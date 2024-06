L’oroscopo del 7 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 7 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con l’arrivo della Luna in Cancro è un venerdì in cui siete molto emotivi, ipersensibili e permalosi: evitate di prendere decisioni affrettate e concedetevi invece il permesso di rimandare qualsiasi scelta importante. In caso di discussione, se non volete che si trasformi in una litigata accesa, cercate di chiudere un occhio. Con lo stato d’animo odierno la cosa migliore è trascorrere una serata tranquilla in casa in compagnia degli amici cari o guardando la serie tv preferita. Amore: in coppia, cercherete di superare vecchi problemi per rafforzare la relazione, agirete entrambi con calma e serenità. Soli: una persona romantica e premurosa vi corteggerà. Si profila un nuovo inizio a patto che non scapperete.

Toro (22 aprile-20 maggio)

In mattinata procedete con cautela nelle finanze. Un piccolo passo falso nell’acquisto o nella definizione del budget potrebbe trasformarsi in un problema più grande. Cercate di controllate le ricevute, evitate gli acquisti impulsivi e firmate eventuali accordi finanziari con un occhio particolarmente attento. Verso le 12,00 con l’arrivo della Luna in Cancro le relazioni con chi vi circonda saranno più facili, rispetto ai giorni scorsi sarete più empatici e capterete al volo le loro emozioni. Amore: in coppia, siete più sereni, se con il partner ci sono stati dei bisticci, saprete calmare le acque. Soli: il vostro lato romantico oggi è decuplicato e ignorerete le persone ambigue o poco serie. Desiderate una storia d’amore!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna entra in Cancro ed è il momento di rallentare il ritmo, anche nella vita sociale, soprattutto se nei giorni scorsi nel lavoro avete rimboccato le maniche e impegnato parecchie energie. Non dovrete dunque sentirvi in colpa se oggi eviterete qualcosa o qualcuno che aumenta i già alti livelli di stress. In questo modo ricaricherete le batterie e vi sentirete più leggeri. In ogni caso se è vero che fate bene a coccolarvi, occhio alla tendenza all’eccesso, anche sul fronte cibo e bevande. Amore: in coppia, potreste pensare di esservi illusi ma è solo una vostra sensazione. La situazione non è così critica e ci sono sempre delle soluzioni. Soli: i vostri dubbi oggi rappresentano un freno. Per evolvere, eliminateli!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Verso le 12,00 la Luna entra nel vostro segno e accentua le emozioni, dopo una lunga settimana di lavoro potreste essere nervosi, un po’ agitati e prendere nel verso sbagliato un commento o addirittura lo sguardo di qualcuno. Al contempo il transito decuplica l’istinto: se vi dice di fidarvi di una persona, dovete seguirlo! Potrebbe trattarsi di una collaborazione di lavoro, della realizzazione di un progetto, anche personale, e in questo caso sentirete che il successo è a portata di mano! Amore: in coppia, coinvolgerete il partner in un vortice di passione e d’amore! La serata vi sembrerà troppo breve. Soli: il cuore esita tra due persone e vi destreggerete alla grande così da capire meglio quale cuore fare vostro.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Cancro alle spalle del vostro segno, sarete meno esuberanti ed estroversi del solito, avrete voglia di rimanere dietro le quinte, fare tutto con calma senza agitarvi. Chi vi circonda, colleghi compresi noteranno che non vi comportate come al solito ma va bene così. Non si può essere sempre al top. corso della giornata, se sarete costretti a gestire una questione di lavoro o personale rimasta in sospeso potreste avvertire una certa tensione ma ci riuscirete! Amore: in coppia, desiderate realizzare alcuni progetti a due. E sperate che il partner sia coinvolto/a quanto voi! Soli: negli affari di cuore siete determinati a usare il vostro sex appeal per conquistare la persona che vi attrae.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

In mattinata, con la dissonanza Luna-Nettuno circola confusione soprattutto riguardo alle trattative e conversazioni importanti. Siate estremamente vigili, esaminate con attenzione i dettagli e pretendete la massima trasparenza. Dal primo pomeriggio, la Luna entrerà in Cancro: la presenza degli amici e dei familiari risolleverà l’umore, vi metterà in grado di lasciare alle spalle tutto ciò che vi ha appesantito. Uscite e se dovesse arrivare un buon consiglio cercate di ascoltare! Amore: in coppia, prendete tutto alla lettera ed è un peccato. Evitate di essere perfezionisti e pignoli e organizzate una serata romantica. Soli: la solitudine oggi vi pesa più del solito. E’ comprensibile ma occhio ai venditori di fumo!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Cancro vi rende molto responsabili, prenderete seriamente – anche troppo – qualsiasi situazione riguardante il lavoro, la carriera. Ma è pur vero che ciò vi permetterà di essere notati per il duro impegno! Al contempo potreste avere dei dubbi, non capire il perché di ciò che fa o dice una persona e chiedervi quali siano le sue motivazioni. Ci penserete molto e rischiate di reagire in modo eccessivo. Cercate di guardare la situazione con distacco e la vedrete realisticamente. Amore: in coppia, forse vorreste che il partner si comportasse in modo diverso. Riflettete: ha dei piccoli difetti ma anche delle qualità. Soli: negli altri cercate di vedere il lato positivo e non quello negativo.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Cancro oggi sarete spinti a dare il via a conversazioni importanti di lavoro o personali, anche online, prima ancora di impegnarvi in qualsiasi altra situazione. Visto che la capacità di comunicare è al top, farete sicuramente passare il vostro messaggio. Le parole e le emozioni vi metteranno in grado di stabilire una autentica comprensione tra voi e l’altro/a. Unica accortezza: seppure con buone intenzioni, oggi agli amici evitate di dare consigli non richiesti. Amore: in coppia, la vostra immaginazione nell’eros oggi stupirà il partner. Serata bollente! Soli: siate aperti all’avventura, alla passione! Non aspettate che la storia d’amore bussi alla vostra porta. Fate in modo che accada!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Gemelli è in dissonanza con Nettuno_ durante la mattinata fate attenzione, lavoro o vita personale, a scatenare malintesi. La prudenza, tenetelo presente, è la vostra migliore alleata! Nel primo pomeriggio, con la Luna in Cancro arriveranno inviti ad alcuni eventi sociali e potreste avere l’imbarazzo della scelta. Al contempo, una persona non accetterà un “no” come risposta e la cosa potrebbe infastidirvi parecchio. Dovrete mostrare fermezza poiché penserà che scherziate. Amore: in coppia, siete sicuri della vostra relazione, tra voi c’è equilibrio e armonia, il che rafforza l’idea di fare progetti per la vita e il futuro. Soli: per paura di soffrire eviterete di impegnarvi e volerete di flirt in flirt.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’entrata della Luna in Cancro nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali vi rende molto sensibili ma nell’accezione positiva del termine. Sarete disponibili, socievoli e oggi sarà importante trascorrere del tempo di qualità con le persone a cui volete bene. Sarete molto generosi ma evitate di spendere troppo per chi vi circonda: trovate invece il modo di dimostrare il vostro affetto attraverso parole e gesti gentili, senza per questo dover spendere un occhio della testa. Amore: in coppia, restando davanti alla tv o concentrati sui social, è probabile che la dolce metà sospiri sognando romanticismo e complicità… Aprite il dialogo! Soli: l’amore è bizzarro, può nascere ovunque e quando meno ve lo aspettate. Più sarete disponibili e tanto più avrete la possibilità di fare incontri appaganti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con l’arrivo della Luna in Cancro è il venerdì perfetto per fare il punto su quanto avete realizzato nel passato. Avete ottenuto risultati positivi o commesso degli errori? Una volta esaminata la situazione saprete come gestire al meglio il budget, su quali progetti o affari lavorare o se eventualmente nella professione imboccare una direzione diversa. Ma al contempo capirete qual è l’atteggiamento migliore da adottare con chi vi circonda. Non sarà facile ma è indispensabile. Amore: in coppia, anche di fronte alle discussioni c’è sempre un modo per ritrovare la serenità. Basta volerlo. Siete in grado di risolvere i problemi. Soli: lamentarvi dell’attuale status è inutile. Riprendetevi e voltate pagina!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La giornata si apre con la dissonanza tra la Luna in Gemelli e Nettuno nel vostro segno: potreste avere difficoltà a essere razionali, a prendere delle decisioni. Fortunatamente verso le 12,00 Luna entrerà in Cancro, nel lavoro potreste scoprire che utilizzare una vostra abilità si rivelerà molto redditizio! Al contempo, la serata sarà molto divertente. Potreste ricevere un invito e da chi vi circonda arriveranno complimenti che vi faranno molto piacere. Amore: in coppia, avete bisogno di una prova di attaccamento dalla dolce metà. Lo capirà e attraverso le attenzioni dimostrerà il suo amore! Soli: se chi vi attrae è troppo timido/a per osare, prendete l’iniziativa: darete il via a una storia.