persona che fa parte del lavoro o della cerchia delle amicizie.

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un venerdì in cui il buon aspetto Mercurio-Marte accende il vostro buonumore e l’ottimismo! Uno stato d’animo forse dovuto ad alcuni risultati che avete ottenuto nei giorni passati e che vi garantiscono maggiori entrate. Non è affatto escluso che grazie al transito oggi arrivino delle opportunità di lavoro a cui puntate da tempo! Sfruttate al massimo i passaggi odierni. Su un altro piano: parlare con un amico caro di una questione personale che da tempo vi pesa vi farà sentire sollevati. Amore: in coppia, lanciate degli sguardi sensuali alla dolce metà, sussurrate nel suo orecchio le fantasie più piccantine. Soli: avete lo slancio giusto per divertirvi, socializzare e flirtare! Prendete l’iniziativa e corteggiate senza esitare chi vi attrae.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Mercurio-Marte vi rende entusiasti, determinati e motivati a raggiungere con coraggio i vostri obbiettivi! La vostra forza interiore è al massimo e dovete sfruttarla per raggiungere il successo, fare passi avanti nella carriera. Al contempo se è ormai da un po’ che seguite la solita routine è tempo di uscire dalla zona di comfort e dare una scossa, cambiare qualcosa! E’ un buon momento per socializzare, entrare in contatto con persone stimolanti e provare nuove esperienze. Amore: in coppia, bella giornata per innamorarvi di nuovo della dolce metà! I passaggi astrali accendono il desiderio e nell’eros prenderete l’iniziativa! Soli: siete attraenti, è la giornata ideale per uscire, socializzare e incontrare nuove persone.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto Mercurio-Marte favorisce l’azione ed è il venerdì ideale per pianificare e organizzare al meglio un progetto di lavoro o personale: vi farà imboccare la strada del successo. Avete la resistenza fisica e mentale nonché l’energia per realizzare molto e inoltre sapete quali sono i passi giusti da fare sia negli affari che nelle relazioni. Tutto ciò che direte o farete se accompagnati da sicurezza in voi stessi e dal pensiero positivo, vi faranno ottenere il sostegno di chi vi circonda. Amore: in coppia, nella relazione c’è una bella evoluzione. Insieme, siete più appagati che mai, tornano la complicità e il desiderio. Soli: un incontro romantico inaspettato imprime una svolta nella vostra vita affettiva. Non è escluso il ritorno con un/a ex.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il desiderio di esplorare nuovi territori potrebbero spingervi a prenotare un viaggio così da rigenerare le energie. Se avvertite il bisogno di prendere le distanze dai problemi del quotidiano, prima di pagare assicuratevi di controllare i dettagli. Con i passaggi odierni potreste essere attratti da un’offerta ma poi rivelarsi una delusione. Su un altro piano: è un buon momento per avere delle conversazioni sincere con le persone care, così da migliorare la vita familiare e rafforzare i legami. Amore: in coppia, c’è il gran ritorno della passione e riscalda la vostra unione. Il forte desiderio riaccende la voglia di vivere e di amare! Soli: sicurezza, sex appeal e fascino: saranno in molti/e a perdere la testa ma qualcuno conquisterà il vostro cuore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Marte è tempo di trasformazione: dovete eliminare eventuali ostacoli o problemi che hanno impedito la vostra crescita personale. Se è presente, assecondate dunque il desiderio di dedicarvi ad attività che vi entusiasmano, vi motivano. Non è escluso che potrebbe essere necessario prendere alcune decisioni importanti così da garantirvi un futuro lavorativo o personale più appagante. Potreste, ad esempio, cercare un impiego in linea con le vostre aspirazioni. Amore: in coppia, c’è il rilancio dell’amore, della relazione! Divertitevi insieme e lasciate alle spalle eventuali preoccupazioni. Soli: siete pronti a vivere una storia romantica e passionale. Un incontro metterà in subbuglio il cuore di entrambi!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto tra Mercurio e Marte al vostro segno indica che attraverso i social network durante una conversazione online promettente potrebbe presentarsi un’ottima opportunità di lavoro o di affari. Ma più in generale con questo transito l’atmosfera è perfetta per socializzare, accettare inviti e unirvi alla cerchia di amici o essere voi a organizzare delle uscite divertenti. La creatività oggi è al top: tenete presente che nuove idee potrebbero portare a nuovi entusiasmanti progetti. Amore: in coppia, sfruttate l’energia di questo venerdì per esprimere i desideri erotici e sedurre senza tabù il partner. Vi seguirà. Soli: potreste ricevere un sms oppure un invito da una persona interessata a voi! Sarete entusiasti anzi felici!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Mercurio-Marte vi rende efficienti, con grande sicurezza in voi stessi, e siete pronti a concretizzare idee e progetti in particolare riguardanti la casa, la famiglia e il lavoro. Questo transito indica inoltre che parlarne con un amico vi permetterà di avere una prospettiva più chiara e dunque muovervi in modo vantaggioso o ricevere alcune dritte preziose. Al contempo, nelle finanze potrebbero presentarsi delle buone opportunità in modo del tutto inaspettato. Saprete quali cogliere al volo. Amore: in coppia, grandi dimostrazioni d’amore e di passione, l’eros è al top e sulla relazione splende il sole! Soli: il cuore batterà forte per una persona conosciuta di recente. Sarete euforici! Con l’altro/a riscoprirete la gioia di vivere.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Quanto tempo è passato dall’ultima volta che vi siete concessi una gratificazione? Il buon aspetto Mercurio-Marte odierno rappresenta un’opportunità per fare qualcosa che vi piace pensando solo a voi. Che si tratti di un massaggio rilassante, di acquistare un oggetto speciale che desiderate da tempo o di qualcos’altro che attira la vostra attenzione, è la giornata giusta per regalarvi benessere! Su un altro piano: sbarazzatevi di vecchi oggetti ormai inutili. mettete ordine in casa! Amore: in coppia, è una giornata magica per lanciarvi insieme nel vortice dell’amore e del desiderio. Soli: all’orizzonte si profila una storia d’amore. L’altro/a sarà irresistibilmente attratto dalla vostra dolcezza e dal vostro fascino. Avete l’effetto calamita.