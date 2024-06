L’oroscopo del 28 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 28 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Plutone in Acquario: oltre a dotarvi di splendide energie, il transito indica che ovunque vi farete notare in modo positivo. Mostrate dunque, lavoro o vita personale, le vostre capacità! Al contempo, il passaggio rappresenta un’opportunità per portare a termine qualcosa che ha richiesto più tempo di quanto pensavate. Oggi sarete spinti a finire e toglierlo di mezzo. In casa, infine, potreste apportare modifiche e miglioramenti. Amore: in coppia, cercate di appagare le aspettative del partner e poi condividete momenti eccezionali. Serata bollente! Soli: sognate di incontrare la persona giusta, ma idealizzate così tanto questo incontro che rischiate di farvelo scappare. Vivete il momento!

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno: potrebbe scatenare insicurezza, sentirvi vulnerabili soprattutto se dovete affrontare una conversazione difficile. Tuttavia, se si tratta di qualcosa che vi sta particolarmente a cuore potreste pensare di non avere altra scelta che parlare apertamente. Prendete del tempo per riflettere su cosa volete dire e come lo volete dire. Una volta che ti sentirete pronti non abbiate paura di esprimervi con franchezza. Amore: in coppia, il partner esprimerà i suoi desideri ma voi non ascolterete e imporrete il vostro ritmo. Non sembra sia l’atteggiamento giusto… Soli: una persona farà di tutto per corteggiarvi ma a voi sembrerà invadente. Prenderete le distanze con poche parole e uno sguardo gelido.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

A volte le idee brillanti si presentano nei momenti più inaspettati e oggi con il buon aspetto tra la Luna in Ariete e Plutone in Acquario, potreste averne una che vi permetterà di elaborare un piano per fare soldi.. Potreste chiedervi perché non ci avete pensato prima ma visto che è arrivata ora, dovete sfruttarla al massimo. C’è qualcosa che potete fare per dare il via immediatamente? Se la risposta è un “sì”, potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per un decollo spettacolare. Amore: in coppia, se dovete sistemare qualche problema mettete le carte in tavola una volta per tutte… Esprimete con calma il vostro punto di vista. Soli: siete stufi di vivere storie effimere che non portano da nessuna parte. Il bisogno di stabilità vi farà cambiare tattica.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: avete splendide energie per portare a termine un lavoro, lo farete velocemente e in modo ineccepibile. Visto che la Luna è in buon aspetto con Plutone in Acquario l’istinto vi indicherà il modo per perdere tempo! Ma più in generale questo transito potrebbe aprire la porta a nuovi percorsi verso il successo o la trasformazione. E’ il momento di pensare in grande e raggiungere i vostri obbiettivi! Amore: in coppia, con la dolce metà uscirete dalla vostra zona di comfort e gusterete nuovamente il piacere di stare insieme. Soli: i pianeti accendono la vostra curiosità e ciliegina sulla torta in programma c’è un incontro in un posto diverso dai soliti che frequentate.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Essere presenti per le persone care, amici e familiari, quando ne hanno bisogno, per quanto possa essere disagevole da un punto di vista pratico, ovvero tempo ed energie, comporta anche dei vantaggi emotivi. Provate infatti la sensazione positiva che nasce quando si aiuta qualcuno senza motivo, soltanto perché è la cosa giusta da fare. È anche bello sapere che le persone hanno fiducia in voi. Vi fa sentire bene con voi stessi e in questo non c’è niente di sbagliato. Amore: in coppia, incomprensioni e malintesi rischiano di scatenare delle tensioni. Ma non litigherete apertamente, vi punzecchierete. Soli: attratti da una persona affascinante ma immediatamente capirete che le personalità si scontrano. Imboccherete direzioni diverse.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se siete alle prese con una questione complicata, dovete risolvere un problema non dovete pensare di essere soli: gli amici cari che vi vogliono bene sono pronti a dare una mano. Parlarne con loro può permettervi di ottenere delle soluzioni a cui non avreste mai pensato. L’odierna Luna in Ariete, inoltre rappresenta un invito a mollare qualcosa in modo da poter andare avanti. Se capite che vi siete inutilmente aggrappati a una situazione lasciate perdere! Amore: in coppia, senza avere prove concrete dubitate della lealtà del partner. Eppure per capire se mente, basterebbe guardarlo negli occhi. Soli: con una persona che vi corteggia vi piacerà giocare al gatto col topo… Ma rischiate di tirare troppo la corda e l’altro/a scappare gambe in spalla.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto tra la Luna in Ariete e Plutone in Acquario, potrebbe presentarsi un’opportunità per fare progressi e non dovete lasciarvela scappare. Tra oggi e domani fate attenzione poiché potrebbe arrivare all’improvviso e andare a vostro vantaggio. Dal punto di vista sociale, c’è molto da guadagnare dal networking. Grazie al transito positivo avete la possibilità di stringere nuove relazioni di amicizia oppure di cercare – e trovare – delle opportunità di lavoro o di affari. Amore: in coppia, fascino, seduzione, desiderio di piacere, tutte le vostre migliori qualità vi permettono di mantenere splendida la relazione. Soli: un po’ permalosi ma al contempo magnetici! Un incontro romantico oggi meriterà di essere preso in considerazione.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Ariete in buon aspetto con Plutone rappresenta un invito a curare la forma psicofisica e a studiare una strategia per raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Se, inoltre, avete l’abitudine di farvi carico di troppi impegni oppure di lasciare i progetti incompiuti sfruttate queste vibrazioni per correggere questi comportamenti e trovare il giusto equilibrio. E’ un buon momento per scambiare idee e opinioni personali ma accettare anche i punti di vista diversi dai vostri. Amore: in coppia, grazie al reciproco impegno l’unione è sempre più forte. Oggi l’appuntamento è con l’amore! Soli: sfrutterete questo venerdì per entrare in azione, osare e conquistare. Siete affascinanti, carismatici e negli affari di cuore c’è uno splendido rinnovamento.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete il dono dell’eloquio sciolto ma i passaggi astrali odierni accentuano al riguardo il vostro già invidiabile talento. Se dovete fare – o accettare – delle scuse, parlare di un’emozione che non riuscite più a tenere dentro oppure di qualcosa che aspettavate di dire al momento giusto, schiarite la voce poiché è la giornata ideale! Il buon aspetto Luna-Plutone dopa inoltre la vostra autostima dunque nel lavoro prendete l’iniziativa, poiché vi riceverete molti complimenti e sarete soddisfatti. Amore: in coppia, il partner chiede sempre di più e voi non sapete cosa rispondere. Troverete la soluzione proponendo la pianificazione di un bel viaggio. Soli: una persona potrebbe corteggiarvi in modo pressante ma avrete atteggiamento distaccato, prenderete tempo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con un familiare o un amico potreste parlare di una vostra questione di lavoro e avrà un punto di vista totalmente diverso dal lavoro. Potreste rimanere sorpresi dal suo commento e poi offendervi o provare frustrazione. Ma man mano che la conversazione va avanti, potreste rendervi conto che non ha tutti i torti poiché metterà in evidenza un punto che non avevate notato. La sfida è restare calmi così da ascoltare l’altro fino in fondo. Se ci riuscirete avrete una nuova prospettiva. Amore: in coppia, parlerete di progetti da concretizzare nel giro di poco tempo, così da dare nuovo slancio alla relazione. Soli: desiderate una maggiore stabilità emotiva ed è possibile che perderete completamente la testa per una persona incontrata di recente. Ricambierà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto tra la Luna in Ariete e Plutone nel vostro segno vi regala una grande chiarezza mentale, prestate dunque attenzione a tutte le idee che avrete poiché potrebbero portare a soluzioni brillanti o permettervi di imboccare nuove direzioni. Se siete sul punto di concludere un progetto o una trattativa, esprimerete il vostro punto di vista con franchezza ma ascolterete con calma quello dell’interlocutore, potreste anche individuare dei dettagli che all’altro erano sfuggiti. Amore: in coppia, pronti ad appagare i desideri della dolce metà ancor prima che ne parli! E questo è amore. Soli: fascino e sex appeal al top, avete le carte in regola per conquistare un cuore. Un incontro romantico vi regalerà il sorriso e grande speranza nel futuro!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore delle finanze: se al riguardo dovete sistemare una questione, ignorarla peggiorerà la situazione. Il transito rappresenta un invito a fare il primo passo: non sarà una passeggiata di piacere ma prima l’affronterete e tanto prima vi sentirete sollevati, liberi da un peso e dedicarvi ad altro. Andate avanti con calma e di sicuro non commetterete errori. Se infine state aspettando da tempo una somma sarete spinti ad agire. E fate bene! Amore: in coppia, sulla relazione c’è qualche nuvola, potreste trovarvi di fronte a una situazione inaspettata. Calma, cercate di trarre insegnamento dalle esperienze del passato. Soli: è tempo di bilanci. Metterete una pietra sopra a storie traballanti e vi sentite pronti a voltare pagina.