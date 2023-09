L’oroscopo del 7 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 7 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Gemelli in dissonanza con Nettuno oggi potrebbe rendere difficile prendere una decisione. Sarete totalmente confusi e cambierete idea ogni minuto. Evitate di fare una scelta impulsiva solo perché non sapete che pesci prendere o peggio permettere che qualcuno vi spinga a farlo. Fermatevi finché non sarete sicuri e avrete le idee chiare. Amore: in coppia, spinti dal desiderio di aprire nuove porte e dare nuovo slancio alla relazione. Il dialogo è favorito, avete l’opportunità di parlare con calma di questioni serie. In ogni caso, la fiamma della passione è sempre accesa! Soli: vi direte che amare è dare! In occasione di un incontro con l’altro condividerete un’ attrazione formato XXL, sarà una notte che non dimenticherete!

Oroscopo 7 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mantenete pure saldi i vostri valori, la morale ma quando si tratta degli altri procedete con cautela. Se vi ritrovate a dare consigli non richiesti probabilmente state facendo una predica. Tenete a mente che ciò che va bene per voi non è detto lo sia per chi vi circonda. Per cui la cosa migliore è limitarvi a dare solo il buon esempio. Amore: in coppia, sensibili ai commenti del partner e rischiate di essere impulsivi. Fate un passo indietro, lasciate che parli e non interpretate tutto come un rimprovero. Non ha alcuna intenzione di offendervi! Soli: desiderate approfondire il dialogo con una persona e vi rendete conto che è necessario andare più in profondità per sapere quale direzione imboccare. L’attrazione sarà confermata o smentita. Vedrete più chiaramente.

Oroscopo 7 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna nel vostro segno il programma quotidiano potrebbe annoiarvi parecchio per cui evitate di lavorare nella solita modalità. Adottare un approccio nuovo può anche stimolare le relazioni personali. Trattate le persone care come se fossero nuovi amici e potreste scoprire con piacere un loro lato che non sospettavate esistesse. Amore: in coppia, se siete in freddo avete la possibilità di riconciliarvi con la dolce metà, condividere gli stessi punti di vista. Insieme ripartirete con il piede giusto, i progetti in coppia sono promettenti! Soli: deciderete di voltare pagina con una persona del passato. Avete il forte desiderio di dare il via a una relazione seria. Le avventure di una notte non vi interessano più!

Oroscopo 7 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Stabilire dei limiti o dire di no non è sbagliato. Se intorno a voi ci sono persone che tentano di farvi sentire in colpa quando non le accontentate, oltre al risentimento cosa ottenete da loro? Se l’equilibrio dare/avere è sbilanciato è arrivato il momento di dedicare la vostra attenzione a chi conosce il vero significato dell’amicizia. Amore: in coppia, in modalità seduzione, il partner non resisterà al vostro fascino e insieme trascorrerete splendidi momenti. La parola d’ordine sarà “piacere”. Soli: sarete tentati da un piccolo flirt passeggero tanto per distrarvi in modo piacevole. Ma alla fine deciderete di passare la serata per conto vostro, rilassarvi e sognare la relazione ideale.

Oroscopo 7 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Luna-Nettuno potrebbe rendere la giornata faticosa, vi sarà difficile portare a termine tutto ciò che vorreste. Prestate inoltre particolare attenzione alle questioni che coinvolgono denaro e affari, poiché un’offerta potrebbe essere poco chiara. Aspettate dunque a prendere una decisione: non è tutto oro ciò che luccica! Amore: in coppia, siete molto legati al partner, ma non appena prende decisioni che non vi soddisfano partite in quarta. Calma ed evitate di affrontare argomenti spinosi, lo farete in un altro momento. Soli: provati da un amaro fallimento, da una separazione dolorosa o da una solitudine che va avanti da tempo, questo giovedì non sarà sinonimo di incontri romantici. L’amore? Farete di tutto per non pensarci.

Oroscopo 7 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Anche se solitamente siete in grado di svolgere più cose contemporaneamente, per oggi anche se la lista di cose da fare è lunghissima, rallentate il ritmo e concentratevi sulle priorità. Concedetevi una rilassante pausa pranzo con i colleghi di cui apprezzate la compagnia e una volta tornati al lavoro sarete di nuovo produttivi. Amore: in coppia, è nel vostro interesse scacciare le eventuali nuvole che aleggiano sulla relazione e mantenere l’armonia, il sereno.Trovare il tempo per mostrare tenerezza e dolcezza è fondamentale! Soli: la cosa più importante è saper scegliere i vostri contatti e concentrarvi sulle persone che dimostrano un vero interesse. Si verificherà un cambiamento molto positivo e lascerete alle spalle l’instabilità.

Oroscopo 7 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) E’ un giovedì in cui avete una gran voglia di evadere! La presenza di Marte nel vostro segno indica che siete super impegnati e per portare a termine tutti i compiti le giornate dovrebbero essere di 48 ore! Se invece di premere l’acceleratore vi concedeste delle piccole pause sicuramente ritroverete le energie e la motivazione. Amore: in coppia, siete un po’ nervosi e le conversazioni difficilmente saranno costruttive. I progetti potrebbero essere messi in discussione ma, tranquilli, presto ne riparlerete. Soli: riguardo a un recente incontro vi porrete alcune domande. Avete ragione, è meglio sapere qualcosa in più prima di andare oltre. Tuttavia tenete presente che l’intuito oggi non è il vostro alleato migliore.

Oroscopo 7 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I pianeti rappresentano un’opportunità per una trasformazione: riflettete su come potreste migliorare la routine e l’efficienza, cambiare alcune abitudini malsane. Al contempo occhio, nel pomeriggio, alla gelosia di alcuni falsi amici: fate una selezione e frequentate persone leali a cui sapete che potete concedere la vostra fiducia. Amore: in coppia, alcuni progetti a due potrebbero subire dei ritardi. Non abbiate fretta, ogni cosa arriva a suo tempo. Cercare di forzare le situazioni raramente è il modo giusto per raggiungere un risultato. Cerca di vivere il presente. Soli: se esitate ad accettare un invito non sbagliate. Non siete dell’umore giusto per conquistare un cuore. Meglio rimandare l’appuntamento.

Oroscopo 7 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Luna-Nettuno occhio alla distrazione: soprattutto dal pomeriggio potreste rendervi conto di aver dimenticato qualcosa che dovevate fare per cui, cercate di organizzarvi! In questo modo sarete sicuri di assolvere le responsabilità e di raggiungere gli obiettivi. Anche se, va detto, potrebbe essere necessaria qualche rinuncia. Amore: in coppia, è importante anticipare i desideri del partner ma non basta. Non dormite sugli allori pensando di aver fatto l’essenziale. Dovete anche prevenire le sue osservazioni e altre critiche ed è la parte più difficile! Soli: è una giornata favorevole agli incontri e non avrete problemi a stringere nuove conoscenze e, volendo, a conquistare un cuore. Non vi resta che accettare gli inviti e uscire!.

Oroscopo 7 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Evitate che il maniaco del controllo che è in voi prenda il sopravvento: lavorare con la preoccupazione sul modo in cui si snoderanno le cose non cambierà nulla. L’ansia genera solo altra ansia, dunque stop, fate un respiro profondo e prendete cura di voi stessi, dedicate la vostra attenzione a qualcosa che vi metta in grado di rilassarvi. Amore: in coppia, se c’è stata una discussione, un pizzico di umorismo e la disponibilità al dialogo vi permetteranno di creare un’atmosfera armoniosa, all’insegna della gentilezza e tornerà il sereno. Soli: pur avendo la possibilità di moltiplicare gli incontri la tendenza odierna è di rimanere per conto vostro. Poi però non dovete lamentarvi di quanto vi pesa la solitudine. Cercate di capire cosa volete!

Oroscopo 7 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un giovedì in cui rischiate di giudicare un po’ troppo in fretta una persona o una situazione. Il che se si tratta di lavoro o di affari e dovete concludere una trattativa o accettare un’offerta, potrebbe essere controproducente. Cercate di approfondire la conoscenza, ascoltate prima di emettere un verdetto e siate un po’ più indulgenti. Amore: in coppia, con il partner abbondano le diversità di vedute e le reciproche critiche. Non riuscendo a mantenere la calma anziché litigare preferirete uscire e fare una passeggiata all’aria aperta. Soli: avvertite il bisogno di esaminare la vostra vita affettiva, ripartire da zero. Vi concentrerete sulle vostre attuali esigenze e i desideri. Darete il via a un radicale cambiamento.

Oroscopo 7 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni potrebbero rendervi un po’ malinconici ma evitate di isolarvi dal mondo circostante. Chiamate un amico caro, premuroso, con cui vi confidate. Esprimere le vostre emozioni vi farà un gran bene ma parlatene una volta fuori dal lavoro. Boss e colleghi è meglio che non percepiscano il vostro stato d’animo. Amore: in coppia, è tempo di fare chiarezza nella relazione e trovare finalmente compromessi accettabili per entrambi. Non è certo criticando tutto che la situazione cambierà! Metteteci un po’ di buona volontà! Soli: non apprezzate l’attuale instabilità eppure è in questi momenti che potreste incontrare, per caso, una persona che in seguito conterà molto. Tuttavia affinché accada dovete essere disponibili.