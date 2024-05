L’oroscopo del 16 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 16 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se con una persona oggi non riuscite ad andare d’accordo su una questione, avrete voglia di dire esattamente ciò che pensate. Attenzione, parlando apertamente potreste entrare in rotta di collisione. E’ questo che volete? Anche se non ve la sentite di scendere a un compromesso, nel giro di pochi giorni la situazione potrebbe cambiare. Entro la prossima settimana con l’altro potreste aver trovato una soluzione. Per oggi, cercate di non perdere troppo tempo in questioni banali. Amore: in coppia, la dissonanza vi spinge a riflettere sulla relazione e oggi vi sembra un po’ noiosa. Probabilmente avete ragione ma cercate di parlarne con calma ed evitate di criticare senza proporre nulla di nuovo. Soli: Marte splende nel segno, approfittatene per conquistare l’amore!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Vi sentite un po’ destabilizzati da una questione delicata? Confidate che tutto andrà bene e attenetevi alla verità. Se l’avete evitata od omesso un dettaglio per uscire da una situazione difficile potrebbero nascere dei problemi. Con la dissonanza tra Mercurio nel vostro segno e Plutone, inoltre, per quanto possa essere detestabile il comportamento delle persone, anche se vi sentite giustificati evitate di perdere la calma poiché perdereste anche il controllo della situazione. Amore: in coppia, anziché soffermarvi sui difetti del partner cercate di accettarli e trasformarli insieme, compresi i vostri. Non siete perfetti. Soli: avete una visione netta, forse un po’ troppo di ciò che vi aspettate da chi vi corteggia. Oggi non avete vie di mezzo: sarà tutto bianco o tutto nero.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ possibile che oggi una persona cara vi chieda un favore, dovrete fare un sacrificio ma in realtà non avrete voglia di accontentarla. D’altra parte, negare l’aiuto vi farebbe sentire in colpa. Detto questo, dovreste mettere dei limiti alla vostra generosità. Un conto è sostenere la persona e un altro farvi carico dei suoi problemi come se fossero i vostri. Se, al contrario, oggi sarete voi ad aver bisogno di una mano, mettete da parte l’orgoglio e semplicemente chiedete! Amore: in coppia, il partner vorrà dirigere tutto e nel corso della giornata non smetterà di dire: fai questo e non quello! Inutile aggiungere che vi arrabbierete. Soli: durante un incontro, una persona vorrà saperne di più su di voi ma sarete sulla difensiva, il che lo/a irriterà. Non andrete da nessuna parte.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Anche se non vi piace discutere, se oggi non sarete d’accordo su qualcosa, dovrete parlare! Anche perché con la dissonanza Mercurio-Plutone, sotto sotto desiderate far valere il vostro punto di vista e imporvi. Di qualsiasi persona si tratti la cosa migliore e la più importante è quella di mettere dei paletti! Al contempo, rilassatevi e prendete del tempo per stare in compagnia degli amici e dei familiari, apprezzate i bei momenti! Se, inoltre, avete fatto una promessa è ora di mantenerla. Amore: in coppia, volete trovare un po’ di intimità con il partner soprattutto se avete figli piccoli o il lavoro vi impegna molto. Organizzate un fine settimana romantico. Soli: avvertite un grande bisogno di tenerezza. E se metteste un po’ più di entusiasmo nella ricerca dell’amore?

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza tra Mercurio in Toro e Plutone in Acquario, è un giovedì in cui all’idea di fare un passo avanti in una nuova direzione, potreste provare ansia e, in questo, non vi muoverete. Salvo la situazione personale o di lavoro non diventi talmente complicata da non avere altra scelta che procedere. Eppure quel passo sarà importante, vi farà scoprire che potreste realizzare di più di quanto pensavate! Allora, evitate di esitare poiché è è il momento di entrare in azione. Amore: in coppia, sarete molto premurosi con il partner che centuplicherà le attenzioni. Splendida intesa. Soli: è probabile che oggi vi innamorerete! Una storia a cui avete dato il via di recente assume una nuova dimensione oppure un nuovo incontro romantico sarà super affascinante e coinvolgente.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Per il vostro segno dare il via al cambiamento non è sempre facile ma oggi la Luna in Vergine rappresenta un’opportunità per esaminare un settore importante della vostra vita che sapete bene ha bisogno di una trasformazione, forse radicale. Che si tratti di lavoro o della vita privata, cercate di essere sinceri con voi stessi: non siete soddisfatti di come stanno andando le cose ed è giusto dirlo. Ammettere che esiste un problema non è la fine del mondo ma il primo passo per risolverlo. Amore: in coppia, a voi piacciono i giochi di seduzione con il partner ma a volte anche con altre persone, così da far ingelosire la dolce metà. È un gioco pericoloso. Soli: cercando a tutti i costi la persona ideale, rischiate di rimanere soli. Ricordate che l’essere umano non è perfetto?

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Mercurio-Plutone odierna, in caso di discussione accesa non sarete dell’umore giusto per tacere e direte chiaro e tondo ciò che pensate. In questo caso la situazione diventerà esplosiva e per quanto vi sentirete testardi riguardo alla questione, siate pur certi che l’altro non sarà da meno. Volete che la relazione vada avanti? In questo caso dovrete trovare una via d’uscita dall’impasse. Se non siete particolarmente infastiditi per ora è meglio lasciar perdere. Amore: in coppia, andate d’amore e d’accordo e c’è un segnale inequivocabile: con il partner avete ripreso a fare progetti a due! E’ una giornata magica. Soli: in vista c’è un incontro memorabile! La persona sarà entusiasta, affascinante e conquisterà il vostro cuore. Sarà l’inizio di una bella storia.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Vergine rappresenta un’opportunità per avere una visione chiara della vostra situazione e stabilire le priorità in modo da sapere che direzione state imboccando. Il problema è che la dissonanza tra Mercurio in Toro e Plutone in Acquario vi rende ipercritici e rischiate di incolpare voi stessi per tutto ciò che eventualmente è andato storto. Tenete presente che nelle prossime settimane vi renderete conto che avete dato il meglio poiché otterrete ottimi risultati! Amore: in coppia, il legame con il partner è sempre più forte, è il momento perfetto per realizzare insieme un nuovo progetto. Soli: arriva l’amore! Oggi a sorpresa potreste incontrare l’anima gemella. Con l’altro/a siate voi stessi, cercate di giocare a carte scoperte: la sincerità è vincente.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Vergine nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e responsabilità è una giornata in cui sarete concentrati al massimo sui compiti che dovete svolgere così da tenere tutto sotto controllo. Tuttavia, potreste anche pensare che ci sono anche questioni più urgenti da risolvere per cui se non volete stressarvi, cercate di placare la mente. Con la dissonanza tra Mercurio e Plutone, sentirete che dovreste accelerare ma provate invece a rallentare il ritmo. Amore: in coppia, più disponibili con il partner, meno infastiditi dalle sciocchezze e più teneri. Nella relazione c’è una bella evoluzione! Soli: è probabile che lancerete un invito a una persona che vi attrae o a farlo sarà qualcuno che vi corteggia. In entrambi i casi, fisserete un appuntamento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il transito positivo di Mercurio in Toro potrebbe rappresentare la spinta di cui avete bisogno per trovare un hobby o un interesse oppure migliorare un’abilità, Tutto ciò con l’obbiettivo di trasformarli in un’attività di lavoro extra e aumentare le entrate: potreste avere ottimi risultati. In ogni caso, visto che oggi il pianeta è in dissonanza con Plutone in Acquario, procedete con calma, concedetevi di rallentare il ritmo ed evitate di essere eccessivamente esigenti con voi stessi! Amore: in coppia, se guarderete il partner con maggiore tolleranza e comprensione, sarete ricompensati: aspetta solo un vostro segnale per dimostrare tutto il suo amore. Soli: non cacciatevi in relazioni che sono adatte a voi. Avete bisogno di ricevere amore sincero e non soltanto di offrirlo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Vergine la vostra tendenza odierna è quella di riflettere troppo, di analizzare una situazione anche nelle minime sfaccettature, i più piccoli dettagli vi sembreranno improvvisamente enormi. Cercate di trovare un equilibrio: analizzando troppo le situazioni o l’atteggiamento di una persona rischiate di fissarvi e perdere di vista l’essenziale. Ma non solo: la dissonanza Mercurio-Plutone amplifica le vostre emozioni e potreste mettere a dura prova le relazioni in cui c’è già tensione. Amore: in coppia, prenderete delle decisioni sagge mirate a consolidare la relazione e il partner vi seguirà! Soli: oggi vi metterete al centro della scena ed è probabile che incontrerete una persona con la quale dare il via a una relazione romantica e piena di passione!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se pensate che con chi vi circonda ci sia una mancanza di equilibrio dare/avere con la dissonanza Mercurio-Plutone oggi sarete spinti a parlarne. Se si sono accumulate delle tensioni il transito scatenerà emozioni forti. Tenete presente che le parole giuste usate abilmente placheranno velocemente una situazione e troverete dei modi per risolverla. Evitate dunque di esprime impulsivamente la vostra frustrazione o l’irritazione vi porterebbero a imboccare la direzione sbagliata. Amore: in coppia, la vostra priorità oggi è la relazione e il partner. Conversazioni complici, momenti magici in compagnia della dolce metà. Soli: volete qualcosa di nuovo e sta arrivando un nuovo inizio sentimentale, in programma c’è un incontro. Lascerete alle spalle il passato!