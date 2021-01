Oroscopo del 12 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 12 gennaio

Oroscopo di martedì 12 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (alleviare la pressione) e Sagittario (selezionare i progetti).

Oroscopo del 12 gennaio, gli astri dicono al Leone di fare del vostro meglio per alleviare la pressione e al Sagittario di fare una selezione nei progetti.

Oroscopo 12 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): nell’aria c’è un cambiamento positivo

Oroscopo Ariete umore

Con la dissonanza Mercurio-Urano, potreste sentirvi irrequieti e desiderosi di smuovere le acque, cercare un modo per rendere le giornate più interessanti. In questo caso, la Luna Nuova di domani in Capricorno segnala che potreste avere dei contatti con persone stimolanti, avere delle prospettive interessanti, e non è escluso che le amicizie o le relazioni di lavoro giocheranno un ruolo importante.

Una conversazione in particolare, annuncia l’oroscopo, riguardante un progetto che avete a cuore, solleciterà il vostro ottimismo. Il cambiamento è nell’aria e nei prossimi giorni lo toccherete con mano.

Oroscopo Ariete 12 Gennaio amore

In coppia: con la Luna in Capricorno, oggi con il partner sarete polemici e probabilmente poco diplomatici.

Soli: potreste decidere di navigare sulle app di incontri ma nessuno, oggi, sembra sollecitare il vostro interesse.

Oroscopo 12 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): cercate di alleviare la pressione

Oroscopo Leone umore

Domani ci sarà il Novilunio in Capricorno e già avvertite le vibrazioni. Fate del vostro meglio per alleviare la pressione. Concentrare l’attenzione sul lavoro, o altre attività, oggi vi farà un gran bene. Solitamente non cercate problemi dove non ci sono né li create per piccole cose.

Ma attualmente non vi sentite rassicurati da ciò che accade e la tendenza è quella di prevedere il peggio. Per cui, annuncia l’oroscopo, state alla larga da persone pessimiste, non farebbero che accentuare il vostro stato d’animo.

Oroscopo Leone amore

In coppia: siete nervosi e trasmetterete lo stato d’animo al partner con conseguenze poco piacevoli.

Soli: la cosa migliore, sarebbe quella di rimandare eventuali appuntamenti. Siete impazienti e il fatto non va a vostro vantaggio.

Oroscopo 12 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): fate una selezione nei progetti

Oroscopo 12 gennaio Sagittario: umore

Con la dissonanza Mercurio-Urano, per il vostro segno la cosa migliore sarebbe oggi quella di eliminare quelle attività che richiedono prontezza e attenzione. Siete infatti poco concentrati e dispersivi. Se avete bisogno di impegnare le energie fate una bella passeggiata o praticate un po’ di esercizio fisico: sarete più calmi e in grado di concentrarvi.

Potreste inoltre avere in mente alcuni progetti e idee interessanti ma sarebbe impossibile realizzarli tutti. Per ottenere ottimi risultati, annuncia l’oroscopo, dovete necessariamente fare una selezione.

Oroscopo Sagittario 12 gennaio: amore

In coppia: la comunicazione è al top e oggi farete progetti importanti. Perché non parlarne durante una cenetta romantica?

Soli: gli astri vi fanno incontrare persone che corrispondono al vostro ideale d’amore. E’ possibile un colpo di fulmine.

