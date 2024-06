L’oroscopo del 8 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 8 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Venere-Saturno, potreste essere esitanti, dover contrastare alcuni dubbi su voi stessi o un po’ di pessimismo. Siete i guerrieri dello Zodiaco ma anche a voi capitano giornate poco esaltanti. Per superare questo stato d’animo concentrate l’attenzione su altro. Siate orgogliosi delle vostre vittorie, non importa quanto piccole, e ricordate i vostri punti di forza e i risultati ottenuti. Al contempo, se riguardo a un’amicizia qualcosa non va oggi ne sarete più consapevoli e valuterete la situazione. Amore: in coppia, l’umore non al top, circolano tensioni e la stanchezza non aiuta. Forse avvertite il bisogno di stare per conto vostro. Soli: tra qualche frustrazione e malumore, gli affari di cuore oggi non sono una priorità.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Venere-Saturno, dovreste chiedervi se nella vita sociale state investendo saggiamente il tempo e le energie. Il transito rappresenta un’opportunità per valutare quali relazioni arricchiscono la vostra vita e quali al contrario prosciugano soltanto le vostre energie, chiedono più di quanto possiate dare e non vi fanno sentire appagati. Scegliete dunque di frequentare chi vi rispetta, vi offre sostegno. Amore: in coppia, potreste sentire una mancanza di tenerezza e/o desiderio da parte della dolce metà. Le conversazioni saranno tese… Soli: siete affascinanti, non dovete avere dubbi, ma oggi non avete sufficiente sicurezza in voi stessi. Con questo stato d’animo è difficile che riuscirete a conquistare un cuore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il desiderio di libertà potrebbe scontrarsi con alcuni obblighi di lavoro o personali. Con la dissonanza tra Venere nel vostro segno e Saturno in Pesci potrebbe emergere un dovere a cui non potreste sottrarvi oppure un ostacolo apparire proprio quando tutto riguardo a un progetto sembra andare liscio. Si tratta solo di battute d’arresto temporanee dunque cerca di rimanere positivi. È fondamentale riconoscere i limiti di un progetto o un obbiettivo e capire cosa fare per migliorarli. Amore: in coppia, oggi vedete il bicchiere mezzo vuoto, siete demoralizzati e ciao ciao leggerezza nella relazione. Soli: siete sempre allegri, amichevoli ma oggi non avete voglia di niente, tanto meno di scherzare! Annullerete gli appuntamenti?

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Venere-Saturno è il sabato giusto per riflettere sugli obbiettivi a lungo termine e sulle decisioni prese nel recente passato che vi hanno fatto imboccare l’attuale direzione. Non dovete tuttavia permettere che eventuali errori commessi o insicurezze gettino delle ombre sulle opportunità che arriveranno. Andate oltre, è la vostra occasione per ridefinire ciò che è possibile fare e intraprendere un nuovo percorso lasciando alle spalle ciò che ormai non serve più. Amore: in coppia l’atmosfera è un po’ tesa. Seppellite l’ascia di guerra, potete farlo grazie ai reciproci sentimenti sinceri. Soli: dovete liberarvi del passato, del pensiero di un/a ex con cui avete chiuso e andare avanti! E’ essenziale per ripartire da zero!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste sentirvi pronti ad ampliare la cerchia delle amicizie, stringere nuove relazioni ma con la dissonanza Venere-Saturno la cosa migliore è osservare, interagire con cautela e lasciare che la fiducia cresca a un ritmo naturale. Come un buon vino o uno spettacolo ben rodato le buone amicizie per maturare spesso richiedono tempo. Su un altro piano: un disaccordo familiare potrebbe arrivare al culmine ma la situazione cambierà, grazie a voi, alla determinazione di risolvere il problema. Amore: in coppia, la relazione deve progredire e consolidarsi. Se uno di voi non vuole evolvere, sarà difficile evitare disaccordi. Soli: i transiti complicano gli affari di cuore. Dubitate persino del vostro fascino! Cercate di distrarvi.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza odierna Venere-Saturno potrebbe scatenare un po’ di insoddisfazione, potreste avvertire un po’ di solitudine. Da un punto di vista pratico, tenete presente che ascoltare alcuni consigli degli amici di cui vi fidate, vi permetterà di evitare eventuali errori. Se dovete prendere delle decisioni importanti riguardo al lavoro o alla vita personale, la cosa migliore è valutare i rischi a cui andate incontro. Unendo cautela e coraggio farete sicuramente la scelta giusta. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di essere sospettosi e dubitare di tutto ciò che dice il partner. Con questa atmosfera sarà difficile mantenere l’armonia. Soli: non sapete bene cosa veramente desiderate. L’atmosfera migliorerà da lunedì.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Venere-Saturno odierna crea un’atmosfera carica di tensione, potreste sentirvi sovraccarichi di responsabilità, soprattutto se avete l’abitudine di fare tutto da soli. In caso di necessità non esitate dunque a chiedere aiuto agli amici o ai familiari. Su un altro piano: evitate di spendere più di quanto possiate permettervi. Anche se è giusto concedervi una gratificazione per il duro lavoro svolto, c’è un regalo che potreste farvi che non implica denaro? Forse un po’ di tempo solo per voi? Amore: in coppia, penserete al modo migliore per rafforzare la relazione e non sono escluse idee piccantine! Soli: negli affari di cuore cambierete tattica. E in effetti per incontrare l’anima gemella dovete anche metterci del vostro.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Venere-Saturno, che si tratti di amicizie o dei familiari, oggi riguardo a una questione potrebbero emergere dei punti di vista diversi ma non dovete farne una tragedia. Cercate, al di là di eventuali tensioni di essere comunque gentili e diplomatici poiché le parole giuste dette al momento giusto potrebbero ribaltare la situazione e portare a un cambiamento positivo. Evitate di concentrarvi sui disaccordi e fate leva invece su ciò che garantisce la reciproca comprensione. Amore: in coppia, può essere una giornata romantica, passionale a patto di accantonare il controllo e la possessività! Soli: l’anima gemella non è ancora arrivata? Nell’attesa testate il fascino con chi vi circonda, concedetevi un flirt!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Venere-Saturno purtroppo non annuncia un sabato piacevole, siete irritabili, emotivamente chiusi ma, sia chiaro, non siete i soli: anche gli altri segni zodiacali avvertono le vibrazioni frustranti del transito. Solitamente siete dinamici, positivi, pimpanti ma con questo aspetto potreste essere costretti a sopportare una situazione complicata, forse a riflettere sulla possibilità di distaccarvi da qualcosa o qualcuno. In ogni caso, non è il momento di prendere decisioni. Amore: in coppia, evitate di dare la colpa al partner per le tensioni: siete voi gli unici responsabili della pesante atmosfera. Soli: la giornata non è favorevole a incontri romantici e potreste rimandare un appuntamento. Andate in palestra!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Venere-Saturno oggi rappresenta un sfida al vostro ben noto senso dell’ordine. Se dunque dovesse emergere il caos, fate un respiro profondo ricordando a voi stessi che di fronte a situazioni difficili o se vi sentite colpiti dalle critiche di chi vi circonda, colleghi o clienti compresi, potete mantenere il controllo e risolvere. In ogni caso cercate di affrontare le questioni con il giusto mix di leggerezza e serietà: vi permetterà di non trascurare ciò che è importante. Amore: in coppia, siate tolleranti nei confronti del partner e sarete ricompensati. Aspetta solo un vostro segno per dimostrare tutto il suo amore. Soli: perché ostinarvi a inseguire relazioni che non sono giuste per voi? A dare siete soltanto voi!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Venere-Saturno oggi rischiate di lanciarvi in qualche spesa un po’ folle per cui, evitate. Con questo transito cercate di dare un’occhiata rigorosa al budget e capire se tra gli acquisti quotidiani c’è qualcosa di superfluo di cui potreste fare a meno. In questo modo avrete la possibilità di correggere il tiro e rimettervi in carreggiata. Al contempo se provate ansia e dubbi riguardo a una situazione di lavoro, tenete presente che la dissonanza può aprire la strada a solidi progressi. Amore: in coppia, il partner potrebbe avere un atteggiamento misterioso e non saprete cosa pensare. Prima di accusare, cercate di scoprire se ha dei problemi. Soli: se avete intenzione di lanciarvi nella ricerca dell’anima gemella aspettate fino a lunedì.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Venere-Saturno non è una gran giornata, obblighi e responsabilità di lavoro o familiari vi peseranno. E’ probabile che non vi sentiate compresi fino in fondo, desideriate, inoltre, una ricompensare adeguata per tutto ciò che fate, pensate di meritarlo ed è così ma al contempo ricordate di cercare la felicità presente dentro di voi anziché negli altri. E’ comunque un ottimo sabato per definire nuovi obiettivi personali e professionali che presto raggiungerete! Amore: in coppia, se volete rafforzare la relazione, evitate di essere troppo esigenti, abbracciate la dolce metà, dimostrate l’amore. Soli: in questi giorni, la solitudine vi peserà più del solito, l’assenza d’amore potrebbe farvi soffrire parecchio.