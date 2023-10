L’oroscopo del 4 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 4 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Affronterete questo mercoledì e le eventuali sfide che si presenteranno, con uno stato d’animo gioioso e una grande sicurezza in voi stessi. Sarete spinti a vivere qualcosa di diverso e di più entusiasmante rispetto al solito quotidiano, per cui cercate di assecondare la vostra curiosità. Al contempo, riguardo a una situazione delicata riuscirete a convincere senza problemi. Amore: in coppia, cercate di uscire dalla vostra zona di comfort. Perché non provare qualcosa di nuovo e frizzante per riaccendere la fiamma? Non ultimo, fare una piacevole sorpresa alla dolce metà. Soli: aperti e dinamici, siete irresistibili e da voi, una persona, si aspetta solo un tenero segnale.

Oroscopo 4 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se il solito quotidiano vi annoia, potreste avere intenzione di dare il via a qualcosa di nuovo, il che potrebbe comportare togliere di mezzo alcune questioni nonché alcune persone. Non dovete aver timore di agire poiché i fatti parleranno chiaramente. Abbiate fiducia in ciò che farete saranno gli altri che dovranno abituarsi alla nuova situazione. Amore: in coppia, cercate di non nascondere eventuali difficoltà e non rimandate a domani le spiegazioni. È necessario trovare insieme una soluzione per uscire da questa pesantezza. Soli: deciderete di fare tabula rasa del passato per iniziare una storia d’amore che vi regali serenità.

Oroscopo 4 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna sosta nel vostro segno e movimenta piacevolmente la vita sociale, riceverete molti inviti e avrete la possibilità di stringere nuove relazioni. In questo momento avvertite il desiderio di trovare qualcosa che stimoli la vostra mente. Ma in ogni caso non dovete trascurare gli amici di sempre che sono stati sempre al vostro fianco, pronti a sostenervi. Amore: in coppia, il legame è forte, una conversazione intima dà un tocco piccante alla relazione. Siate aperti all’inaspettato e ricordate che l’amore è un delizioso mistero da risolvere. Soli: sfruttate questa giornata per incontrare nuove persone, aprite il cuore alle sorprese. Potrebbe scattare un’attrazione!

Oroscopo 4 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

In qualche settore della vostra vita potreste chiedervi “Perché non a me?”. Per qualche ragione avete la sensazione che tutti, tranne voi, abbiano esattamente ciò che vogliono. Forse, più semplicemente, siete troppo esigenti. I vostri standard sono elevati. Ma per ora dovete pazientare e accontentarvi di raggiungere i piccoli obiettivi. Amore: in coppia, nella relazione c’è tenerezza e sensualità. Il desiderio è al top! Vivete questa bella energia ma ascoltate anche le emozioni del partner. partner. Soli: brillate, avete l’effetto calamita e l’amore potrebbe bussare alla vostra porta. Vi aspetta un incontro emozionante. Pur disponibili, mantenete un po’ di mistero. Oroscopo 4 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) La mole di lavoro è tanta, dovrete portare a termine molte cose e per questo potrebbe essere necessario, andando oltre l’orgoglio, di chiedere una mano. Ma dovreste rivolgervi a qualcuno di diverso dalle solite persone. Siate aperti su quello che volete fare e condividete il vostro entusiasmo. E’ il modo giusto per convincere l’altro a dare un aiuto. Amore: in coppia, è una giornata romantica, favorisce i momenti intimi. Esprimete i sentimenti, coccolate il partner e date libero sfogo alla passione. Soli: fascino al top, potreste avere un incontro importante, che scatenerà splendide emozioni. Uscite, socializzate, siate voi stessi e apritevi all’amore!

Oroscopo 4 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Affronterete qualsiasi compito nello stesso modo eppure a voi sembrerà diverso. Interiormente qualcosa è cambiato e ciò vi regala una nuova prospettiva del quotidiano. Avete capito cos’è che andrà modificato e non vedete l’ora di dare il via. Tuttavia sapete bene che nulla può accadere in un giorno per cui procedete passo dopo passo. Amore: in coppia, la relazione vi appaga e vi rassicura. La complicità con il partner è al top e vi permetterà di parlare di progetti a breve o medio termine. Soli: circola gioia e buon umore. Se oggi avrete un incontro sarete piacevolmente sorpresi e inizierete a credere di nuovo in una dolce storia d’amore.

Oroscopo 4 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Un amico potrebbe offrirvi un consiglio non richiesto e sebbene non sia di vostro gradimento, fareste bene a seguirlo. Potrebbe infatti essere la chiave per raggiungere un obbiettivo. In merito ha esperienza personale e fatto tesoro di una lezione che voi potreste evitare. Ascoltate dunque con grande attenzione ciò che vi dirà: sta cercando di aiutarvi! Amore: in coppia, il Sole illumina la vostra relazione, ne traete conforto, calore e dolcezza. Perché non cogliere l’occasione per ricordare al partner l’amore che provate e il benessere che vi offre? Soli: se una persona vi interessa non esitate a dare il via a una conversazione. Potrebbe essere quella giusta per voi!

Oroscopo 4 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I commenti di alcune persone potrebbero scoraggiarvi, giudicherete il loro comportamento molto scortese. Potreste accantonare le buone maniere e perdere il controllo, diventare aggressivi. Ciò potrebbe essere causato da energia repressa che non avete canalizzato ma fate attenzione a esibirvi in un atteggiamento che detestate negli altri. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle tensioni ma evitate che i disaccordi abbiano la meglio. Privilegiate il dialogo, la comprensione reciproca e aggiungete un po’ di pepe nella relazione. Soli: molto esigenti e dovreste invece abbassare le aspettative. Sapete bene che nessuno è perfetto, nemmeno voi!

Oroscopo 4 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il modo in cui oggi interagirete avrà un grande impatto sulla giornata. Scegliendo di ignorare le persone l’atmosfera sarà tranquilla e di routine ma se al contrario deciderete di interagire il più spesso possibile, noterete un enorme cambiamento nell’energia e creatività. Non è necessario fare nuovi amici, ma perché non sorridere un po’ di più? Amore: in coppia, smetterete di guardare i difetti del partner, con suo grande sollievo, e osserverete solo le sue qualità. Questa sensazione vi rassicurerà e porterà pace nella vostra casa. Soli: in caso di incontro, potreste rimanere affascinati dall’aspetto della persona o dalle sue qualità. Cercate di mantenere la razionalità!

Oroscopo 4 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nella carriera, alcune vecchie abitudini vi stanno frenando più di quanto pensiate. Sono dure a morire e per eliminarle dovete impegnarvi di più! La prossima volta che durante la giornata avete voglia di fare qualcosa di negativo fate una deviazione. Cambiare oggi il vostro programma, domani sarà di grande aiuto a resistere ad atteggiamenti malsani. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di ravvivare la vostra vita amorosa. La conversazione accenderà una sensualità inaspettata e rafforzerà il legame. Soli: desiderate incontri autentici: sensibili e affascinanti potreste conquistare una persona originale. L’elisir d’amore è a portata di mano.

Oroscopo 4 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La nebbia, ovvero la confusione recente, si sta finalmente allontanando e oggi siete in grado di vedere chiaramente le situazioni. L’ambizione è tornata, avete la capacità di prendere l’iniziativa, soprattutto per quanto riguarda le questioni finanziarie e gli affari. La creatività è al top, non ci sono ostacoli e farete passi avanti velocemente. Amore: in coppia, è il momento di vivere intensamente il vostro amore, di compiere piccoli gesti romantici per dimostrare al partner il vostro attaccamento! Soli: cercate di ampliare la cerchia delle conoscenze: la giornata è favorevole ai nuovi incontri e, volendo, lanciare un invito alla persona che vi attrae.

Oroscopo 4 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro, oggi evitate di voler imporre a tutti i costi il vostro punto di vista . Non vi esprimereste con le parole giuste e potreste ottenere l’effetto opposto a quello desiderato… Meglio rallentare il ritmo e rimanere in silenzio dietro le quinte. Domani ritroverete la motivazione! Se possibile, concedetevi una coccola: ad esempio un buon massaggio rilassante. Amore: in coppia, non è un mercoledì da sogno ma il vostro obbiettivo sarà quello di evitare discussioni. Parlate poco, soprattutto se state attraversando una fase un po’ delicata. Soli: vi manca la fiducia iin voi stessi e nell’amore. E’ il modo migliore per non avere incontri è non crederci! Amatevi e sarete amati!