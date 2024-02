L’oroscopo del 27 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 27 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

È tempo di essere più strategici riguardo al lavoro, riflettete fin dove avete intenzione di arrivare e siate coraggiosi, entrate in azione. Una persona che conoscete può darvi gli agganci giusti che vi permetteranno di aprire alcune porte? Chiedete e guardate cosa succede. D’altra parte, è noto che chi non risica non rosica… Per costruire un futuro migliore, va benissimo sfruttare le vostre relazioni. Le persone sono pronte ad ascoltarvi e a dare una mano, dunque fatevi avanti. Amore: in coppia, insieme al partner fate dei progetti, puntate in alto! E’ in corso un bel rinnovamento. Soli: siate disponibili! L’appuntamento è con il grande amore: in vista sono momenti di passione.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Avete parecchi impegni e obblighi di lavoro ma ciò non deve impedire di ritagliare un po’ di tempo per voi. Siete probabilmente stanchi e avete bisogno di riposo per cui anche se un progetto vi entusiasma potreste non avere le energie per andare avanti. La cosa migliore, per oggi, è stabilire dei limiti e quali sono le priorità. All’occorrenza, delegate qualcosa. È un buon momento per elaborare piani solidi per il futuro e al riguardo ora potreste ricevere consigli molto utili da un amico. Amore: in coppia, proporrete al partner di cambiare alcune abitudini. E’ una buona iniziativa. Sperando che riesca a mantenerle nel tempo. Soli: i passaggi sono favorevoli agli incontri ma dovete metterci del vostro…

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Bilancia è in buon aspetto con Venere e Marte in Acquario, il che annuncia una bella giornata! Che si tratti di lavoro o vita personale ad attendervi c’è il successo e d’altra parte anche voi avete la splendida sensazione che potete affermarvi e che tutto ciò che farete sarà apprezzato, piacerà a chi vi circonda. Se inoltre, lavorate nel settore artistico, sarete molto soddisfatti di ciò che realizzerete. Avete inoltre anche la possibilità di stringere nuove relazioni. Amore: in coppia, serata romantica, la complicità amorosa passa anche attraverso questi momenti di dolcezza. Soli: metterete uno stop alla monotonia del quotidiano e chiamerete gli amici. Oggi l’amore passa in secondo piano.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui forse non avete intenzione di uscire dal guscio ma di rimanere nel comfort della casa, fare piccoli cambiamenti: proverete un senso di benessere e di sicurezza. Apportando dei piccoli cambiamenti nell’abitazione, ad esempio spostare alcuni mobili, vi darà la sensazione di vivere in un nuovo nido. Ma ciò potrebbe essere il segnale che avvertite l’esigenza di un cambiamento più profondo riguardante la vostra vita e con chi vi circonda. Amore: in coppia, qualche disaccordo ma è la giornata giusta per parlare serenamente e trovare un compromesso. Soli: state aspettando un messaggio? Non vedendo alcun segnale vi arrenderete. Vi confiderete con un amico.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Più ambiziosi che mai ed è un fatto positivo: i passaggi astrali odierni, quando si tratta di fare progetti vi spingono a pensare fuori dagli schemi. Se avete avuto alcune idee innovative e originali ci sarà chi sarà pronto a condividere il vostro entusiasmo mentre altri, potrebbero bocciarle. Ignorate i loro commenti, andate avanti e dimostrate di che stoffa siete fatti: non è il momento di lasciarvi bloccare dai commenti negativi. Al contrario, concretizzate le vostre idee! Amore: in coppia, la relazione si rafforza ogni giorno di più e per chi non è ancora sposato è il momento di pensarci seriamente. Soli: lasciate alle spalle i pregiudizi, i dubbi e fate il primo passo. Non avete nulla da perdere.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Bilancia è in buon aspetto con Venere e Marte in Acquario: se siete in attesa di ricevere una somma chiesta nei giorni scorsi, oggi arriverà. Nel lavoro, grazie a belle energie, otterrete ottimi risultati ma è importante procedere a un ritmo ragionevole: la fretta spesso può comportare degli errori. In generale è un momento importante, in cui siete pronti a lasciare alle spalle il passato e, casa o famiglia, intraprendere qualcosa di nuovo, che accenda l’entusiasmo. Amore: in coppia, nella relazione circola armonia anche perché avete capito che su alcuni dettagli è meglio chiudere un occhio. Soli: se una persona vi attrae, iniziate a lanciare segnali delicati ma soprattutto dovete sorridere!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna nel vostro segno è in armonia con Venere e Marte in Acquario: fascino al top che dovreste sfruttare al massimo nel lavoro e nella vita personale. Al contempo se avete il desiderio di cambiare ciò che non funziona, dovete assecondarlo senza timore. Prendete delle decisioni al riguardo poiché porteranno a sviluppi gratificanti. Potreste anche riflettere sul modo di aumentare le entrate e un piano porterà a buoni risultati. Date il via! Amore: in coppia, con il partner sarete molto concilianti, premurosi ed è quasi inutile aggiungere che ve ne sarà grato/a. Soli: un incontro recente potrebbe prendere una piega importante. A patto che eviterete di premere l’acceleratore.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un martedì in cui con i familiari potrebbe circolare un po’ di agitazione, vi faranno molte richieste, vorranno la vostra attenzione ma il problema è che non avete abbastanza tempo per accontentare tutti. Volete evitare di scatenare dei conflitti ma facendo promesse che non potete mantenere arriveranno puntuali delle critiche. Allora, mettete dei limiti in modo chiaro e netto, anche se qualcuno si offenderà. Prima di tutto dovete pensare a voi stessi, al vostro equilibrio. Amore: in coppia, è una bella giornata, molto romantica e insieme al partner parlerete del futuro, farete progetti, Soli: una persona diversa da voi, lontana dalle vostre solite scelte vi affascinerà. E vorrete approfondire la conoscenza.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Siete agitati in vista di una riunione o di una conversazione entrambi importanti? Non c’è modo di sapere con certezza come andranno le cose, ma poiché non conoscete il risultato, perché non decidere di immaginare che saranno positive? Cercate di essere più creativi nel modo in cui affrontate l’ignoto. Potete influenzare la situazione più di quanto pensiate. Visualizzate ciò che volete, sperate per il meglio: non ha senso pensare che le cose andranno male. Amore: in coppia, concedetevi un po’ di tempo ciascuno per conto proprio: ritrovarvi sarà ancora più bello e romantico. Soli: l’amore a volte chiede anche di correre dei rischi, dunque osate (senza ovviamente esagerare).

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata un po’ agitata, in cui dovete evitare di impantanarvi nei dettagli né pretendere di risolvere i problemi in tutta fretta. Affrontate una cosa alla volta, tanto più che non dovete impressionare nessuno, dovete fare solo il vostro dovere. Seguite dunque un ritmo lento e costante, poiché sarà d’aiuto a ridurre lo stress e al contempo spingerà chi vi circonda a vedervi come qualcuno che agisce con razionalità e non come qualcuno che sta andando fuori di testa. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni. Prendete tutto troppo sul serio e sul personale. Un po’ più di leggerezza! Soli: se una persona vi corteggia oggi vi chiudete a riccio. Lasciatevi andare alle emozioni, siate meno diffidenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Bilancia è in buon aspetto con Venere e Marte nel vostro segno: è una bella giornata, provate belle emozioni e lascerete volentieri che prendano il sopravvento, le condividerete con chi vi circonda. Alcune persone non è escluso che proveranno invidia per il vostro stato d’animo positivo dovuto molto probabilmente al fatto che siete riusciti a imporre un vostro progetto e ora ne state traendo notevoli vantaggi. Se non è ancora accaduto, presto avrete notizia. Amore: in coppia, siete attratti dal partner come da una calamita. Oggi dedicherete più tempo e attenzioni alla dolce metà. Soli: se di recente avete iniziato un flirt oggi capirete che si tratta di un legame profondo. E’ amore…

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Dire la verità a tutti i costi o tacere? E’ una giornata in cui rischiate di parlare in modo schietto, senza riflettere. Ma potreste dire le cose in modo sbagliato e offendere. Parlate pure sinceramente ma con tatto, anche se dovete sottolineare l’atteggiamento poco chiaro di una persona. Su un altro piano: se state aspettando di ricevere una somma di denaro che vi spetta, è molto probabile che esploderete e sarete costretti a battere i pugni sul tavolo. Amore: in coppia, il partner è il raggio di sole che scaccia qualche pensiero cupo e a quel punto torna la serenità l’allegria nonché la passione! Soli: È tempo di grandi cambiamenti e l’amore finalmente sta entrando nella vostra vita.