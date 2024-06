L’oroscopo del 30 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 30 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

State dedicando troppo tempo al lavoro così da poter fare passi avanti nella carriera e guadagnare di più ma trascurate la famiglia? In questo momento le persone care meritano più attenzioni dunque mettetele al primo posto nella vostra lista delle priorità. Sono quelle che vi vogliono bene sinceramente e hanno a cuore il vostro interesse. Ricordate a voi stessi ciò che è veramente importante e muovetevi di conseguenza. Su un altro piano: se state pensando di dare il via a un’attività da casa, potreste avere un’ottima idea per renderla fattibile. Amore: in coppia, lasciatevi andare al romanticismo, con il partner create un’atmosfera magica. Soli: sarete affascinati da una persona dolce e forte, convinti di aver trovato l’anima gemella. Conquisterete il suo cuore.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Il vostro è un segno disposto sempre ad ascoltare gli altri, a dare una mano anche a livello pratico: la vostra visione calma e paziente della vita attira le persone verso di voi e le incoraggia ad aprire il loro cuore. Qualcuno con cui oggi entrerete in contatto potrebbe avere l’effetto opposto, nel senso che mostrerà il suo sostegno e sarete voi a sentire la spinta di confidare un problema di tipo personale o professionale. Il risultato sarà positivo: i suoi consigli saranno la molla che vi permetterà di imboccare la giusta direzione. Amore: in coppia, siete agitati e le conversazioni saranno… elettriche! Occhio a esagerare con le parole. Soli: negli affari di cuore e nella conquista oggi sarete scatenati, vi muoverete un po’ alla cieca e ovviamente non ne trarrete alcun vantaggio.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Toro alle spalle del vostro segno è una domenica in cui la cosa migliore è stare dietro le quinte, per conto vostro. Se avete voglia di compagnia circondatevi di persone con cui potete essere totalmente voi stessi. Se con qualcuno, avete difficoltà a comunicare o dovete chiarire una questione in sospeso parlate sinceramente e l’altro sicuramente sarà disposto ad ascoltare con la giusta attenzione. La buona notizia è che a volte, quando ci si impegna parecchio per parlare di una situazione, nascono al contempo nuove idee. Amore: in coppia, la vostra generosità e comprensione vi renderanno unici agli occhi del partner. L’intesa è splendida. Soli: oggi apprezzate particolarmente la fase della conquista e della seduzione. In ogni caso, non idealizzate le persone.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Toro, oggi e domani rappresenta un’opportunità per fare amicizia con persone provenienti da contesti diversi, vi distinguerete dalla massa. È una meravigliosa occasione per entrare in nuovi ambienti e nella vita sociale ampliare i vostri orizzonti. Ad attendervi ci sono splendide prospettive, conversazioni che vi permetteranno di avere nuove intuizioni. Tuttavia la Luna è in dissonanza con Plutone: fate attenzione ed evitate persone gelose o possessive poiché in caso contrario vi ritroverete coinvolti in un conflitto. Amore: in coppia, sarete spinti a coinvolgere il partner in ogni vostra decisione. Amore e fiducia sono reciproci e totali. Soli: non vi mancherà l’originalità per conquistare chi vi attrae. Mercurio nel vostro segno facilita i contatti, gli incontri sono positivi.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi odierni non siete dell’umore giusto per uscire, partecipare alla vita sociale ed eventualmente interagire con persone che conoscete poco: oggi non vi sembra il mix ideale che risponde al concetto di divertimento. Per cui, ditelo chiaramente agli amici, ai familiari: dovete fare quello che volete, non quello che desiderano gli altri. Stabilite dunque dei limiti, anche se ciò forse comporterà delle tensioni, e concentratevi invece sugli obbiettivi professionali da raggiungere e che vi permetteranno di ottenere il successo. Amore: in coppia, nei progetti a due guardate al futuro con la certezza che starete sempre insieme anche di fronte a eventuali difficoltà. Soli: conquisterete una persona online e avrete tante cose da condividere. Entrambi vi innamorerete!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Luna-Plutone punta i riflettori sull’organizzazione del quotidiano e il vostro benessere. Cosa dovete cambiare per vivere al meglio le giornate e ottenere un migliore equilibrio psicofisico? E’ il momento di introdurre abitudini diverse e più salutari, anche se ciò richiederà qualche sacrificio. Su un altro piano: in serata, che si tratti di amici o familiari, evitate di fare promesse: anche se sarete spinti dalla generosità tenete presente che in seguito potrebbero rappresentare un peso gravoso e rivelarsi impossibili da mantenere. Amore: in coppia, potreste dire al partner che non avete bisogno che vi dica cosa, come e quando fare qualcosa. Occhio a come vi esprimerete. Soli: delusi dagli incontri ma rimanere chiusi in casa a rimuginare non farà che accrescere il malumore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se in una relazione importante, di lavoro o personale, sono presenti delle tensioni, una conversazione sincera sarà d’aiuto ad allontanarle. Assicuratevi di esprimervi con tatto e diplomazia – il vostro segno in questo è maestro – anche se l’altro vi sta esasperando, sta mettendo a dura prova la vostra pazienza, cercate di andare incontro e chiarire. Fatelo tra oggi e domani poiché ci sono buone possibilità che siate disposti a eliminare il risentimento, a perdonare, dimenticare e andare avanti. Proverete un benefico senso di sollievo. Amore: in coppia, se il partner non è d’accordo con ciò che chiedete, evitate di arrabbiarvi. La domenica può essere romantica! Soli: non aspettatevi di incontrare l’anima gemella perfetta. Oltretutto non è sicuro che esista. Attenzione alle delusioni.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una domenica in cui avrete la sensazione che gli amici o i familiari non abbiano intenzione di ascoltare ciò che dite ma prima di trarre conclusioni errate dovreste chiedervi come vi rivolgete a loro. Con la dissonanza Luna in Toro e Plutone in Acquario è probabile che la nota codina velenosa di recente sia entrata in azione, per vendicarvi di qualcosa potreste ad esempio fatto qualche critica di troppo, un commento spiacevole che ha offeso qualcuno. In questo caso, se volete allentare la tensione, non vi rimane altro che chiedere scusa. Amore: in coppia, con il partner evitate discussioni accese soprattutto per motivi di denaro. Rischiate reazioni esagerate. Soli: avete la sensazione che la vostra vita affettiva sia bloccata. Dovreste essere meno esigenti e avere più sicurezza in voi stessi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui disponete di belle energie, vi sentite forti, concentrati e pronti a risolvere quei problemi di lavoro o personali che fino a oggi avete eluso. Più in generale, visto che avete bisogno di cambiare, cosa sperate di realizzare? Se avete dei progetti vale la pena di portarli avanti! Ignorate chi pensa che non ce la farete. Fermezza e dimostrate loro, a suon di risultati, che sbagliano. È inoltre un buon momento per allentare lo stress con l’esercizio fisico, lo sport o altre attività che vi permettano di liberare le energie. Amore: in coppia, evitate silenzi di piombo. Siate pronti a fare il primo passo per ritrovare l’allegria! Soli: se una persona vi corteggia penserete sia quella giusta. Gli amici cari vi consiglieranno di non partire in quarta ma non li ascolterete…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Toro siete di buonumore, avete belle energie che vi permettono di essere più produttivi. E’ un’ottima giornata per dedicarvi a progetto personale che rimandate da tempo o avere una conversazione importante con un familiare. Aggiungiamo che riceverete parecchi complimenti da chi vi circonda ma con la dissonanza Luna-Plutone, sarete più diffidenti del solito, penserete che non siano sinceri. E’ un errore: accoglieteli con piacere e gioia, tanto più che grazie all’istinto sentite chiaramente se qualcuno tenta di manipolarvi. Amore: in coppia, volete rimanere a casa, il partner cercherà di stimolarvi ma inutilmente, sarà come parlare con un muro. Soli: la solitudine non è facile da vivere ma oggi smettere di rimuginare e penserete che è “meglio soli che male accompagnati”

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Toro in dissonanza con Plutone nel vostro segno amplifica le vostre emozioni riguardo a una situazione personale, di lavoro o di affari che vi pesa parecchio e potrebbe circolare un po’ di stress. Nei prossimi giorni, sarete più intraprendenti del solito e potreste essere spinti a prendere una decisione così da risolvere definitivamente. Tenete presente che il fortunato transito di Giove in Gemelli vi assicura il successo. Ma non solo: a partire dal 20 luglio, Marte sosterà in Gemelli: alcune promesse riguardanti il denaro saranno mantenute. Amore: in coppia, avvertite il forte bisogno di stabilità, di essere rassicurati e ne parlerete con il partner. Potete contare sulla dolce metà a occhi chiusi, Soli: la vostra libertà di solito viene prima di tutto ma ora volete una storia seria!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Alcune persone influenti vi stimano e vi fanno degli elogi e all’occorrenza saranno pronte a dare una mano affinché possiate raggiungere un obbiettivo che avete a cuore. Ma, sia chiaro, spetta a voi percorrere la strada per raggiungere il traguardo per cui non distogliete lo sguardo e cercate di realizzare ciò che avete in mente. Siete molto vicini a ottenere ciò che desiderate: riposare sugli allori o non entrare in azione oppure rallentare il ritmo sarebbe un errore. Quanto avete pianificato sta finalmente iniziando a dare i frutti. Amore: in coppia, avete bisogno di affetto, di amore e la dolce metà sarà presente, vi coccolerà più del solito! Soli: vietato rimanere in casa! Accettate gli inviti, uscite: non ve ne pentirete poiché è una domenica a sorpresa potreste incontrare l’anima gemella.