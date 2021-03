Oroscopo Acquario domani 16 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dell’Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 16 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rallentare il ritmo

Oroscopo Acquario di domani 16 marzo: umore

E’ un martedì in cui potreste provare nostalgia e la cosa non vi piacerà. Non avete voglia di guardare al passato ma d’altra parte, se volete utilizzare le vostre esperienze nel presente, dovrete esaminarlo con la lente d’ingrandimento.

E’ il momento di fare un bilancio e dire a voi stessi che avete fatto bene a rinunciare a qualcosa o qualcuno, anche se doloroso. Con la Luna in Toro, potreste avvertire inoltre il bisogno di rallentare il ritmo, stare un po’ per conto vostro in totale tranquillità.

Oroscopo Acquario di domani 16 marzo: amore

In coppia: vi renderete conto che è ridicolo discutere per delle sciocchezze. E la situazione migliorerà.

Soli: se vi piace una persona, non è sufficiente lanciare segnali. Osate e parlate chiaramente.