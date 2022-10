Oroscopo 6 ottobre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 6 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 6 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Esaminare una situazione da un punto di vista diverso potrebbe fare una grande differenza nel modo in cui la affronterete in seguito. Il buon aspetto Mercurio-Plutone indica che qualcosa deve cambiare. Indipendentemente dal fatto che siate voi o meno a prendere questa decisione vi porterà qualcosa di meglio. E’ il momento di progredire! Amore: in coppia, desiderate armonia e gentilezza, pensate che il benessere sia una ricchezza inestimabile e condividerete questo pensiero con il partner. Soli: vi lanciate nella conquista di chi vi attrae utilizzando la vostra più grande risorsa: il senso dell’umorismo.

Oroscopo 6 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata all’insegna della solidarietà: sarete voi a chiedere una mano a un amico o al contrario sarete pronti a dare un aiuto. Sfruttate le vibrazioni odierne anche per contattare gli amici che non sentite da un po’ stando al contempo attenti a scegliere bene la compagnia poiché assorbite le energie di chi vi circonda. E se sono negative… Amore: in coppia, bisogno di sentirvi rassicurati e lo direte alla dolce metà. Il dialogo rimane la principale fonte di soluzioni e sollievo. Soli: se state giocando a nascondino per testare la “resistenza” di chi vi corteggia, oggi adotterete un approccio più sincero.

Oroscopo 6 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Cercare di tenere qualsiasi situazione sotto controllo è uno spreco di energie. Per quanto vogliate che le cose rimangano come sono, i transiti attuali indicano che un cambiamento potrebbe essere inevitabile. Ma di sicuro intorno a voi ci sarà chi sarà pronto a dare una mano ma è indispensabile, da ora, prendere una decisione e andare avanti. Amore: in coppia, eludere i problemi non è una soluzione. Se con il partner siete in crisi, dovete esserne consapevoli. Niente è irreparabile. Soli: incontrare nuove persone dipende da voi, dunque non dovete lamentarvi. Ritrovate la motivazione e l’entusiasmo!

Oroscopo 6 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata positiva e visto che i passaggi vi dotano di ottimismo l’affronterete nel modo migliore e il vostro buonumore sarà contagioso! Sarete disponibili, pronti eventualmente a dare una mano. Avrete inoltre la splendida sensazione che le persone con cui entrerete in contatto, vi rispettano o provano riconoscenza per un vostro gesto generoso. Amore: in coppia, non serviranno lunghi discorsi per amarsi o capirsi, basteranno i reciproci sguardi! Soli: la ricerca della perla rara oggi non andrà a vuoto. Una conquista vi farà toccare il cielo con dito!

Oroscopo 6 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Se l’istinto vi spinge a mollare qualcosa che non funziona più dovete seguirlo! E’ il il momento della verità e non dovete rimandare ma in fondo probabilmente lo sapete. Che si tratti di un lavoro o di una situazione personale che vi sta destabilizzando o provoca parecchio stress, qualsiasi strada imboccherete ora sarà quella giusta. Amore: in coppia, il benessere del partner sarà una priorità e se doveste spostare una montagna per renderlo felice, lo fareste. Come può non amarvi? Soli: molto romantici, siete ricettivi, fate spazio all’amore e alla tenerezza. Non rimarrete delusi/e!

Oroscopo 6 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se ultimamente la sicurezza è un po’ scemata, il buon aspetto Mercurio-Plutone vi doterà della determinazione utile a mettervi in gioco. Sarete pronti per un cambiamento così da poter progredire. Avete un’idea chiara di ciò che volete e di come realizzare ciò che avete a cuore. Al contempo potrebbe arrivare inatteso un aiuto di tipo finanziario. Amore: in coppia, chiudete in un cassetto il nervosismo, cercate di essere più comprensivi con la dolce metà. Vale la pena di provare! Soli: riacquistate sicurezza in voi stessi, non dovete svalutarvi o pensare di essere poco affascinanti.

Oroscopo 6 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Pesci la forma fisica è ottima, siete più efficienti e produttivi del solito: queste vibrazioni sono perfette per affrontare il lungo elenco di cose da svolgere. In ogni caso, non dovete necessariamente fare tutto soli: il transito favorisce anche il lavoro di squadra per cui all’occorrenza sarà importante chiedere una mano. Amore: in coppia, più attenzioni al partner, che non mancherà di notarle e vi perdonerà nel caso per essere stati scontrosi ultimamente. Soli: una persona che vi corteggia – e vi attrae – si dichiarerà ma prima di rispondere prenderete tempo.

Oroscopo 6 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In qualsiasi relazione di lavoro evitate di insistere affinché tutto venga fatto solo a modo vostro. Potrebbe essere che nei confronti delle persone abbiate aspettative talmente alte che non potranno essere all’altezza dei vostri standard. Al contempo con il buon aspetto Mercurio-Plutone avete la possibilità di scoprire le informazioni necessarie su un’opportunità di lavoro. Amore: in coppia, l’atmosfera è dolce, se dovete sistemare alcune questioni lo farete senza problemi. Soli: desiderio di innamorarvi! La giornata è favorevole, incontrate nuove persone, siete aperti e tutto lascia pensare al meglio!

Oroscopo 6 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Riguardo a una situazione è tempo di pensare a una soluzione: non è il momento di bloccarvi. Andate avanti passo dopo passo e scoprirete che tutto gradualmente torna al posto giusto. Potrebbe richiedere un salto nel buio ma seppure lentamente le cose saranno più semplici e a quel punto andrete avanti con perseveranza. Amore: in coppia, il partner è un grande sostegno, vi spinge a raggiungere gli obbiettivi! Regna l’armonia. Soli: potrebbe essere il momento che avete sempre sognato, dunque preparatevi. La persona attraente e romantica con cui scambiate degli sguardi di passione, vi ricambia.

Oroscopo 6 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se non riuscite a dipanare un problema la decisione di mollare la presa anziché continuare a lottare per trovare una soluzione, si rivelerà utile, è un fatto positivo! Distogliere momentaneamente l’attenzione e dedicarvi ad altro vi permetterà di trovare le risposte quanto meno ve l’aspettate. Inoltre, il consiglio di un amico o una fortunata coincidenza potrebbero offrirvi ciò di cui avete bisogno. Amore: in coppia, avete il desiderio di passare una bella giornata con la dolce metà! Farete del vostro meglio per assicurarvi che tra di voi tutto vada bene. Soli: non siete fan del romanticismo o delle dimostrazioni d’amore, ma potete pur sempre conquistare in un altro modo! Oppure cambiare idea…

Oroscopo 6 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Sicuramente state cercando di migliorare la vostra situazione finanziaria e con la Luna in Pesci potrebbero arrivare delle ottime opportunità. Alcune informazioni importanti inoltre vi ti permetteranno di realizzare un progetto. Accettate queste opportunità senza pensarci due volte: è arrivato il momento di agire, di entrare in azione. Amore: in coppia, l’amore è sempre presente! Conversazioni sincere, sguardi teneri, passionali carezze… Soli: provate il ​​desiderio di condividere il quotidiano con una persona in grado di capirvi e di accettarvi così come sei. Se pensate che sia chiedere troppo, vi sbagliate! In vista c’è un bellissimo incontro.

Oroscopo 6 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna nel vostro segno accentua il vostro fascino, sarete molto richiesti nella vita sociale ma se tendete a mettere gli altri al primo posto, queste vibrazioni sono perfette per dare priorità alle vostre esigenze. Al contempo potreste fare quella telefonata che sbloccherà una questione di denaro o vi permetterà di risolvere un piccolo conflitto. Amore: in coppia, se il partner vi ha deluso, voltate pagina. Vi amate, ecco cosa dovete ricordare. Niente è mai tutto roseo. Soli: sarete attratti da una persona e potreste dare il via a una storia passionale ma al contempo sentirvi destabilizzati…