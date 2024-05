L’oroscopo del 17 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 17 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza tra la Luna in Vergine e Saturno in Pesci l’atmosfera è un po’ tesa, cercate di far fronte alle responsabilità ma rallentando il ritmo così da non stressarvi. In caso contrario, sul posto di lavoro o nella vita personale, rischiate di scatenare qualche discussione. In serata la Luna è in buon aspetto con Venere e Urano in Toro: avrete la possibilità di ritagliare del tempo libero, distrarvi e ritrovare il buonumore. Potreste anche ricevere una bella sorpresa! Amore: in coppia, trascorrere più tempo con il partner vi sembrerà fondamentale, ad esempio condividere hobby o semplicemente godere di momenti piacevoli in reciproca compagnia. Soli: un incontro è possibile a patto che accetterete un invito, parteciperete a un evento. E’ così che troverete l’amore!

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un venerdì in cui la dissonanza Luna-Saturno vi rende un po’ nervosi, poco motivati, ma già in serata l’atmosfera cambierà e vi riprenderete. Sarete pimpanti, di buonumore ed estroversi. Accettate gli inviti e assicuratevi di recarvi dove potete brillare! Nel corso della giornata, per ritrovare l’equilibrio interiore cercate di fare qualcosa che vi rilassi, vi metta in grado di distrarvi e di placare la mente. In alternativa, provate a praticare degli esercizi di respirazione in quattro fasi. Amore: in coppia, qualche disaccordo, battibecco rendono l’atmosfera tesa. E’ probabile che cercherete il sostegno e la compagnia degli amici. Soli: è il momento di chiudere in un cassetto la malinconia o il ricordo di un/a ex. Sorridete, uscite e godetevi invece la vita, ciò che di bello e buono ha da offrire.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni potrebbero scatenare un po’ di tristezza, la tendenza è quella di svalorizzarvi. Tiratevi su! E’ uno stato d’animo passeggero che in serata sarà superato. Con la dissonanza Luna in Vergine-Saturno in Pesci potrebbe essere necessario prendere una decisione riguardante la casa ed essere difficile trovare un accordo con le persone care. Cercate di trovare un compromesso andando oltre i punti di vista diversi e concentrandovi per ottenere il miglior risultato possibile. Amore: in coppia, non è facile mantenere il solito entusiasmo ma cercate di trovare il giusto equilibrio, l’atmosfera a casa dipende da questo. E’ complicato, ma possibile! Soli: insoddisfatti, avete mille dubbi, siete poco motivati. In serata uscite, grazie a chi vi corteggia tornerà il sorriso, il buonumore.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Luna-Saturno vi rende un po’ taciturni, durante la prima metà della giornata non avrete voglia di comunicare con chi vi circonda e forse perché avvertite il bisogno di riflettere. Fortunatamente in serata tornerà il sereno, la vita sociale sarà piacevolmente movimentata, grazie a un invito avrete la possibilità di stringere nuove amicizie. Ma non solo: una chiacchierata sarà d’aiuto a vedere un problema in modo diverso e vi sembrerà meno complicato e più gestibile. Amore: in coppia, andrà tutto bene a patto che sarete disposti a fare delle concessioni. E se volete assaporare le gioie dell’eros, prendete l’iniziativa. Soli: un incontro vi farà battere forte il cuore e per una volta non vi chiederete quale esito o evoluzione avrà la relazione. Vivrete il presente senza pensare ad altro.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle finanze ed è in dissonanza con Saturno: al riguardo potreste provare un po’ di frustrazione dunque cautela per quanto riguarda le spese. Per gratificarvi, infatti, potreste lanciarvi in qualche acquisto extra e poi pentirvi. Aspettate, tanto più che in serata potreste sviluppare delle idee per guadagnare di più, forse attraverso un secondo lavoro oppure più semplicemente entrerà una benvenuta somma di denaro e tornerà l’ottimismo. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di passione! Avrete tante piccole attenzioni che trasformeranno una giornata banale in un venerdì straordinario. Soli: cercate di ampliare la cerchia delle amicizie. E’ esplorando nuovi orizzonti che vi garantirete un incontro e scatterà un’attrazione irresistibile.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Saturno in Pesci: potreste essere inquieti, agitati. Non è escluso che sarete spinti a pensare di aver preso una decisione sbagliata e rimpiangere qualcosa o qualcuno. Ma rimuginare è un’inutile perdita di tempo dunque cercate di rilassarvi. Non è detto che abbiate fatto la scelta sbagliata per cui eliminate i dubbi! In serata, verso le 20.00, con il buon aspetto Luna-Venere tornerà la lucidità, l’autostima e sarete soddisfatti di voi stessi. Amore: in coppia, alcuni sbalzi d’umore potrebbero spingervi a mettere le distanze con il partner , mostrerete freddezza, ma in serata torneranno la dolcezza e l’armonia! Soli: deciderete di stare un po’ da soli e dedicare più tempo a voi stessi, riflettere con tranquillità su come migliorare la situazione affettiva.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Luna-Saturno potreste avvertire la stanchezza accumulata dopo una settimana di lavoro per cui visto che la forma fisica non è al top, cercate. per quanto vi è possibile, di rallentare il ritmo. In serata, con il buon aspetto Luna-Venere, il venerdì si concluderà in modo più piacevole, avrete belle energie. Dedicate il tempo al vostro benessere: scegliete attività, cibo e compagnia che siano d’aiuto a mantenere al meglio il vostro corpo e la mente. Amore: in coppia, perché non seguire insieme al partner una dieta sana? L’atmosfera della giornata favorisce una spiccata sensibilità per la salute psicofisica. L’amore va vissuto anche negli aspetti pratici del quotidiano. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri romantici per cui deciderete saggiamente di trascorrere la serata con gli amici più cari o davanti alla tv guardando la vostra serie preferita. In questo modo ricaricherete le batterie.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna-Saturno sarete spinti a riflettere sulle relazioni e concluderete che ne avete abbastanza di incontri superficiali e false amicizie per cui stabilirete dei limiti nei confronti di alcune persone. E potrebbe essere liberatorio, nella vita sociale vi permetterà di stringere contatti autentici. Tenete presente che la serata, grazie al buon aspetto Luna-Venere, sarà divertente! Non è escluso che incontrerete a sorpresa una persona che non vedete da tempo. Amore: in coppia, in mattinata evitate di cadere nella trappola dei rimproveri o di essere troppo puntigliosi. Guardate invece ciò che funziona nella vostra relazione! Soli: il desiderio di amare ed essere amati è forte ma prima di lanciarvi in una storia a occhi chiusi ponetevi delle domande così evitare un’eventuale delusione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Luna-Saturno accende emozioni forti dunque cercate di stabilire dei limiti e di adottare un approccio tranquillo così da evitare tensioni o discussioni con chi vi circonda. Per fare vostra un’opportunità, un lavoro o una possibilità di progredire nella carriera, sarete molto competitivi ma scatenare una certa tensione e ulteriore stress. Puntare a ottenere qualcosa è giusto ma un approccio più rilassato vi permetterà di essere vincenti senza provare così tanta ansia. Amore: in coppia, avete belle idee per esprimere i sentimenti, le vostre iniziative – tra cui forse un prossimo viaggio – deliziano il partner e ciò farà rinascere il reciproco entusiasmo. Soli: se una persona vi attrae, oggi direte addio all’esitazione e vi lancerete. Avete capito che dovete sfruttare ogni opportunità romantica.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Saturno nel corso della mattinata non è escluso che una persona cara abbia delle reazioni un po’ aggressive e dovrete far leva, anche se sarà difficile, sulla pazienza. Tuttavia, visto che il transito per il vostro segno non è negativo e vi rende lucidi, realistici, sarete in grado di tenere sotto controllo le emozioni e le reazioni, saprete prendere le distanze dall’agitazione circostante. In serata, altra buona notizia, potreste ricevere una bella sorpresa. Amore: in coppia, avete voglia di dare una scossa alla routine, fare qualcosa di diverso e il partner vi darà belle idee che accoglierete con entusiasmo. Soli: siete consapevoli che in amore non dovete bruciare le tappe per cui anche se una persona vi ha fatto perdere la testa lascerete che la situazione si snodi in modo naturale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Vergine è in dissonanza con Saturno in Pesci e i due pianeti sostano in due vostri settori del denaro. E’ un venerdì in cui riguardo alle finanze potreste sviluppare dei pensieri pessimisti e rischiate che le questioni di denaro diventino un chiodo fisso. Forse avete bisogno di risparmiare una somma per acquistare un immobile, ad esempio, o qualcos’altro che al momento non potete permettervi. E’ uno stato d’animo passeggero: presto grazie a ottimi transiti, risolverete qualsiasi situazione! Amore: in coppia, un po’ giù di corda, lo stato d’animo non è al top ma la dolce metà farà di tutto per vedervi sorridere. Date al partner una possibilità! Soli: circola malumore ma se in programma c’è un appuntamento non dovete rinunciare per timore che vada nel peggiore dei modi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna in Vergine-Saturno in Pesci la solita tendenza è quella di dire sì alle richieste di chi vi circonda per timore di deludere ma è un atteggiamento stressante. Provate invece a dire dei “no” con fermezza. Saturno nel vostro segno rappresenta un invito a non essere troppo accomodanti per il vostro bene. In serata il buon aspetto Luna-Venere segnala il momento giusto per pensare prima di tutto a voi stessi, prendere l’iniziativa rispetto a tutto ciò che vi entusiasma! Amore: in coppia, dando la priorità alle amicizie anziché alla relazione, rischiate di creare delle tensioni con la dolce metà. Organizzate la serata in modo diverso. Soli: potrebbe esserci un incontro romantico ma premendo l’acceleratore rischiate di passare dall’estasi a una situazione spiacevole.