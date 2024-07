L’oroscopo del 4 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 4 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La tendenza odierna è quella di analizzare eccessivamente eventuali difetti nelle idee o nelle relazioni oppure ripensare a eventuali errori commessi, su avvenimenti che potrebbero scatenare emozioni forti, spiacevoli e sentirvi scoraggiati. Il futuro vi chiama e avete buoni motivi per essere ottimisti, nonostante il passato. Avete bisogno di una distrazione dall’eccessiva analisi? Trascorrere del tempo con amici e familiari vi farà un gran bene. Amore: in coppia, grande intesa, vi capirete con un solo sguardo. Sfruttate questa giornata per vivere insieme momenti di relax. Soli: in programma c’è un incontro: una persona potrebbe affascinarvi al primo sguardo e vorrete approfondire la conoscenza.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Che si tratti della vita personale o professionale, oggi potreste non avere la fiducia indispensabile per intraprendere qualcosa anche se accende il vostro entusiasmo. Se la paura di commettere una sciocchezza, un errore vi frena, la presenza di Marte nel vostro segno può essere d’aiuto. A farvi andare avanti potrebbero essere le parole di un amico o semplicemente avrete la sensazione che otterrete il successo. Dopo il primo passo non guarderete indietro. Amore: in coppia, a unirvi è la forza dei sentimenti! Con il partner c’è rispetto e lealtà, romanticismo e attenzioni amorevoli. Soli: più aperti e disponibili, pronti a fare una dichiarazione appassionata a chi vi attrae!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se avete bisogno di denaro per dare il via a un progetto o a un piano, fate leva sulla determinazione e troverete la strada da seguire. Dovrete aggiungere la creatività, pensare fuori dagli schemi ma con qualche ricerca mirata troverete le risposte per ottenere ciò che desiderate. Concentratevi ed evitate di guardarvi intorno per vedere cosa gli altri potrebbero fare meglio o peggio di voi. Una volta che inizierete e vedrete i primi risultati capirete che l’impegno è stato ripagato. Amore: in coppia, potreste avere la tentazione di curiosare nella vita del partner. È gelosia, solo curiosità o bisogno di essere rassicurati? Soli: anche se la situazione non vi soddisfa totalmente, per oggi cercate di avere pazienza.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un giovedì in cui esprimere le vostre emozioni, ciò che provate riguardo a una determinata situazione che non vi riguarda direttamente ma probabilmente coinvolge un familiare o un vecchio e caro amico. Fortunatamente, siete pronti a esprimervi e l’altro pronto ad ascoltare. Se dunque vi chiederà cosa pensate della questione, anche se siete una sorta di arbitro parlate liberamente. Ci sono vari modi per dire senza offendere ciò che avete in mente e voi li conoscete. Amore: in coppia, il partner dovrà fare leva sulla pazienza poiché non potrete fare a meno di provocarlo. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri romantici dunque per oggi meglio rimanere a casa o uscire con gli amici.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Evitate di stressarvi per cose di poco conto, cercate di mettere ordine nei pensieri. I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per risolvere una questione, probabilmente riguardante la famiglia, che avanti da tempo. Impegnarvi in modo propositivo e costruttivo vi permetterà di venire a capo una volta per tutte! Se deriva da anni precedenti, ora arriverete al nocciolo della questione e finalmente avrete la possibilità di lasciarla alle spalle. Amore: in coppia. potreste aver preso una decisione senza averne prima parlato con il partner. Dovrete convincerlo e non sarà facile. Soli: potrebbero riferirvi cose malevole totalmente inventate. Chiarite con il diretto interessato, soprattutto se vi corteggia.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste avere il forte desiderio di intraprendere qualcosa ma pensare che una persona cara vi metta i bastoni tra le ruote e vi impedisca di realizzare quanto avete in mente. Ma è davvero così oppure si tratta solo di una scusa per evitare di entrare in azione? E’ una giornata in cui dovete essere sinceri con voi stessi e fare chiarezza su ciò che volete raggiungere. In questo modo tornerete in carreggiata e ritroverete la determinazione per fare passi avanti. Amore: in coppia, il legame si rafforza e siete sul punto di scrivere un nuovo capitolo. Bei momenti pieni di dolcezza e tenerezza! Soli: nella vita sociale arrivano numerosi inviti. Uscite, all’orizzonte si profila una bellissima storia ricca di passione.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un giovedì in cui potreste essere poco soddisfatti di come è attualmente organizzata la vostra vita ma sapere da dove iniziare per risolvere può essere complicato. Fortunatamente, Marte in Toro oggi e domani vi aiuterà a entrare in contatto con i vostri desideri, le vostre esigenze e farete un piano preciso per mettere ordine. Al contempo, che si tratti di lavoro o vita personale, è una buona giornata per risolvere un conflitto con una persona e ritrovare l’armonia. Amore: in coppia, se avete discusso sotterrate l’ascia di guerra e coinvolgete il partner in una serata sensuale. Soli: grande possibilità di trovare l’amore, con uno sguardo potete conquistare chi volete! Un incontro sarà magico.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Cosa pensate del futuro? Come segno Fisso se al momento vi trovate di fronte a un cambiamento vi sentite messi sotto pressione, avete la sensazione di lanciarvi nell’ignoto, di non avere il controllo della situazione e intravedete lo scenario peggiore. Eppure con i passaggi odierni entrando in contatto con le vostre emozioni capirete che non c’è nulla di cui preoccuparvi, potete affrontare tutto! Una volta che avrete mosso i primi passi tutto diventerà più facile. Amore: in coppia, con la dolce metà potreste avere punti di vista diversi e la conversazione diventare un dialogo tra sordi. Soli: nuove attività vi permetteranno di avere un incontro romantico ma ci andrete con i piedi di piombo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un’ottima giornata per impegnare le energie in attività costruttive, quelle che vi permettono di ottenere uno stile di vita più sano. I passaggi odierni rappresentano un invito a mettere ordine in casa e nei pensieri così da liberarvi di ciò che non vi serve più. Ogni oggetto che eliminerete sarà un passo avanti verso una maggiore energia nonché il benessere psicofisico. Uno spazio ordinato rispecchia una mente chiara, dunque cercate di rinnovare la casa. Amore: in coppia, desiderate più libertà e ne parlerete con il partner. Evitate di essere eccessivamente diretti. Soli: apprezzate il vostro status, vedete almeno oggi solo il lato positivo: ovvero, fare tutto quello che vi pare e piace.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un giovedì in cui potreste avere difficoltà a mantenere la concentrazione per cui valutate la possibilità di delegare il lavoro a un collega o di scrivere un elenco di cose da fare per assicurarti che nessun compito importante venga saltato. Su un altro piano: se un amico dovesse fare dei commenti negativi nei vostri confronti, non prendete a cuore ciò che dice. Sapete esattamente di cosa siete capaci e potete dimostrarlo. Quando vedrà il vostro successo, si ricrederà. Amore: in coppia, rischiate di prendere tutto alla lettera ma prima di ribattere dopo una parola o un’osservazione chiedetevi se non state reagendo in modo esagerato. Soli: stessa musica, vale lo stesso discorso di cui sopra.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con i passaggi odierni c’è la possibilità di una riunione, la rinascita di un’amicizia che un tempo era molto forte e che per qualche motivo avevate perso di vista. Da questo incontro ora potrebbe scaturire una collaborazione professionale, aprire le porte a nuovi progetti che realizzerete insieme con successo. Più in generale, visto che domani termina la dissonanza Mercurio-Plutone, avrete conversazioni positive riguardanti un accordo o la firma di un contratto. Amore: in coppia, la routine vi pesa parecchio e penserete a un programma insolito, un po’ originale. Il partner sarà pronto a seguirvi! Soli: il lavoro vi impegna molto ma troverete il tempo per l’amore. E oggi arriverà a sorpresa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una bella giornata in cui avete la possibilità di concludere un accordo o consolidare un progetto. Tuttavia, prima di poter andare avanti tenete presente che potrebbe esserci qualche ritardo o la necessità di definire alcuni dettagli. È una buona idea entrare in azione oggi per risolvere i problemi, finché è ancora possibile, anziché soltanto sperare che vada tutto per il verso giusto. Eliminate qualsiasi eventuale intoppo e farete uno scatto in avanti. Amore: in coppia, evitate conversazioni legate al denaro e godetevi i dolci momenti, i caldi abbracci! Soli: fate capire a chi vi attrae che siete sensibili al suo fascino. E’ la giornata giusta per esprimervi, conquistare un cuore. Cercate di sfruttarla al massimo.