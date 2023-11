L’oroscopo del 16 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 16 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Capricorno, se avete intenzione di raggiungere i vostri obbiettivi dovete entrare in azione! Se prima del fine settimana volete promuovere una vostra idea o mandare una e-mail a un cliente importante, muovetevi. Tuttavia la Luna è in dissonanza con Venere per cui la cosa migliore è non perdere tempo cercando di coinvolgere in ciò che intraprendete una persona polemica, che avrà da ridire su tutto. Per oggi, gestite le situazioni per conto vostro. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni, l’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica. Cercate di essere un po’ più gentili. Soli; non è la giornata ideale per dare il via a una conversazione romantica o avere nuovi incontri.

Oroscopo 16 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Capricorno rappresenta un’opportunità a esprimere chiaramente il vostro punto di vista, le vostre idee. Le conversazioni saranno molto coinvolgenti ma fate in modo che non prendano una brutta piega. Anche se vedete chiaramente il problema o il difetto nel ragionamento di chi avete di fronte, tenete a freno la lingua. Avere una divergenza è possibile ma non dovete arrivare al punto di guastare una relazione per una questione che può essere risolta con la diplomazia. Amore: in coppia, giornata tranquilla a patto di smettere di avere un atteggiamento un po’ sgarbato. Con la classe, affascinerete la dolce metà! Soli: mostrate il fascino, uscite e sorridete! L’amore potrebbe nascondersi dove meno ve l’aspettate.

Oroscopo 16 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Desiderate una giornata all’insegna della leggerezza ma con la dissonanza tra la Luna in Capricorno e Venere in Bilancia non sarete in sintonia con una persona cara, un amico o un familiare. Potrebbe essere inevitabile una conversazione spiacevole, che evitereste volentieri. Tuttavia è meglio affrontare la questione prima che la situazione peggiori e per entrambi diventi insostenibile. Cercate di avere lo scambio di vedute in un posto tranquillo e di parlare con calma. Amore: in coppia, la presenza del partner è sempre più importante, avete bisogno di essere rassicurati. Evitate di arrabbiarvi se trascura un dettaglio, eliminate le piccole tensioni. Soli: la vita sociale apre la porta agli incontri e, perché no, a una storia stabile.