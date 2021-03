Oroscopo Bilancia domani 16 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Bilancia

Oroscopo di domani 16 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): esprimete le emozioni

Oroscopo Bilancia di domani 16 marzo: umore

Non dovete reprimere le emozioni che provate riguardo a una situazione spiacevole. Il vostro impulso sarebbe quello di calmarvi e fingere di stare bene ma in questa circostanza non dovete farlo. Siate sinceri sul vostro stato d’animo, condividete apertamente la vostra delusione, tristezza o rimpianto. Non siete robot e se avete bisogno di rassicurazioni o di qualcuno con cui parlare, chiedete senza remore.

Troverete chi sarà pronto ad ascoltarvi con affetto e attenzione. In generale, oggi potreste aver bisogno di allontanarvi dal frastuono del mondo, stare un po’ in pace ed entrare in contatto con chi potete essere sinceri, voi stessi.

Oroscopo Bilancia di domani 16 marzo: amore

In coppia: è una giornata in cui siete pieni di progetti e il partner non potrà fare altro che seguirvi.

Soli: ben intenzionati a trovare l’amore e oggi potreste incontrarlo! Una nuova storia è dietro l’angolo.