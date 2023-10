L’oroscopo del 19 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 19 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) Potreste essere determinati al massimo per ottenere qualcosa ma se dovete convincere qualcuno potrebbe arrivare un rifiuto. Punti di vista contrastanti potrebbero inoltre rendere impossibile qualsiasi tipo di compromesso. Tuttavia, con il buon aspetto Venere-Giove che rappresenta un invito alla comprensione, alla gentilezza, non è escluso che con l’altro riuscirete a raggiungere un accordo. Amore: in coppia, se avete trascurato il partner a causa del lavoro o delle ambizioni, oggi potrebbero esplodere delle tensioni. La cosa migliore sarebbe parlare con calma anziché accusarvi a vicenda. Soli le energie sono al top: sfruttatele per incontrare persone interessanti e perché no?, trovare l’amore. Oroscopo 19 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) Sul posto di lavoro, prima di parlare riflettete. Potreste avere una conversazione importante e dunque sarà fondamentale valutare attentamente le parole. il tono della voce. In questo momento il lavoro può essere motivo di insoddisfazione o di preoccupazione e dovrete fare il possibile per mantenere nella conversazione un atteggiamento diplomatico. Ciò vi permetterà di esprimervi con chiarezza. Amore: in coppia, una giornata tutt’altro che noiosa! Vivete la vita al massimo e volete che la dolce metà faccia lo stesso. Tutto vi interessa, tutto vi motiva! Soli: è un giovedì favorevole a incontri e conquiste. Lasciatevi andare, offrite alla persona che vi fa battere forte il cuore, il meglio di voi stessi! Dovete stupirla, affascinarla! Oroscopo 19 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Se nel lavoro il ritmo è stato frenetico, oggi la vostra mente deciderà di prendere una pausa. Le persone potrebbero dover ripetere le domande più volte prima di ottenere una vostra risposta. E’ un giovedì all’insegna della leggerezza, del relax, per cui sfruttate le belle energie di questa giornata per stringere nuove amicizie, contatti che vi offrano divertimento, appaghino la vostra curiosità. Amore: in coppia, vorrete appianare le cose e trovare soluzioni per ricominciare su basi più sane. Il partner dovrà comunque seguirvi ma sarete bravi a convincerlo/a,,, Soli: più ottimisti rispetto agli ultimi tempi e sfoggerete un sorriso magnifico, intrigante, che vi metterà in grado di conquistare!

Oroscopo 19 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Alcune convinzioni probabilmente sono radicate ma chiedetevi se in questo momento sono ancora utili come lo state per lungo tempo, soprattutto per quanto riguarda le vostre attuali esigenze. Anche se potreste desiderare di realizzare qualcosa di importante, utilizzare una strategia ormai superata, obsoleta non sarà molto utile, soprattutto se non vi permette di pensare in grande. Amore: in coppia, se non chiederete la sua opinione al partner, non penserà di parlare e la cosa vi irriterà. Avrete la sensazione di dover decidere per lui/lei. Si tratta solo di un malinteso, parlatene pure ma con diplomazia. Soli: potrebbe scattare un’attrazione e non si tratterà di un fuoco di paglia! Oroscopo 19 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Cercate di essere più pazienti e affettuosi nei confronti delle persone care. Un familiare o un caro amico potrebbe aver bisogno di attenzioni e rassicurazioni speciali che solo voi siete in grado di offrire. Ed è a questo che oggi dovete dare una priorità rispetto agli impegni di lavoro. Nella vostra vita hanno un ruolo importante: quando ne avrete bisogno, saranno sempre presenti! Amore: in coppia, Venere in Vergine addolcisce il vostro cuore oggi. La sintonia con il partner è forte e profonda e accentua la passione. Apritevi a questa maggiore intimità! Soli: siete spinti a pensare a ciò che desiderate veramente in una relazione. La Luna in Sagittario fa arrivare nuovi incontri promettenti.

Oroscopo 19 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La particolare attenzione ai dettagli e lo spirito critico, oggi vi permettono di trovare delle soluzioni interessanti ma fate attenzione a non essere troppo critici e dunque a offendere chi vi circonda. Sul fronte finanze, Giove in Toro rafforza la vostra prudenza, non avete intenzione di scombussolare la stabilità del budget. In poche parole, sarete oculati e non vi lancerete nelle spese superflue. Amore: in coppia, atmosfera passionale, ideale per ravvivare la fiamma. Le conversazioni saranno all’insegna dell’armonia, della sensualità e complicità. Approfitta di questa alchimia per condividere con il partner i sentimenti e i desideri. Soli: il vostro fascino oggi è particolarmente intrigante. Non esitate, dunque a dare il via alla conquista. Il successo è assicurato.

Oroscopo 19 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Qualcosa potrebbe cambiare il programma di questo giovedì ma, a sorpresa, avere una svolta più positiva da cui trarre vantaggio. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un appuntamento rimandato o di una riunione annullata e ciò può rappresentare un’opportunità per riflettere e considerare se ciò che state facendo in questo momento è la cosa migliore. E’ possibile che non lo sia. Amore: in coppia, rafforzerete il legame con il partner e questo è ciò che vi darà la forza e l’energia per andare avanti e amarvi ancora di più. Vi sentite al sicuro da situazioni indesiderate e provate gioia. Soli: grande sicurezza in voi stessi e nulla sembra fermarvi. Questo atteggiamento non lascerà indifferenti le persone e conquisterete.

Oroscopo 19 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Evitate che l’apprezzamento per i risultati ottenuti da una persona si trasformi in gelosia. Prima di iniziare a pensare che l’erba del vicino è sempre più verde, desiderare di avere quel che ha ottenuto ricordate che ciò che è meglio per gli altri non è detto lo sia anche per voi. A volte è difficile essere soddisfatti della propria vita ma dovreste essere comunque grati di ciò che avete. Non è poco. Amore: in coppia, amate il partner ma avete difficoltà a sopportare le sue piccole manie quotidiane. E lui/lei sopporta le vostre? Siate meno categorici! Soli: un incontro avviene per caso, in un momento in cui non siete preparati, quando meno ve lo aspettate. Forse è l’occasione per iniziare a credere in una vera storia d’amore.

Oroscopo 19 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se i progetti su cui state lavorando procedono bene, non abbiate fretta di iniziarne uno nuovo. Godetevi il successo che state ottenendo. Pensando alla prossima vetta da scalare vi privereste di gioia e gratificazione. Per ora, rimanete a bocce ferme e vivete il presente. Concentratevi invece sui familiari, sugli amici cari: avrete tutto il tempo per fare ulteriori progressi. Amore: in coppia, un grande entusiasmo vi spinge a coinvolgere la dolce metà in un’avventura. Potrebbe trattarsi di un progetto a cui pensate da tempo. Il reciproco amore vi permette di guardare al futuro! Soli: simpatici, estroversi, oggi negli affari di cuore siete unici. Osate, uscite! I luoghi culturali o sportivi potrebbero avere in serbo un grande incontro!

Oroscopo 19 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Per ottenere ciò che desiderate, sarete tentati di prendere una scorciatoia ma tenete presente che lungo il percorso potrebbero esserci delle insidie, dei problemi. La cosa migliore è imboccare la strada più lunga. E’ più probabile che le cose vadano secondo i vostri piani ed eviterete qualsiasi intoppo. Poiché avete intenzione di fare passi avanti nella carriera cercate di essere astuti. Amore: in coppia, desiderate migliorare la relazione, rafforzare il legame ma non ad ogni costo. Non avete intenzione di fare troppe concessioni sull’essenziale, metterete i puntini sulle i e avete ragione! Soli: molto esigenti e non è così che incontrerete la persona giusta. Cercate di essere più flessibili.

Oroscopo 19 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I pianeti fanno arrivare delle opportunità ma prima di decidere quale cogliere, esaminatele con attenzione. Alcune, infatti, potrebbero offrire un ritorno finanziario migliore di altre. Una in particolare potrebbe sembrare allettante ma rivelarsi vaga e dovrete approfondire. Finché non avrete controllato nel dettaglio i termini e le condizioni, non firmate nulla. Una volta verificato potrete andare avanti a tutto gas. Amore: in coppia, la vostra gioia di vivere è contagiosa, toccherà il cuore del partner. Trascorrerete una splendida giornata, punteggiata in serata da momenti di grande passione! Soli: incontri interessanti e gratificanti. In ogni persona con cui parlerete, troverete il lato positivo e ciascuna vi regalerà benessere e motivazione!

Oroscopo 19 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un ottimo giovedì per riflettere. Se vi siete lanciati nello shopping o sul cibo per distrarvi da alcuni problemi irrisolti, oggi prendete un po’ di tempo per pensare a cosa vi preoccupa davvero. Vi farebbe bene uscire e entrare in contatto con la natura. Provate a fare una lunga passeggiata in un parco. È probabile che lì, e non in un centro commerciale, avrete una visione chiara della situazione. Amore: in coppia, avete la sensazione che vi manchi qualcosa e il vostro umore ne risente. Il partner ha difficoltà a seguirvi, non restate ancorati a quelle che credete siano delle certezze. Soli: lanciatevi nell’avventura ma tenete i piedi per terra. Vietato farvi illusioni. Siate chiari riguardo alle vostre aspettative e non lasciate che la confusione prenda il sopravvento.