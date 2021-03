Oroscopo Acquario 20 marzo 2021: oroscopo Acquario 20 marzo, amore, umore, soldi, lavoro

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 20 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un colpo d’acceleratore ai progetti

Oroscopo Acquario di domani 20 marzo: umore

Il Sole entra in Ariete, per quattro settimane sosterà nel vostro settore della comunicazione, il transito vi permette di dare un colpo d’acceleratore ai progetti, alla vita professionale. La maggior parte delle volte sarà grazie alle amicizie o alle conoscenze. Il vostro segno è maestro quando si tratta di stringere buone relazioni che possono trasformarsi in amicizie utili a dare una mano nel caso ne aveste bisogno.

Al contempo, anche voi siete pronti ad aiutare e soprattutto presentare delle persone tra di loro che sapete si intenderanno. E questo mese, è la vostra missione.

Oroscopo Acquario di domani 20 marzo: amore

In coppia: Sole e Venere in Ariete portano un raggio di luce e gioia nella relazione. Cercate solo di essere meno permalosi.

Soli: fascino al top, di buonumore, e farete parecchie conquiste. Attenzione tuttavia a non cadere nella trappola dell’illusione.

