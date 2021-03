Oroscopo Cancro domani 17 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Cancro

Oroscopo 17 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): è il momento di agire

Oroscopo Cancro 17 marzo: umore

Con Marte in Gemelli è il momento di agire. Concentratevi meno sulle vostre emozioni, su chi vi circonda e su come potete essere d’aiuto: rimarrete sorpresi da quanto riuscirete a fare sul piano pratico per voi stessi. E’ un buon momento dunque per mollare il pensiero eccessivo e sostituirlo con l’attività.

Parlare inoltre con un caro amico/a avrà il benefico potere di scacciare i dubbi. Non dovete isolarvi. Nel lavoro, avete impegnato parecchie energie e il buon aspetto Venere-Plutone potrebbe farvi trovare di fronte a una svolta importante.

Oroscopo Cancro 17 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: più aperti, più disposti ad ascoltare alcune spiegazioni che vorrà dare il partner. L’amore è sempre presente.

Soli: potere di seduzione al top che dovreste sfruttare a tutto campo per conquistare! Ve ne renderete conto.