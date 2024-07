L’oroscopo del 8 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 8 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata positiva, con poco impegno tutto andrà nel verso giusto. Anche se è lunedì comunque i passaggi odierni offrono delle opportunità di divertimento e bei momenti ma non solo avrete idee brillanti! Sfruttate queste vibrazioni per credere in voi stessi e nei vostri obbiettivi. Con questo transito potrebbero esserci sviluppi positivi riguardo a una relazione: potrebbe nascere un’amicizia oppure darete il via a una collaborazione di lavoro. Amore: è un lunedì speciale: la relazione sarà divertente, non vi annoierete. Nella vita a due oggi ci sarà tutto: leggerezza e profondità, tenerezza ed eros. Soli: c’è la possibilità che una recente conoscenza vi regali parecchie soddisfazioni.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Marte continua la sosta nel vostro segno: il pianeta rosso vi dota di coraggio e accende il desiderio di far muovere le cose nella direzione da voi desiderata. Al contempo, altri aspetti astrali lavorano a vostro favore e potrebbero far arrivare esattamente ciò che avete in mente. E’ il momento di seguire l’istinto poiché vi farà ottenere un risultato positivo. Qualcosa che avevate poche speranze di ottenere, potrebbe accadere con vostra soddisfazione. Amore: in coppia, l’amore e la passione sono al top, i sentimenti sono accentuati. Oggi metterete il partner su un piedistallo e lui o lei farà altrettanto. Soli: incontro con una persona affascinante, con interessi, valori simili ai vostri e sarà amore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La settimana parte con il piede giusto, con il buon aspetto tra Mercurio in Leone e Giove nel vostro segno – fino a mercoledì – potreste concludere una negoziazione o un buon affare oppure ricevere bei complimenti ed elogi per il lavoro svolto. Un incontro o un altro evento potrebbe farvi sentire al top. La possibilità di chiacchierare e gli argomenti di cui parlerete potrebbero far nascere nuove idee di cui sarete entusiasti. Amore: in coppia, affermare la propria personalità e i propri desideri è una buona cosa, ma per essere ascoltati dalla dolce metà è indispensabile dire le parole giuste. Soli: in caso d’incontro fate attenzione a non rivelare fatti troppo intimi. In seguito potreste pentirvi.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una splendida giornata, dunque cogliete questa opportunità che vi offrono i pianeti e sfruttate al massimo le vostre energie. Qualunque cosa inizierete è probabile che avrete voglia di portarla a termine. Certo, dovrete ignorare le distrazioni e andare avanti. Se, pur sapendo l’importanza dell’obbiettivo che volete raggiungere vacillerete, pensate a quanto sarete soddisfatti una volta completato e a quanto migliorerà la vostra vita! Amore: in coppia, è un buon lunedì per far passare i vostri messaggi. Troverete le parole giuste e il partner capirà le vostre richieste. Cercate solo di non esagerare. Soli: estroversi, potreste dare il via a conversazioni intriganti e con l’altro potreste andare oltre…

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un lunedì brillante: potreste conoscere delle persone che hanno contatti utili in tutti i tipi di posti ed essere nella posizione giusta per aiutarvi a ottenere qualcosa di cui avete estremamente bisogno. E’ un’ottima giornata per acquisire dei dati riguardo a un nuovo progetto su cui state lavorando. Assicuratevi che ciò su cui vi impegnerete sia qualcosa che vi piace, che vi entusiasma e non solo un modo per mettere soldi in tasca. Amore: in coppia, se avete discusso, vi chiuderete nel silenzio ma cercate di riflettere su cosa vi unisce al partner e non su ciò che vi divide. Soli: ponetevi questa domanda: incontrando la persona della vostra vita accettereste di cambiare la vostra visione dell’amore?

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Pensate positivo e tutto si snoderà nel migliore dei modi! E’ una giornata fortunata per cui cercate di avere più sicurezza in voi stessi, in tutto ciò che fate e smettete di fare paragoni con gli altri. Potrebbe arrivare inaspettata una splendida opportunità che accenderà il vostro entusiasmo oppure ricevere un aiuto da un amico o da una persona che conoscete da poco tempo. In ogni caso, mettete in conto un evento positivo a sorpresa. Amore: in coppia, è una giornata in cui entrambi provate forti emozioni, sapete di essere di reciproco sostegno e le prove d’amore saranno numerose. Soli: stesso discorso di cui sopra, ovvero tante belle emozioni, ma in caso d’incontro evitate di diventare pressanti.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Un evento inaspettato oggi potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa. Dopo aver esaminato la questione in modo più approfondito, vi renderete conto che offre una via d’uscita da una situazione in cui vi sentite intrappolati. Rappresenta un’opportunità per mollare il vecchio e accogliere il nuovo. Al contempo ampliare la cerchia delle amicizie può farvi entrare in contatto con persone che condividono le vostre idee, gli obiettivi. Amore: in coppia, avete attraversato un periodo complesso ma vi ha dimostrato che potete contare l’uno sull’altro. Una bella prova d’amore. Soli: dite stop alle storie di amori impossibili. E’ il momento di vivere delle relazioni che vi rendono felici.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un momento in cui avete la possibilità di imprimere una svolta: i passaggi odierni sono fortunati e vi permettono di contattare persone, soprattutto on line, che contribuiranno ad avere un’idea che modificherà le vostre ambizioni. La condivisione di informazioni vi darà la possibilità di raggiungere il successo! I transiti favoriscono il cambiamento e tutto ciò che rappresenta un nuovo inizio. Tutto ciò che farete oggi vi porterà alla vittoria! Amore: in coppia, il buon aspetto tra Mercurio e Giove favorisce le conversazioni con il partner. È un buon momento per parlare di progetti a due. Soli: l’aspetto di cui sopra vi rende più eloquenti e carismatici il che sarà utile se in programma c’è un appuntamento.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

In questo momento avete voglia di avventura, con il buon aspetto Mercurio-Giove potrebbero riemergere dei ricordi associati a un viaggio e aver voglia di tornare in quel posto. Non è escluso che lo farete. Con questo transito potreste anche aver voglia di raggiungere un importante obbiettivo di lavoro: se desiderate un consiglio o un parere rivolgetevi a persone di cui vi potete fidare, date la priorità alle relazioni positive, che vi supportano. Amore: in coppia, se c’è maretta, per rompere il ghiaccio che vi separa e riavvicinarvi, fate leva sul senso dell’umorismo. Soli: con la battuta pronta, potreste incontrare una persona che vi attrarrà per la simpatia e il modo di esprimersi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Mercurio-Giove, i vostri neuroni brillano! E’ il transito ideale per sostenere un colloquio di lavoro redditizio od ottenere un contratto importante. La vostra capacità di approfondire gli argomenti vi distinguerà dalla massa. Sfruttate appieno questo vantaggio per impressionare le persone giuste al momento giusto. Al contempo potreste avere a disposizione una somma da destinare a un progetto familiare, un viaggio con le persone care. Amore: in coppia, c’è il risveglio del desiderio, sarete sensuali e teneri. Il che fa pensare a una serata bollente. Soli: sognate una storia d’amore degna di una fiaba. Datevi da fare, uscite: ovunque potreste incontrare l’anima gemella.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Mercurio-Giove è un transito fortunato, rappresenta un’opportunità per concludere una negoziazione, preparare o firmare un contratto con vostra grande soddisfazione. Al contempo è la giornata ideale per proporre al boss o a una persona che conta o a un cliente una vostra idea o un progetto che avete a cuore e siete sicuri che funzionerà, vi farà ottenere il successo anche finanziario. Grazie all’entusiasmo di cui siete dotati, potete convincere chi volete in un batter di ciglia. Amore: in coppia, molto romantici, avvertite il bisogno di ottenere più tenerezza e amore. Fate il primo passo e il partner vi appagherà. Soli: desiderate una storia? Uscite e il destino farà il resto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Solitamente siete molto disponibili ma oggi cambierete registro. Anziché anteporre i sentimenti degli altri ai vostri, come fate sempre, sapete bene cosa volete, lo direte apertamente e farete di tutto per ottenerlo. Chi vi circonda potrebbe rimanere sorpreso dal vostro inusuale atteggiamento ma voi al contrario vi sentirete liberi da una zavorra, felici di aver messo finalmente voi stessi e le vostre esigenze al primo posto! Amore: in coppia, In coppia: troverete le parole giuste per comunicare al meglio con il partner. La voglia di confidarvi è grande e rafforza la relazione. Soli: siete affascinanti, irresistibili: è la giornata giusta per fare una dichiarazione d’amore in piena regola a chi vi attrae.