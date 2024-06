L’oroscopo del 25 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 25 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Acquario è un martedì in cui siete di buon umore ma chi vi circonda potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza e ciò scatenare delle tensioni, il nervosismo. Il luminare è in dissonanza con Urano e una persona potrebbe comportarsi in modo bizzarro, avere reazioni inaspettate. Fate un respiro profondo e in caso di discussione mantenete la vostra posizione. Non dovete permettere a chi è di malumore, lavoro o vita personale, di rovinarvi la giornata. Amore: in coppia, potreste riflettere su un problema che riguarda la relazione, forse il futuro, le priorità e la serenità. Fatto questo piccolo esame, dovrete scendere a qualche compromesso. Soli: probabilmente siete in attesa di un segnale da parte di una persona. Perché invece non fare il primo passo?

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste sentire chiaramente che nel lavoro qualcosa deve cambiare ma al contempo non sapere da dove iniziare o cosa fare. Prima di qualsiasi altra cosa dovete pensare al motivo per cui volete cambiare aspetti del vostro percorso professionale. Potreste scoprire che il cambiamento più grande da apportare inizia da voi stessi. Al contempo con la dissonanza Luna in Acquario-Urano nel vostro segno, è un martedì in cui il boss potrebbe mettervi sotto pressione. Amore: in coppia, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda, vi sostenete in modo reciproco e condividerete splendidi momenti di tenerezza e passione. Soli: riceverete sicuramente notizie o noterete chiari segnali d’interesse da parte della persona che vi attrae. Addio ai dubbi!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Luna-Urano modificare il programma della giornata potrebbe portare a un’opportunità intrigante. Pronti a uscire dalla vostra zona di comfort? Se la risposta è “sì” tutto vi sembrerà molto allettante. Godetevi un cambio nella routine e andate a scoprire dove vi porta. Sebbene possa comportare dei ritardi al contempo sarete felici di vivere nuove esperienze. Assecondate dunque la curiosità e questa deviazione inaspettata potrebbe portarvi verso percorsi nuovi e gratificanti. Amore: in coppia, parole o azioni oggi siete positivi e il partner sarà affascinato, le emozioni brillano! Soli: altro che solitudine! Questo martedì ci sono contatti e incontri interessanti, amplierete il giro delle conoscenze. Avrete solo l’imbarazzo della scelta.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Vita personale o lavoro, il vostro è un segno che si organizza in modo efficiente, rigoroso e pianifica qualsiasi cosa. Non dovete permettere dunque che un collega pregiudichi ciò che volete fare. Con la dissonanza Luna-Urano potrebbero infatti esserci degli attriti, nella relazione nascere delle tensioni, l’altro potrebbe non essere d’accordo con qualcosa che aspirate a realizzare. La sua reazione vi prenderà alla sprovvista ma dovrete mantenere la calma ed evitare le critiche. Amore: in coppia, il partner vi incoraggia, è d’aiuto a risolvere un problema o a vedere una situazione in modo positivo. Ciò vi renderà felici e scalderà il cuore. Soli: potreste rimanere sorpresi dal comportamento della persona che vi attrae. Un corteggiamento in piena regola.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza tra la Luna in Acquario e Urano in Toro potrebbe scatenare ansia, agitazione soprattutto se impegni di lavoro o personali sono un carico pesante. Cercate di mantenere il passo concedendovi delle piccole pause. Alcuni Leone potrebbero essere insoddisfatti di determinati accordi e relazioni di lavoro. In questo caso fate un passo indietro così da poter esaminare alcuni aspetti e capire se vale la pena andare avanti o cambiare radicalmente i vostri accordi. Amore: in coppia, prendete cura della vostra relazione, cercate di vivere intensamente i dolci momenti che trascorrete in compagnia del partner. Soli: più aperti e disponibili ai nuovi incontri e alle conversazioni. Scoprirete che la gentilezza e la sensibilità nei confronti degli altri ripagano immediatamente!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna-Urano qualcosa oggi potrebbe accentuare la vostra preoccupazione, penserete che stia andando nel verso sbagliato. Fate leva sulla razionalità, mantenete la calma poiché potrebbe trattarsi solo di una vostra sensazione. Solitamente siete in grado di esaminare lucidamente eventuali dubbi o paure e a metterli in secondo piano nella mente. Nel giro di un giorno o due tornerà la consueta sicurezza dunque andate avanti senza agitarvi inutilmente! Amore: in coppia, fate capire alle persone care che non siete disponibili, se non in caso di emergenza. Avete una missione: prendere cura della relazione. Soli: cercate di valutare le vostre aspettative romantiche. Evitate di impegnare le energie in una relazione che non vi appaga.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se sentite che le energie sono meno pimpanti, è il momento di ascoltare i segnali che invia il corpo e rilassarvi. I pianeti in Cancro sostano nel vostro settore degli obbiettivi, delle ambizioni e della carriera, e in questo periodo siete parecchio impegnati. Tuttavia con la dissonanza odierna Luna-Urano nel lavoro oggi potreste incontrare qualche intoppo, Il boss, ad esempio, boccerà una bella proposta su cui vi siete impegnate parecchio. Mantenete il pensiero positivo! Amore: in coppia, cercate di considerare il partner come un essere autonomo con il diritto di fare scelte diverse dalle vostre! E’ così che riaccenderete la fiamma. Soli: stop alla ricerca del grande amore, per oggi fermatevi e circondatevi di amici cari che vi ascoltano e apprezzano davvero.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Urano in Toro: il transito potrebbe far arrivare un evento che potrebbe spezzare l’armonia domestica o causa un litigio con un amico o un familiare. Anche se inizialmente ciò potrebbe scatenare tensione, al contempo avete la possibilità di mettere le cose in chiaro. Dite dunque “no” alla permalosità e sfruttate questa opportunità per affrontare le questioni che vanno avanti da tempo così da ritrovare l’armonia nelle relazioni importanti. Amore: in coppia, far ridere e divertire la dolce metà, vi permetterà di lasciare alle spalle i problemi del quotidiano! Soli: entrare in una nuova cerchia di amicizie con interessi od hobby analoghi ai vostri vi permetterà di innamorarvi e dare il via a una nuova storia!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza odierna Luna-Urano i livelli di stress tendono ad aumentare, il che nel lavoro potrebbe portarvi fuori strada. Fate del vostro meglio per mantenere la concentrazione, l’organizzazione oppure all’occorrenza chiedete una mano. Tuttavia potrebbe esserci un problema imprevisto con un cliente o un collega, qualcuno dirà qualcosa che cambierà il vostro umore. Tenete sotto controllo le emozioni, cercate di affrontare qualsiasi questione in modo professionale. Amore: in coppia, capirete che il partner non è l’unico responsabile di qualche discussione. Non vi resta che ammetterlo! Soli: potreste avere una conversazione molto interessante tramite i social. Ma oggi siete un po’ volubili, indecisi e forse allergici a qualsiasi tipo di impegno. Che farete?

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Luna-Urano potrebbe spingervi a correre un rischio, prendere una decisione finanziaria affrettata. Con questo transito agire senza un’attenta considerazione potreste andare incontro a una perdita di denaro. Prima di lanciarvi, fermatevi a riflettere poiché la nota cautela del vostro segno può prevenire errori costosi. Valutate la situazione nel complesso, nonché i rischi rispetto ai benefici. Se l’istinto vi dice che state andando fuori strada dovete ascoltarlo! Amore: in coppia, usate la disinvoltura e il fascino per spezzare la routine. Divertitevi a ri-conquistare e affascinare il partner. Soli: potreste avere difficoltà a scegliere tra due persone che vi corteggiano ma potreste anche vivere due relazioni contemporaneamente. A vostro rischio e pericolo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna nel vostro segno in dissonanza con Urano in Toro, in casa all’improvviso potrebbe rompersi un elettrodomestico o un dispositivo. Che si tratti della lavatrice, del frigorifero o un altro oggetto utile, questo imprevisto probabilmente segnala il momento di nuovi acquisti, più funzionali e moderni, in generale di un miglioramento. Anche se non è piacevole mettere mano al portafoglio, introdurre qualcosa di nuovo rappresenta il lato positivo di questa situazione. Amore: in coppia, prendete l’iniziativa, fate qualcosa di nuovo e il partner ne sarà felice! Cercate di sorprenderlo/a. Soli: affascinanti, farete conquiste in un batter di ciglia ma visto che siete molto selettivi, conquistare il vostro cuore oggi sarà un’impresa ardua.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Una conversazione o un commento potrebbero spingervi ad avere una prospettiva diversa su un progetto o un obbiettivo da raggiungere. Questa intuizione potrebbe cambiare il vostro punto di vista, mettere in luce opportunità o sfide nascoste. La dissonanza Luna-Urano odierna vi permetterà di notare qualcosa che vi è sfuggito. Rappresenta un’opportunità per perfezionare la vostra strategia in modo tale che il risultato sia migliore di quanto immaginato. Amore: in coppia, il partner è ricettivo ai vostri sentimenti e alle emozioni che trasmettete con dolcezza. Siete in sintonia e ciò vi dà una splendida energia. Conversazioni profonde e affascinanti. Soli: vivrete qualsiasi flirt o avventura infischiandovene di ciò che potrebbero pensare gli altri.