Oroscopo Ariete domani 12 marzo 2021: amore, umore, l’oroscopo per l’Ariete di domani

Oroscopo del 12 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): presto tornerete in pista

Oroscopo Ariete umore

In quanto Ariete, mollare la presa non è un concetto che vi appartiene. Eppure, in questo periodo dell’anno i pianeti in Pesci lo chiedono ripetutamente. Per prendere l’iniziativa dovete aspettare e nel frattempo placare l’impazienza. Potreste avere grandi sogni, ma non è ancora il momento di andare avanti. Prima risolvete le questioni e le situazioni in sospeso o in corso. Presto tornerete in pista. In questo momento con Marte in Gemelli è possibile inoltre che dormiate male, siate un po’ nervosi: andate a letto presto. Anche se non dormirete immediatamente il fatto di essere a letto vi rilasserà.

Oroscopo di Ariete 12 marzo amore

In coppia: la congiunzione Luna-Venere in Pesci, promette una serata molto romantica con la persona amata.

Soli: la situazione amorosa è sul punto di cambiare, la congiunzione di cui sopra vi riserverà uno splendido incontro.