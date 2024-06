L’oroscopo del 4 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 4 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole, Mercurio, Venere e Giove in Gemelli nel vostro settore della comunicazione, vi spingono a parlare liberamente. E fate bene poiché con questo splendido quartetto planetario la fortuna potrebbe manifestarsi in modi misteriosi e vi mette in grado di concretizzare idee o progetti. Qualsiasi conversazione può portare a importanti cambiamenti, potrebbero emergere delle opportunità che vi permetteranno di cambiare rotta e di riscrivere il futuro in modo positivo. Amore: in coppia, sarà facile mantenere l’armonia e prendere delle decisioni riguardo alla relazione. Il partner sarà d’accordo con voi e il fatto sarà reciproco. Soli: avete ampie possibilità di dire addio alla solitudine! Sfruttate l’effetto calamita ed è probabile che l’amore illumini la vostra vita.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con i passaggi odierni avete la possibilità di concludere a vostro vantaggio un accordo o potrebbero arrivare ottime opportunità nell’ambito professionale. Le conversazioni saranno fruttuose e portare a sviluppi promettenti. Non solo, alcune brillanti intuizioni vi permetteranno di fare delle scelte sagge, quelle giuste per voi, I transiti favoriscono anche l’entrata di una somma di denaro oppure un eventuale acquisto: non esitate dunque a concedervi un regalo, qualcosa che vi piace. Amore: in coppia, con il partner vi capite con uno sguardo e molto amore. Parlerete con la certezza di essere ascoltati e compresi. Soli: se sperate di rafforzare un flirt, trasformarlo in una storia seria, ci riuscirete ma ricordate di non ripetere gli stessi errori e schemi del passato.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con quattro pianeti nel vostro segno – Sole, Venere, Mercurio, Giove – davanti a voi ci sono fantastiche opportunità, numerose possibilità soprattutto per quanto riguarda i viaggi e l’istruzione che vi permetteranno di fare passi avanti nella carriera. Siete più sicuri di voi stessi, sapete bene cosa volete ottenere dal vostro lavoro. Di conseguenza, potrebbe essere più semplice parlare dei vostri obbiettivi e i piani futuri per il vostro percorso professionale. Esprimendovi otterrete il successo. Amore: in coppia, è un giornata in cui avvertite la forte esigenza di comunicare con il partner, chiedere un consiglio, sentire che siete in perfetta sintonia! Soli: un/a ex potrebbe tornare ma evitate di riprendere la storia. L’euforia sarebbe passeggera e impedire la nascita di un nuovo amore!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se volete sfruttare al massimo i prossimi giorni sarà indispensabile togliere un peso dallo stomaco. E se la frustrazione repressa vi fa sentire agitati e irrequieti, accende il bisogno di mettere ordine nelle idee, potrebbe essere utile parlare con la persona giusta, così da eliminare i pensieri negativi. Un amico che conoscete bene potrebbe essere il perfetto confidente a cui rivolgervi e una chiacchierata vi permetterà di ritrovare non solo la serenità ma al contempo fiducia nel futuro. Amore: in coppia, qualche discussione e la vostra reazione sarà decisiva. Se non reagirete uscirete indenni dalla situazione. Per oggi evitate conversazioni su argomenti importanti. Soli: se sperate di rivedere una persona speciale organizzate un’uscita con gli amici. Darete il via a una storia.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Giove, Mercurio, Venere e il Sole in Gemelli attivano la vita sociale, la presenza positiva dei piani accentua la vostra popolarità ed è il momento ideale per pubblicare nuovi lavori, parlare di argomenti che vi appassionano o immergervi negli incontri e negli eventi. così da ampliare la cerchia delle conoscenze. Ma non solo: avrete notizia che uno dei vostri progetti personali o di lavoro ha fatto passi avanti oppure potreste ricevere un aiuto notevole per concretizzare ciò che avete a cuore. Amore: in coppia, attenti, elastici e concilianti nei confronti del partner. Creerete una bella atmosfera all’insegna dell’armonia, equilibrio e benessere. Soli: carismatici, siete corteggiatissimi ma al contempo dovete essere selettivi: è importante saper scegliere chi far entrare nella vostra vita.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole, Mercurio, Venere e Giove in Gemelli sostano nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: potreste fare passi avanti in modo incredibile, avrete delle opportunità fortunate che vi metteranno in grado di migliorare la vostra reputazione. In programma potrebbe esserci un incontro di lavoro con una persona influente: l’importante è che in qualsiasi conversazione direte chiaramente ciò che desiderate così da raggiungere i vostri obbiettivi. E’ il momento di osare! Amore: in coppia, i cambiamenti fanno bene alla relazione, tutto sta andando alla grande, dunque approfittatene entrambi per lanciarvi in nuovi progetti! Soli: se una persona vi attrae e vi corteggia, lasciatevi desiderare un po’. Oggi il sex appeal è al top: a condurre il gioco siete voi!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi astrali odierni, se oggi esaminerete il vostro percorso professionale, vi sentirete particolarmente sicuri di voi stessi, pronti a fare passi avanti. E in effetti c’è ancora molto da esplorare o sperimentare nel vostro viaggio di lavoro. Non dovete avere timore di fare scelte che vi rendano più autonomi, più indipendenti. A voi piace avere sempre accanto qualcuno – un amico o un collega – che condivida le vostre iniziative ma ora è il momento di volare per conto vostro! Amore: in coppia, molto concentrati sulla professione ma cercate di ricordare che il lavoro non è l’unica cosa che conta. Cercate di ritagliare un po’ di tempo per organizzare una serata romantica! Soli: la lucidità vi permette di scegliere il partner giusto. E la storia sarà stimolante, romantica e passionale!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un momento in cui potreste avere la splendida sensazione di aver vinto alla lotteria! I pianeti positivi fanno arrivare guadagni inaspettati o mettervi in grado di concludere affari redditizi che aumenteranno in modo significativo il conto in banca. Che si tratti di un rimborso, di una somma che aspettate da tempo, di contratto o di un bonus, la vostra situazione finanziaria è destinata a migliorare. Le opportunità che arriveranno in questo periodo incideranno positivamente sul vostro futuro. Amore: in coppia, la relazione si rafforza sempre di più, l”eros è al top, i sentimenti sono particolarmente intensi. Soli: tante le persone che vi corteggiano incantate dal vostro fascino, gli incontri regalano l’amore e la vita affettiva trova un equilibrio. Tutti leggeranno sul vostro volto la felicità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole, Mercurio, Venere e Giove in Gemelli puntano i riflettori sul vostro settore delle relazioni personali e professionali. Sfruttate questo momento per collaborare e imboccare delle direzioni che vi faranno ottenere il reciproco successo reciproco. Tenete presente che i contatti nonché le conversazioni potrebbero rivelarsi non solo positivi ma portare ad alcune opportunità redditizie. Di sicuro arriveranno proposte di lavoro: l’unico problema sarà quello di scegliere saggiamente. Amore: in coppia, la relazione vi appaga, è fonte di benessere. In ogni caso, cercate di ascoltare di più il partner, non parlate solo di voi stessi! Soli: occhi aperti, una persona che vi corteggia potrebbe fare il doppio gioco. Piedi per terra, cercate di distinguere, dunque, i sogni dalla realtà.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Quattro pianeti sostano in Gemelli nel vostro settore dello stile di vita, del lavoro: sarete super efficienti ma entra in gioco anche il fattore fortuna che vi consente di ottenere bei riconoscimenti per il lavoro svolto. Al contempo, mentre rimboccate come sempre le maniche puntando al successo, alla realizzazione delle vostre ambizioni, ricordate di pensare anche al vostro benessere, non ultimo attraverso un buon equilibrio tra lavoro e vita privata, stabilendo quali sono le priorità. Amore: in coppia, se dovete affrontare qualche problema vi porrete le domande giusta ma al contempo sarete poco indulgenti (con voi stessi e il partner). Soli: re e regine del flirt, della conquista ma occhio a giocare su più fonti contemporaneamente: rischiate di rimanere a mani vuote!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ in arrivo una svolta! Con il Sole, Mercurio, Venere e Giove in Gemelli una splendida intuizione, diciamo pure un lampo di genio, migliorerà in modo significativo la professione, la reputazione. Parlerete di un’idea o di un progetto e saranno accolti con entusiasmo, vi metteranno sotto ai riflettori. Al contempo, nuovi accordi, contratti o altre eccellenti proposte vi permetteranno di aumentare le entrate. Sfruttate al massimo tutte le opportunità che dovessero presentarsi in questo momento! Amore: in coppia, è una giornata all’insegna della dolcezza, quella ideale per offrire al partner piccoli gesti romantici che lo renderanno felice! Soli: sfruttate i passaggi astrali per incontrare nuove persone, fate spazio alle novità: ad attendervi c’è una nuova ed entusiasmante storia d’amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un’ottima giornata per parlare con le persone care di questioni importanti, stabilire un programma e sviluppare una solida base su cui costruire. Mostrate le emozioni che provate, coccolate voi stessi e i familiari. Al contempo è un buon momento per acquistare un oggetto che renda più bella e più confortevole l’abitazione. In generale, date la priorità alle relazioni leali, su cui sapete di poter contare e non alle persone che conoscete da poco tempo e che in seguito potrebbero deludervi. Amore: in coppia, la relazione trova un ottimo equilibrio, siete sulla strada giusta per ottenere grandi soddisfazioni da condividere con la persona amata in piena serenità. Soli: con la Luna in Toro, lanciate un invito alla persona che vi attrae, pianificate un incontro romantico!