L’oroscopo del 3 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 3 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio entra in Gemelli e fino al 17 giugno sosterà nel vostro settore della comunicazione. Il transito accende la vostra curiosità, sarete molto loquaci, avrete molto da dire e vi esprimerete nel modo giusto. E’ un ottimo momento per socializzare, frequentare dei corsi di studio, apprendere nuove abilità nonché sviluppare idee brillanti. Il pianeta è in buon aspetto con Plutone in Acquario: rappresenta un invito a entrare in contatto con persone influenti che possono dare una mano a concretizzare le ambizioni. Amore: in coppia, se ci sono stati dei malintesi potete sistemare la situazione aprendovi di più e facendo i primi passi per consolidare la relazione. Soli: con Mercurio in Gemelli forse non ci sarà un incontro decisivo ma avrete la possibilità di vivere piacevoli avventure romantiche.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio esce dal vostro segno e fino al 17 giugno sosterà in Gemelli, nel vostro settore delle finanze. Al riguardo, dovrete valutare attentamente qualsiasi decisione. Avrete molte opportunità il che potrebbe rendere difficile fare una scelta. Durante questo periodo evitate di lanciarvi ed esaminate ogni opzione da ogni angolazione, cercare di capire in modo realistico quali vale la pena di sviluppare. Non è escluso che arrivi un’offerta di lavoro o darete il via a un secondo lavoro. Avete un talento naturale per gli affari. Amore: in coppia, siete totalmente rassicurati sull’evoluzione della relazione e assumete nuove responsabilità. Vi impegnerete in nuovi progetti guardando al futuro. Soli: negli affari di cuore, ad attendervi c’è il successo, un incontro importante che porterà al matrimonio!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole e Venere nel vostro segno oggi sono raggiunti da Mercurio che sosterà fino al 17 giugno: il transito vi rende più simpatici, affascinanti e convincenti e ciò vi sarà utile in una trattativa o per concludere un accordo. Volete qualcosa? Lo otterrete in un batter di ciglia. Il pianeta accentua il desiderio di trovare nuove informazioni, stringere nuove relazioni, vi dota di grande sicurezza, le vostre parole avranno un impatto notevole. E’ un ottimo momento per stimolare la vostra mente ma evitate di analizzare tutto. Amore: in coppia, è possibile che la vita a due vi sembri improvvisamente monotona. Anziché chiudervi, parlatene con il partner, uscite più di frequente! Soli: il desiderio di amare, abbatte qualsiasi ostacolo e tutto andrà secondo i vostri desideri. Preparatevi a un incontro a sorpresa.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio entra in Gemelli – dove si trovano il Sole e Venere – e fino al 17 giugno sosta alle spalle del vostro segno: avvertirete il forte bisogno di tranquillità, di rimanere dietro le quinte soprattutto se state lavorando a nuovi progetti In generale stabilirete dei confini in modo da poter trovare il tempo per riflettere. Il buon aspetto tra il pianeta e Plutone indica che è il momento ideale per mollare qualsiasi zavorra a cui vi siete aggrappati o eliminare comportamenti e schemi limitanti, anche nelle relazioni in generale, così da sentirvi liberi quando il 18 giugno il pianeta sbarcherà in Cancro. Amore: in coppia, l’amore reciproco è sincero ma manca un ingrediente importante: la passione. Cercate di riaccendere l’eros. Soli: gli affari di cuore sono alla ribalta e oggi Cupido scoccherà la freccia!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio sbarca in Gemelli e fino al 17 giugno rappresenta un’opportunità per stringere nuove amicizie, ampliare, anche online, la cerchia dei contatti professionali o personali nella vita sociale. Più estroversi rispetto alle precedenti settimane, brillerete, vi sentirete apprezzati, stimati e a voi piace sempre molto…Nel lavoro evitate in ogni caso di voler dominare la scena. Potreste divertirvi di più, ricevere comunque complimenti ed elogi anche collaborando con una persona o un team innovativo. Amore: in coppia, vivrete una seconda luna di miele, dolcezza a gogo! Soli: desiderio al top, dovete solo trovare il partner ideale ma non sarà complicato. All’interno di relazioni, anche effimere, avete tutte le possibilità di realizzare le fantasie più sfrenate. Proverete belle e forti emozioni.,

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio entra in Gemelli e fino al 17 giugno sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione: sarete spinti a raggiungere i vostri obiettivi con maggiore determinazione. E’ un ottimo momento per fare passi avanti, sviluppare nuovi progetti ed elaborare delle strategie. Nelle prossime settimane fate del vostro meglio per acquisire nuove conoscenze e abilità così da ottimizzare al massimo il vostro potenziale. Se siete in cerca di un impiego con questo transito potrebbe arrivare un’offerta. Amore: in coppia, state alla larga da conversazioni delicate ma soprattutto evitate di voler avere ragione a tutti i costi. Non fareste altro che scatenare la rabbia del partner. Soli: difficoltà ad aprire il vostro cuore a chi vi corteggia e che invece aspetta solo un vostro segnale.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio entra in Gemelli e fino al 17 giugno e avrete voglia di libertà, di ampliare i vostri orizzonti! E’ un buon momento per pianificare le vostre vacanze o un viaggio o anche semplicemente delle gite o più semplicemente viaggiare con la mente grazie a un libro o un film. Volendo il transito rappresenta un’opportunità per seguire alcuni corsi di studio così da approfondire un argomento o che vi permettano di migliorare il percorso professionale. Apprendere qualcosa di nuovo è sempre un fatto positivo! L’importante è mantenere la mente aperta a nuove ed entusiasmanti prospettive. Amore: in coppia, darete la priorità alla relazione, farete di tutto per migliorarla! Soli: incontro romantico con una persona che potrebbe entrare nella vostra vita e rimanere a lungo.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio entra in Gemelli e fino al 17 giugno affina il vostro talento per le conversazioni profonde, avrete la possibilità di parlare di argomenti complessi e appianare eventuali momenti difficili nel lavoro o nel privato. I vostri pensieri, le idee che avrete vi metteranno in grado di trasformare in meglio la vostra vita, a migliorare il settore delle finanze e a rafforzare i legami con le persone a cui volete bene. Potete dunque finalmente rilassarvi: le giornate, saranno tranquille e tornerà il vostro senso dell’umorismo, seppure a volte un po’ pungente. Amore: in coppia, più che mai capirete che siete fatti per stare insieme, c’è intesa a livello sentimentale, intellettuale, sensuale. Soli: relax e divertimento con gli amici ma occhio, un flirt potrebbe trasformarsi in una relazione importante. Aprite il cuore!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio oggi sbarca in Gemelli e fino al 17 giugno sosterà nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro. E’ il momento ideale, ad esempio, per entrare in società con una persona oppure risolvere eventuali conflitti o infine firmare dei contratti, concludere degli accordi. Il pianeta è in buon aspetto con Plutone e il modo di parlare incanterà chi vi circonda per cui sfruttate al massimo il passaggio per ottenere ciò che volete. Occhio a essere un po’ dispersivi: stabilire le priorità sarà di grande aiuto. Amore: in coppia, con il partner c’è serenità e vi sarà più facile rendere ancora più profonda la complicità (per non parlare della passione). Soli: nella vita sociale siete richiestissimi e vi aspettano belle sorprese. Avrete la possibilità di stringere una relazione d’amore appagante.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 17 giugno Mercurio sosta in Gemelli nel vostro settore del quotidiano, della forma fisica, del lavoro. Il pianeta potrebbe rendervi un po’ irrequieti per cui se ciò ha un impatto negativo sulla produttività, la cosa migliore sarebbe praticare un po’ di esercizio fisico, anche attraverso delle camminate o un giro in bicicletta. In generale, cercate di scoprire dei modi per migliorare la vostra vita, per ottenere i risultati desiderati, non dovete aver timore di provare qualcosa di diverso che vi faccia provare benessere. Amore: in coppia, il bisogno di novità prende il sopravvento dunque moltiplicate le attività da praticare insieme alla dolce metà. Soli: negli affari di cuore sembra non accada nulla ma oggi una persona vi farà tornare il sorriso e la voglia di amare. Una storia d’amore è in vista?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio entra in Gemelli e fino al 17 giugno, sarete sotto i riflettori, riceverete molti complimenti grazie a un progetto che riscuoterà il successo. Inutile aggiungere che sarete orgogliosi di quanto avete realizzato! Il pianeta accentua la vostra capacità di comunicare, qualunque cosa direte, chiederete o scriverete da un punto di vista professionale sarà degna di nota, vi metterà in grado di distinguervi! Con questo transito potreste infine dare il via a un nuovo hobby oppure trovare dei modi nuovi per divertirvi. Amore: in coppia, momenti romantici in cui parlerete con grande tenerezza così da poter dare nuovo slancio alla relazione. Soli: se una persona vi attrae oggi andrete dritti al punto. Un atteggiamento sincero e disinvolto che si rivelerà molto efficace! La conquisterete.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio entra in Gemelli e fino al 17 giugno sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia, al riguardo avrete il compito di risolvere eventuali problemi. Ce la farete adottando delle soluzioni creative. L’intuito al top vi permetterà di capire le emozioni delle persone care ma fate attenzione a mantenere dei confini sani se inizierete a sentirvi privi di energie o dati per scontati. Non dimenticate di prendere cura di voi stessi! Se volete apportare dei cambiamenti in casa, siate realistici per quanto riguarda il budget. Amore: in coppia, per mantenere la pace e l’armonia puntate sul dialogo. Eliminate i dubbi o rovinerete i momenti di piacere. Soli: un’attrazione reciproca sarà immediata. Volete mantenere la libertà? A voi decidere se vivere una storia seria o divertirvi senza pensare al domani.