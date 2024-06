L’oroscopo del 29 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 29 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Venere in Cancro: fate leva sulla pazienza, siate tolleranti poiché prendervela con chi vi circonda, in seguito vi farebbe sentire in colpa. Se doveste scatenare una discussione, mettete da parte l’orgoglio e chiedete scusa. Al contempo, è una buona giornata per trovare nuove soluzioni ai problemi e per far funzionare più agevolmente la vita domestica o familiare. Può esserci un’opportunità per garantire maggiore sicurezza finanziaria a voi stessi e alle persone care. Amore: in coppia, farete un passo avanti importante: avrete le risposte alle domande che vi ponete e dunque capirete meglio il futuro con il partner. Soli; delle novità vi spingeranno a prendere una decisione importante. In vista c’è un cambiamento positivo.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna-Venere evitate di mettere troppa carne al fuoco e aggiungere altri impegni e responsabilità. Anche se Marte nel vostro segno vi dota di tonnellate di energie, rischiate di pretendere troppo da voi stessi! Il problema è che volete sentirvi utili ma prima di correre in aiuto di qualcuno aspettate che vi lanci un SOS. Non intervenite pensando che l’altro abbia bisogno di qualcosa poiché alla fine potreste anche irritarlo. Siate disponibili all’occorrenza ma rispettate la libertà di chi vi circonda. Amore: in coppia, dovete distinguere tra i piccoli scontri e i grandi litigi. Fino a un certo punto, lasciate perdere e chiudete un occhio. Soli: darete il via a un flirt e su un punto sarete entrambi d’accordo: viverlo giorno per giorno con leggerezza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Come stanno andando i vostri piani, i progetti? Alcuni procedono bene mentre altri probabilmente potrebbero mostrare dei problemi. In questo secondo caso è il momento di sperimentare nuove idee e mollare definitivamente quelle che ora sembrano mancare di brillantezza. E’ possibile che dovrete essere inesorabili con tutto ciò che rappresenta uno spreco di tempo, energie ed eventualmente denaro. Anche se la tentazione di perseverare può essere forte se sentite che qualcosa non è realizzabile, dovete mettere un deciso stop. Amore: in coppia, ci sono tensioni, discussioni e difficoltà a comunicare con il partner. Evitate di rimanere fermi sulle vostre posizioni. Soli: è difficile sperare che l’anima gemella bussi alla vostra porta. L’amore non è in programma.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La comunicazione oggi è al top, nel lavoro o nella vita personale sarà più facile far capire il vostro punto di vista, esprimere le vostre opinioni con grande sicurezza. Conversazioni on line o di persona, in generale saranno gratificanti. Siete simpatici, con la battuta pronta, e gli altri apprezzano le vostre idee, i gesti premurosi. E’ un momento perfetto per vivere con gli amici alcune esperienze insolite o inaspettate. Un vecchio amico, infine, potrebbe inaspettatamente contattarvi: dopo tanto tempo sentirvi sarà emozionante. Amore: in coppia, eviterete di tocca argomenti spinosi e riuscirete a ricreare una dinamica positiva all’interno della relazione. Soli: uno stuolo di persone sono attratte da voi ma oggi non siete pronti a donare la chiave del vostro cuore.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Venere odierna rischiate di essere molto critici nei confronti di chi vi circonda, per cui prima di parlare cercate di riflettere. Probabilmente questo stato d’animo è dovuto alla stanchezza, a una corposa lista di cose da fare, ai numerosi impegni, responsabilità e provate delle tensioni interiori ma ciò vi autorizza a scaricare lo stress sugli altri! Cercate invece di organizzare meglio la giornata. Su un altro piano: con il buon aspetto Mercurio-Urano è un sabato in cui potreste ricevere notizie sorprendenti. Amore: in coppia, il partner potrebbe sentirvi distanti, freddini: occhio alle litigate, soprattutto se anche la dolce metà è Leone. Soli: per oggi, non aspettatevi di incontrare il grande amore. Le recenti delusioni vi hanno reso diffidenti.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con i passaggi odierni la cosa migliore è uscire e distrarvi, lanciarvi in nuove avventure ed esperienze anche in compagnia degli amici o familiari. Su un altro piano: se volete ottenere il successo, dovete soltanto impegnarvi. La presenza di Giove in Gemelli nel vostro settore della carriera, degli obbiettivi indica che potreste avere difficoltà a concentrarvi su una cosa alla volta. Siete attratti da mille idee al punto da non riuscire a fare una scelta. Restringere la vostra attenzione, puntare su una o due vi porterà alla vittoria. Amore: in coppia, l’armonia è totale, il partner sarà deliziato dalle vostre fantasie, dal desiderio sul fronte eros e viceversa. Soli: riuscirete ad abbattere le resistenze di una persona ad avere una storia: sarà conquistato/a dalla vostra personalità.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto Mercurio-Urano è tempo di eliminare qualsiasi ristagno presente nella vostra vita, compreso il programma quotidiano, pianificare il modo diverso le vostre giornate. E’ il momento di riflettere sulle priorità, operare dei grandi cambiamenti, anche interiori, e ciò potrebbe comportare dover mollare senza esitare situazioni e relazioni che vi bloccano, vi limitano, impediscono la crescita, l’evoluzione. Grazie a questo transito avete la possibilità di elaborare delle strategie così da trovare una via d’uscita. Amore: in coppia, probabilmente vi aspettate troppo dal partner e l’insoddisfazione crea malumore. In queste condizioni, è difficile ci sia armonia. Soli: non è giornata di incontri romantici ma forse non ne avete nemmeno voglia.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto Mercurio-Urano rappresenta un invito a stare in compagnia di chi vi vuole bene così da tirare su il morale. Fate attenzione a essere troppo esigenti nei confronti di chi vi circonda poiché potreste rimanere delusi e, come spesso accade, sentirvi traditi. Con la dissonanza Luna-Venere, inoltre, evitate di analizzare in modo eccessivo la vostra situazione di lavoro o personale e assecondare il lato pessimista. Sarebbero un errore: potrebbero emergere paure e insicurezze del tutto infondate. Amore: in coppia, c’è armonia, il dialogo è più leggero e ritrovate la complicità. Non ultimo, il partner sarà molto sensibile al vostro fascino! Soli: sex appeal al top, penserete a un modo per dire addio alla solitudine. E raggiungerete il vostro obbiettivo!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un sabato in cui potreste essere stufi della solita routine, provare un forte senso di noia. Evitate di pensare che l’erba del vicino è sempre più verde, ovvero che gli altri stanno meglio di voi. Se desiderate continuamente che le cose siano diverse non sarete mai soddisfatti. Il vostro quotidiano inizierà a diventare più interessante e persino entusiasmante nel momento in cui finalmente lo apprezzerete. Per oggi, mettetevi al riparo da situazioni stressanti e stasera uscite, distraetevi in compagnia degli amici cari. Amore: in coppia, non avete intenzione di discutere per questioni di poco conto. Un tenero bacio e tutto sarà risolto, tornerà l’intesa. Soli: avete l’sms facile e seppure le risposte saranno divertenti, vi sembreranno superficiali e non vi soddisferanno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui prenderete molto seriamente le vostre idee, le opinioni e quelle di chi vi circonda. Non c’è niente di sbagliato in questo atteggiamento tranne che non è sempre necessario mettere i puntini sulle “i”: rischiate di diventare pesanti con voi stessi e gli altri. Cercate di essere più leggeri e ricordare che non tutto deve essere complicato. Non rendetevi la vita difficile! In serata, un cambiamento di programma assolutamente imprevisto si rivelerà divertente per cui accoglietelo senza protestare. Amore: in coppia, non vi esprimerete con tatto e comprensione, anzi darete qualche lezioncina al partner. Più dolcezza! Soli: un amico potrebbe presentarvi una persona ma vi renderete immediatamente conto che siete incompatibili!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’armonia tra Mercurio-Urano annuncia che è un’ottima giornata per fare passi avanti positivi riguardo a un problema di lavoro o d’affari oppure personale che si trascina ormai da tempo. Se a volte l’inquietudine può far imboccare la direzione sbagliata, oggi potrebbe motivarvi a fare un cambiamento positivo o a migliorare la vostra vita. Su un altro piano: una persona cara potrebbe fare un commento spiacevole nei vostri confronti. Sarete furiosi ma solo interiormente, all’altro non direte nulla. Penserete che è inutile reagire. Amore: in coppia, siete in sintonia, è probabile che insieme abbiate pianificato un dolce fine settimana. Soli: incontri intriganti, un programma fitto di impegni e non vi annoierete! Vivrete belle emozioni d’amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza tra la Luna e Veneree, evitate di perdere tempo con le persone che vi fanno sentire inferiori. Fortunatamente con il buon aspetto Mercurio-Urano avete la possibilità di liberarvi dalla negatività, mettere da parte i problemi, vivere bei momenti e divertirvi, il transito rappresenta un invito a fare qualcosa di entusiasmante con gli amici cari, che vi apprezzano e vi vogliono bene sinceramente. Su un altro piano: parlate dei vostri progetti: potreste entrare in contatto con una persona che vi sarà molto utile. Amore: in coppia, avete la sensazione che la relazione ristagni e forse non sbagliate. Per alcuni è il momento di rafforzare il legame, per altri delle conversazioni sincere. Soli: volete una storia ma trovare la persona giusta oggi sarà complicato.