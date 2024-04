L’oroscopo del 1 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 1 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza tra Venere in Toro e Plutone in Acquario, oggi potrebbe rendervi difficile capire come sono realmente le persone, soprattutto sul posto di lavoro. Un collega o un collaboratore che all’apparenza sembra disponibile e gentile, potrebbe rivelarsi un nemico pronto a farvi le scarpe. Occhi aperti. Al contempo, in generale, oggi penserete di poter fare e dire ciò che volete, rischiate di insistere troppo sul fatto che una cosa vada nel verso da voi desiderato. Ma non è detto che se fosse così, per voi sarebbe un bene. Cercate di capirlo e starete meglio! Amore: in coppia, ottimismo e buonumore vanno di pari passo. Nulla interferirà nei vostri progetti d’amore. Soli: per conquistare non dovete fare nulla, sono gli altri che vengono da voi. Aspettavate questo momento da tempo. Affascinate!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere nel vostro segno è in dissonanza con Plutone in Acquario. Potreste essere convinti che qualcuno ce l’abbia con voi, vi stia criticando, quando invece potrebbe semplicemente consigliarvi come potreste migliorare qualcosa. Può essere ad esempio il boss, un superiore o un cliente ma di chiunque si tratti cercate di essere meno permalosi e di non prendere le sue parole sul personale. Anziché offendervi e chiudervi, provate a mettere in atto il suo suggerimento poiché potrebbe funzionare meglio di quanto penserete. Amore: in coppia, è una giornata in cui potrebbero insinuarsi tensioni, ultimatum e lotte frustranti. Se la relazione è solida supererete la tempesta. Soli: molto esigenti ma sapete che in amore, e nella vita in generale, puntare all’impossibile non è consigliabile.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

In mente avete tante idee brillanti ma al contempo avete poca fiducia che siete in grado di concretizzarle. La dissonanza odierna Venere-Plutone rappresenta un invito a non mettervi dei limiti, ad ampliare gli orizzonti e a provare nuove esperienze. Al contempo se dovete risolvere una questione lasciata in sospeso, cercate di affrontarla, prima che i nodi vengano al pettine. Potreste aver rimandato perché coinvolge emozioni complicate che non volete rivangare. Tenete presente che più rimanderete e più la situazione peggiorerà. Amore: in coppia, armatevi di pazienza, la giornata è difficile, per cui fate leva sul pensiero positivo. Soli: volete che gli altri si adattino alle vostre esigenze ma voi cercate di altrettanto? Non dovete sorprendervi, dunque, se i flirt durano poco tempo.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Venere in Toro e Plutone in Acquario potreste pensare con dispiacere che una persona – un collega o un amico – provi invidia nei vostri confronti ma non dovete permettere che il fatto vi butti giù. E’ un momento in cui siete spinti a entrare in azione per migliorare la carriera, il lavoro o un progetto e ciò rendere gelosa la persona in questione: anziché essere contenta dei vostri risultati, incoraggiarvi, potrebbe dire qualcosa di spiacevole. La cosa migliore è quella di ignorare le sue parole e andare oltre. Non perdete tempo prezioso. Amore: in coppia, fate spazio ai sogni, alla scoperta e alla seduzione! Vi divertirete, vi concederete piaceri finora sconosciuti…Soli: un incontro originale, vi regalerà gioia di vivere e sentimenti sinceri. Con l’altro ci sarà un accordo meraviglioso.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Se riguardo a un obbiettivo di lavoro o a un piano personale dovesse esserci uno scontro con una persona, la situazione non sarà facile. Con la dissonanza Venere-Plutone le conversazioni potrebbero prendere una piega complicata e le emozioni diventare esplosive. Fareste meglio a rimandare, almeno fino a quando non avrete uno stato d’animo più leggero. Tuttavia, tenete presente che Venere in Toro al vostro segno suggerisce un modo di fare diplomatico per cui, volendo, c’è la possibilità che possiate scendere a qualche compromesso. Amore: in coppia, proverete emozioni altalenanti e la relazione ne risentirà. Qualsiasi piccola lite vi spingerà a chiudervi a riccio. Soli: con la persona che vi attrae vi mancherà il coraggio di farvi avanti. Sembra incredibile ma oggi è così!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza odierna Venere-Plutone, rappresenta un invito a non reprimere le vostre emozioni: non è l’atteggiamento giusto, soprattutto se sono opprimenti. Cos’è che vi fa sentire in questo modo? Forse si tratta di qualcosa che ha detto o non ha detto, una persona ma più rimuginate – atteggiamento mentale tipico del vostro segno – e tanto più vi sentirete agitati. Lasciate tutto alle spalle e concentratevi invece sugli obbiettivi che rappresentano una priorità. In questo modo trascorrerete una giornata positiva e al contempo produttiva. Amore: in coppia: le conversazioni sono di tipo pratico, hanno a che fare con il budget. Ma cercate di non dimenticare gli abbracci teneri. Soli: un’amicizia poco a poco potrebbe trasformarsi in amore. Il tempo è un vostro alleato!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un mercoledì in cui potrebbe essere facile manipolare una situazione a vostro vantaggio oppure consentire a qualcun altro di guidarti in una direzione in cui siete riluttanti ad andare. In questo secondo caso, fate attenzione. Con la dissonanza Venere-Plutone, in generale per tutti i segni, la tentazione di forzare le situazioni è forte. Eppure farlo probabilmente non vi servirà a molto e oltretutto sarete nervosi. Se, ad esempio, avete intenzione di far decollare un’idea imprenditoriale, è meglio lasciare che tutto si snodi in modo naturale. Amore: in coppia, potreste risolvere una questione finanziaria che vi preoccupa da tempo, il partner sta facendo tutto il possibile per rendervi felici! Soli: siete molto attraenti e lo sapete ma fate attenzione: rischiate di catturare la “preda” sbagliata.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata un po’ complicata, con la dissonanza Venere-Plutone siete molto ostinati, eccessivamente schietti e non vi sarà facile avere un atteggiamento diplomatico o trovare un compromesso. Lavoro o vita personale, se con un’altra persona avete entrambi a cuore una questione ma desiderate risultati diversi, potrebbero esserci pochi progressi. Uno di voi due dovrà cedere ma nessuno sarà incline a farlo. Potrebbe essere necessario pensare al di là dell’interesse personale. Provateci e qualcosa potrebbe cambiare. Amore: in coppia, calma. evitate di provocare scontri con il partner, anche per motivi di gelosia o perché avete dei dubbi (infondati). Cercate invece di dedicare dolci attenzioni. Soli: non è una giornata di incontri romantici, nel cuore tira vento, pioggia e grandine.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza odierna Venere-Plutone potrebbe spingervi a dubitare di voi stessi, essere molto severi nei vostri confronti. Non è escluso, tuttavia che ciò riguardi una persona, forse un amico o un collega che non fa nulla di quanto chiedete. Forse dovreste porvi una domanda: non è che siete troppo esigenti con voi e chi vi circonda? Al contempo potreste avvertire l’urgenza di fare un acquisto anche se non è nel vostro interesse, forse solo per gratificarvi. Si tratta di emozioni temporanee e tra qualche giorno non ve ne ricorderete più! Amore: in coppia, è giornata di conversazioni, di una messa a punto. Per portare la relazione nella giusta direzione, dovete sviluppare la tolleranza. Soli: un po’ inquieti, ma la felicità busserà alla vostra porta quando meno ve l’aspettate.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Venere-Plutone, è un mercoledì in cui dovete fare attenzione alle spese, evitare di lanciarvi nello shopping. Tuttavia, qualcosa potrebbe bloccarvi, forse sarà perché in programma avete un acquisto molto importante, e sarà un atteggiamento positivo. Al contempo, è probabile che in questo momento il denaro entri più facilmente e i familiari pretendano di più, cerchino di sfruttare la situazione e ciò scatenare delle tensioni. E’ il momento di dire no, mettere dei limiti a chi approfitta del vostro affetto. Senza essere aggressivi. Amore: in coppia, la vostra personalità può soffocare la dolce metà. Per evitare tensioni puntate sul senso dell’umorismo! Soli: una passione catturerà il vostro cuore, accenderà le emozioni. Evitate di mettere pressione all’altro/a.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Venere in Toro e Plutone nel vostro segno, potrebbero emergere emozioni forti a causa di una situazione familiare che vi preoccupa da un po’ di tempo e sarete spinti ad affrontarla. Ciò potrebbe alterare l’equilibrio nelle relazioni con le persone care. Se volete risolvere e migliorare i rapporti, date il via a una conversazione costruttiva, anziché esprimervi con aggressività ascoltate e poi parlate con affetto, cercate di essere comprensivi e pronti a perdonare nel caso qualcuno abbia commesso un errore. Amore: in coppia, è difficile conciliare amore e malumore, motivazione e pessimismo. Se avete l’impressione che tutto stia andando storto, sappiate che è solo una giornata “no”. Soli: insoddisfatti, impazienti, impegnate le energie in palestra!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza tra Venere in Toro e Plutone in Acquario, potrebbe rendervi molto sospettosi nei confronti di una persona. Tuttavia anziché reprimere le emozioni e tacere oppure puntare il dito contro l’altro, la cosa migliore è fare delle domande precise che coinvolgono le vostre eventuali paure o preoccupazioni. In questo modo, ovvero affrontando una situazione imbarazzante con sincerità, non solo conquisterete l’ammirazione di un amico o un collega ma avrete la possibilità di rafforzare la relazione. Non ultimo, vi sentirete sollevati. Amore: in coppia, con il partner parlate di tutto ma soprattutto di cose importanti. Il legame è forte ed è tempo di dare nuovo slancio alla relazione. Soli: ciao ciao ai vecchi demoni oggi incontrerete un angelo. Stupirete l’altro grazie all’entusiasmo.