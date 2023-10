L’oroscopo del 9 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 9 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere in Vergine, fino all’8 novembre sosta nel vostro settore del lavoro, della forma fisica: rappresenta un invito a porre l’attenzione sulle questioni pratiche e quelle riguardanti il benessere. Date il via, dunque, a qualche abitudine sana, seguite una dieta disintossicante e praticate un po’ di esercizio fisico. Al contempo, potrebbero arrivare opportunità positive nel lavoro, avrete la possibilità di rafforzare le relazioni con i colleghi, Se siete in cerca di un impiego è un ottimo momento per mandare il CV. Amore: in coppia, se ci sono piccole difficoltà, fate buon viso a cattivo gioco. Nel giro di poco tempo tutto andrà meglio. Soli: stringerete nuovi legami: amicizia o una nuova storia? Avrete tempo per decidere quale tipo di relazione è più giusta per voi.

Oroscopo 9 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se desiderate fare progressi riguardo a un progetto o un obbiettivo personale, con Venere in Vergine – fino all’8 novembre – ne avrete la concreta possibilità. Al contempo potreste anche affinare un’un’abilità o un talento. In generale, per il vostro segno è un passaggio molto positivo: vi regala fascino, riceverete tanti complimenti da chi vi circonda e, dopo mesi in cui siete stati emotivamente chiusi, accenderà la voglia di esprimere più spontaneamente il vostro affetto e, non ultimo pensare anche divertirvi un po’. Amore: in coppia, con Venere in Vergine avvertirete il bisogno di vivere con il partner momenti di piacere, di grande sensualità. Soli: ad attendervi c’è l’amore, c’è la passione. Col sex appeal di cui siete dotati farete splendidi incontri.

Oroscopo 9 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere in Vergine fino all’8 novembre sosta nel vostro settore della famiglia, della casa. Non solo avrete l’energia per migliorare l’abitazione, reinventare l’arredamento ma avrete anche l’occhio lungo per scovare ciò che è esteticamente di vostro gradimento. Nelle prossime settimane avrete voglia di rinnovare la casa, trasformarla in un nuovo ambiente confortevole e gioioso. In ogni caso attenzione a concentrarvi troppo sulla realizzazione della casa “perfetta” al punto di perdere di vista la vera felicità. Amore: in coppia, forse dovrete sistemare qualche questione. Comunicate apertamente con il partner e lasciate che sia l’amore a guidare le vostre azioni. Soli: potreste avere dei dubbi, esitare ma è il momento ideale per esprimere i vostri sentimenti e seguire l’intuito!

Oroscopo 9 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se al momento volete trovare dei modi per raggiungere un obiettivo o fare passi avanti nella carriera, soprattutto se recentemente ci sono state alcune delusioni, con Venere in Vergine le persone che conoscete, grazie al vostro modo brillante di esprimervi, saranno di grande aiuto: parlate, chiedete e vi sarà dato! Fino all’8 novembre, inoltre, avrete la possibilità di chiarire eventuali problemi nelle relazioni e avere colloqui approfonditi mirato a capire di cosa hanno bisogno gli altri ed essere così sulla stessa lunghezza d’onda. Amore: in coppia, se avete attraversato dei momenti difficili, la situazione si sblocca, ritrovate l’armonia. Soli: per compensare l’assenza di una storia, oggi potreste lanciarvi in un flirt passeggero. Ma non vi soddisferà. Volete ben altro. Oroscopo 9 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Venere esce dal vostri segno ed entra in Vergine: fino all’8 novembre nel vostro settore del denaro, avete due possibilità: essere cauti nelle spese o avere le mani bucate. E’ probabile che sceglierete la prima ipotesi e comunque in caso di acquisto, punterete su articoli di qualità che dureranno nel tempo. In generale, in questo periodo le finanze assumeranno maggiore importanza. Potreste trovare il modo per guadagnare di più. Il pianeta vi metterà in grado di realizzare qualcosa di solido per il futuro. Amore: in coppia, giornata ideale per allentare le vostre tensioni interiori e se necessario, isolarvi per qualche ora. Soli: potete conquistare, certo, ma fatelo in modo elegante, raffinato. Niente gesti eclatanti.

Oroscopo 9 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino all’8 novembre, Venere sosterà nel vostro segno: il transito annuncia che siete pronti per brillare! Vi dota di grande fascino, magnetismo, avrete voglia di rinnovare il look, migliorare l’immagine. Ed è davvero difficile, lavoro o vita personale, che passiate inosservati. Preparatevi a mostrare il meglio di voi stessi. Nella professione, se avete bisogno di un aiuto, di un sostegno, è il momento ideale per chiedere alle persone giuste! Non è escluso, infine, che ci sia un balzo in avanti positivo nelle finanze. Amore: in coppia, passione, desiderio, insieme al partner darete nuovo slancio alla relazione. Soli: a corteggiarvi saranno parecchie persone, l’amore è nell’aria! L’importante è che siate aperti alle opportunità.

Oroscopo 9 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Dopo un lungo periodo in cui la vita sociale è stata parecchio movimentata, con Venere che sbarca in Vergine alle spalle del vostro segno, fino all’8 novembre, entrerete in letargo, sarete più concentrati sulle vostre attività, a portare a termine questioni lasciate in sospeso. Pur mantenendo la consueta empatia nei confronti di chi vi circonda, cercate di essere più gentili con voi stessi, dire dei “no” con fermezza a compiti che aiutano gli altri ma che esauriscono le vostre energie. Impegnate al meglio il vostro tempo! Amore: in coppia, Venere in Vergine è un’occasione d’oro per chiarire alcune questioni. Affrontarle ora eviterà che la relazione prenda una piega pericolosa. Soli: è amore o solo illusione? Occhi aperti in caso di incontro: indagate per capire chi è veramente la persona.

Oroscopo 9 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Dopo aver trascorso mesi a stringere contatti di lavoro, pensato alle vostre ambizioni, con Venere in Vergine- fino all’8 novembre avrete voglia di socializzare, entrare in nuovi ambienti, creare delle nuove relazioni di amicizia con persone che condividono i vostri interessi e valori. In generale le relazioni saranno più facili e i social network saranno fonte di incontri. L’importante è non essere troppo sospettosi. E’ anche il momento giusto per contattare persone di cui non avete notizie da un po’ di tempo. Amore: in coppia, nella relazione c’è aria di rinnovamento, la comunicazione è decisamente migliore. Soli: se una persona vi attrae, lasciatevi andare… D’altra parte, sapete anche voi che tentar non nuoce.

Oroscopo 9 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere sbarca in Vergine, nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione. E’ un transito perfetto, fino all’8 novembre, per andare d’accordo con boss e superiori e impressionare favorevolmente le persone giuste. Grazie al fascino e alla simpatia, potete ampliare la cerchia dei contatti e potrebbero arrivare belle possibilità professionali. Un po’ di gentilezza e collaborazione potrebbero fare molto per aiutarvi a ottenere ciò che desiderate. Date una mano agli altri e ne trarrete dei benefici. Amore: in coppia, alti e bassi d’umore e per il partner capirvi si rivelerà un’autentica impresa. Soli: chiarite le idee su come conciliare amore e indipendenza. Anche se per voi è una domanda a cui non è facile rispondere.

Oroscopo 9 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere oggi entra in Vergine, sosterà fino all’8 novembre, sarete ancora più produttivi e il pianeta rosa vi sarà una bella spinta per raggiungere i vostri obbiettivi di lavoro. Ma a livello personale, soprattutto rispetto all’anno scorso avrete più sicurezza in voi stessi. Le cose sembrano sistemarsi e rientrare nell’ordine.Ma non solo, vivrete esperienze piacevoli, nel quotidiano ci sarà una splendida armonia. Inoltre, potreste trarre molto piacere da un viaggio, soprattutto se sarete in buona compagnia. Amore: in coppia, il partner vi incoraggia, vi aiuta a risolvere un problema o a vedere le cose in modo positivo. Soli: un incontro vi appagherà, sarà un mix di passione, piacere, romanticismo. E’ in arrivo la felicità.

Oroscopo 9 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere in Vergine, da oggi e fino all’8 novembre, al vostro segno parla di trasformazione nelle relazioni. Cercate di capire quali schemi ricorrenti sono presenti nei rapporti di lavoro o personali: alcuni sono positivi, altri negativi. Siate consapevoli, dunque, quali dovete mollare e quali mantenere e muovetevi di conseguenza. Potrebbero esserci belle opportunità sul fronte finanze e inoltre potreste riflettere seriamente a un cambiamento di vita o di casa. In generale, i vostri sforzi saranno coronati dal successo. Amore: in coppia, sfruttate questa giornata per consolidare il legame. Insieme vi sentite più forti! Se, dunque, avete un problema, bando all’orgoglio e non esitate a chiedere l’aiuto della dolce metà. Soli: è nel vostro interesse modificare la strategia di conquista. Negli incontri e conversazioni siate più aperti e cordiali!

Oroscopo 9 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Gli amici, nelle prossime settimane, avranno un ruolo importante: con Venere in Vergine entrerete in contatto con tante persone diverse e vi godrete ogni momento. Fino all’8 novembre, avrete la possibilità di collaborare con coloro che hanno esperienza e influenza e, così facendo, aumentare le possibilità che vi venga offerta un’opportunità che desiderate da tempo. Potrebbero esserci delle sfide sul lavoro ma avrete la motivazione per superare questi ostacoli. Rimanete positivi, la perseveranza vi ripagherà. Amore: in coppia, l’intesa è ottima e con il partner non è escluso un ritorno di fiamma! Soli: se una persona vi attrae, bando alla timidezza e fatevi avanti. Farete dei consistenti progressi.