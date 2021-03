Oroscopo Cancro 20 marzo 2021: oroscopo Cancro 20 marzo amore, umore, soldi e salute

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 20 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): accettare dei compromessi

Oroscopo Cancro 20 marzo: umore

Per quattro settimane, il Sole in Ariete punterà i riflettori sul vostro settore delle ambizioni, delgli obbiettivi: vi spingerà a mostrare le vostre capacità ed essere orgogliosi dei risultati. Anche Venere, domani, entrerà in Ariete e la congiunzione tra i due pianeti indica che con un atteggiamento conciliante, se sarete pronti ad accettare alcuni compromessi, potrete ottenere ciò che volete.

E’ probabile che speriate in qualcosa ed è così che avrete partita vinta. Nel lavoro, il boss o i superiori osservano con attenzione ciò che fate, i vostri risultati: è saggio, dunque, fare appello al vostro lato più responsabile e competente.

Oroscopo Cancro 20 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: il Sole in Ariete vi spinge a portare un rinnovamento nella relazione, nuove energie!

Soli: contatterete una persona conosciuta di recente e sarete sorpresi: prova le stesse emozioni e sentimenti.

