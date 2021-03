Oroscopo di domani 7 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): le relazioni familiari sono più serene

Oroscopo Bilancia di domani 7 marzo: umore

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Oggi guarderete indietro e constaterete con piacere che attualmente le relazioni sono più tranquille. Quando Saturno sostava in Capricorno, in questo settore, per due o tre anni l’armonia familiare era un po’ svanita, se non del tutto scomparsa.

Ma ora avete la sensazione che le prove attraversate vi hanno permesso di ricostruire e rafforzare i rapporti con i familiari. Oggi, le energie non sono al top e probabilmente non avete voglia di concentrarvi su quanto dovreste fare. Semplificate il programma, pensate solo alle priorità.

Oroscopo Bilancia di domani 7 marzo: amore

In coppia: siete intraprendenti e avete la piacevole sensazione che oggi tutto sia possibile.

Soli: se volete vivere una storia seria, evitate di lanciarvi tra le braccia del primo arrivato/a,