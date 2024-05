L’oroscopo del 14 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 14 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Leone accende il vostro entusiasmo, diciamo che è travolgente! Siete pronti a seguire una passione o un nuovo interesse e scoprire che gli altri vi seguono, apprezzano la vostra visione. Avete voglia di fare qualcosa di divertente, ad esempio accettare un invito a un evento sociale. E’ pur vero che in questo momento siete concentrati sui vostri obbiettivi e le responsabilità, avete intenzione di migliorare le finanze. Se di recente avete perso una buona opportunità ora potrete farla vostra. Amore: in coppia, orgogliosi di essere il motore della relazione ma ricordate che le redini dovrebbero essere tenute con quattro mani… Soli: non avrete problemi a fare il primo passo. Vivaci, simpatici, affascinanti, scioglierete il cuore di chi vi attrae e farete una conquista.

Toro (22 aprile-20 maggio)

L’immaginazione a volte gioca brutti scherzi e con la Luna in Leone oggi rischiate di interpretare in modo negativo un gesto o le parole di una persona, penserete che sia una critica contro di voi, Cercate dunque di distinguere tra ciò che è reale e ciò che è frutto della vostra immaginazione. Riguardo a un progetto o a un obbiettivo tenete presente che i dubbi potrebbero minare la vostra concentrazione e la motivazione. Fate in modo di guardare la situazione in modo diverso, procedete un passo dopo l’altro. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ elettrica e il dialogo non è al top: non è la giornata ideale per risolvere eventuali problemi. Soli: con le persone che vi corteggiano oggi avrete un atteggiamento distaccato e di conseguenza avranno difficoltà a rompere il ghiaccio.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata positiva, in cui potete piantare i semi di un progetto e in seguito svilupparlo in modo più completo e portarlo alla fase successiva. Grazie all’impegno otterrete splendidi risultati. Avete ben chiare le decisioni che dovete prendere riguardo al vostro futuro e ora è il momento di stabilire le priorità. Volete fare passi avanti nelle carriera o cambiare lavoro? Siete soddisfatti della vostra vita personale e dei rapporti con i familiari? È possibile che darete il via a un grande cambiamento! Amore: in coppia, fate di testa vostra ed è difficile dunque trovare un accordo con il partner. In ogni caso, sembra che il desiderio sia latitante… Soli: l’amore non è nel programma della giornata. Vedete le relazioni romantiche come un problema, un impedimento. Direte no agli inviti.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Che si tratti del lavoro o della vita personale è una giornata in cui dovreste evitare di prendere decisioni che coinvolgono anche altre persone. Sebbene possa sembrare più semplice prendere l’iniziativa, il vostro atteggiamento autonomo potrebbe scatenare una ribellione. Prima di agire, parlate dunque con colleghi o familiari, ascoltate il loro parere e poi insieme decidete il da farsi. Su un altro piano: se provate delle tensioni interiori concedetevi qualche piccola pausa di relax e tornerete in forma. Amore: in coppia, prenderete un po’ in giro il partner seppure in modo affettuoso, riderete perché si arrabbierà per cose di poco conto. Ma non la prenderà molto bene. Soli: su una app di incontri ci sarà chi vi corteggerà ma nessuno vi piacerà. A quel punto uscirete con gli amici.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Se volete davvero fare vostra un’opportunità fingendo che non siete interessati, rischiate di perderla. Entrate in competizione con altri che vogliono acchiapparla: finché vi mettete in giorno lealmente nessuno potrà dire nulla. Sia che vincerete oppure al contrario perderete, entrando in azione aumenterete la sicurezza in voi stessi e il vostro coraggio. Su un altro piano: sul posto di lavoro potrebbero chiedervi di schierarvi in un conflitto tra colleghi. La cosa migliore è quella di rimanere neutrali. Amore: in coppia, la presenza di Marte in Ariete vi rende più passionali, prenderete delle iniziative che delizieranno il partner. Soli: bellissimo incontro passionale, al punto che fin dal primo sguardo intorno a voi non esisterà nulla. Darete il via a una relazione importante.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata faticosa, tra responsabilità e compiti vari rischiate di stressarvi. L’atteggiamento migliore è evitare di essere troppo rigidi e se possibile ridurre la lista delle cose da fare. Concedendovi un po’ di relax toccherete con mano che sarete molto più produttivi e soddisfatti. Ritagliate un po’ di tempo libero, cercate di evadere dal quotidiano così da allentare la tensione. Evitando accuratamente eventuali sensi di colpa, che spesso prendono il sopravvento. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner sia un po’ freddo, distaccato. Probabilmente non è così e parlando chiarirete la situazione, ritroverete l’intesa. Soli: oggi sarete meno razionali e punterete su incontri originali, con persone che solitamente non vi attraggono.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui siete più sensibili del solito e assorbite lo stato d’animo di chi vi circonda per cui cercate di essere selettivi. Non si tratta di essere esigenti o di sforzarvi a mantenere un approccio diplomatico ma semplicemente di ricordare che il vostro tempo è prezioso. Anche se sapete bene cosa dire, il tatto potrebbe impedire di essere sinceri come vorreste. Ma ci sono dei momenti in cui per quanto sia spiacevole, non si può evitare e oggi avere questo atteggiamento vi permetterà di mettere dei limiti. Amore: in coppia, una discussione con il partner potrebbe lasciare l’amaro in bocca, avrete la sensazione che non riconosca quanto fate per lui/lei. Soli: avete capito che trovare il vero amore e creare una relazione solida, stabile dipende soltanto da voi.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni ed è in dissonanza con Venere in Toro: oggi nel lavoro potreste pensare di non essere esattamente nel posto giusto. Con il boss forse non c’è l’intesa che vorreste, sembra che non apprezzi le vostre idee, le iniziative e in questo caso dovreste parlarne. Se siete sul punto di dare il via a un progetto di lavoro con un amico, ne state parlando, prendete tempo. Quando c’è di mezzo il denaro le relazioni spesso cambiano e non in meglio. Amore: in coppia, avete la sensazione che il partner non vi capisca e sarete sulla difensiva. È un errore. Parole o gesti sarebbe importante comunicare meglio. Soli: se ne avete abbastanza di un flirt che ristagna, non fa passi avanti, oggi prenderete definitivamente le distanze.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Luna in Leone-Venere in Toro, è una giornata in cui impegnare le energie per migliorare il benessere attraverso alcune attività salutari e prendendo cura di voi stessi. Il transito rappresenta un invito a seguire una dieta sana così da mantenervi in buona salute psicofisica. Prendere più cura di voi stessi farà una grande differenza, vi sentirete in splendida forma! Il vostro è un segno sempre generoso con tutti e oggi questa è un’opportunità per esserlo anche con voi stessi. Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere tesa e la minima scintilla causare una lite. Cercate di essere più dolci e gentili. Soli: gli incontri non sono favoriti. La dissonanza Luna-Venere al vostro segno consiglia di riflettere in modo approfondito sulle aspettative amorose.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nelle relazioni l’equilibrio dare/avere è fondamentale ma oggi non tutti saranno all’altezza della vostra generosità. Sarete gentili mentre chi vi circonda potrebbe sembrare meno incline ad avere lo stesso atteggiamento. Non permettete che il loro atteggiamento abbia un impatto negativo sul vostro. Su un altro piano: per qualche giorno nel settore finanze sarete come un’altalena: oscillerete tra la parsimonia evitando di spendere e l’impulsività che vi spingerà invece ad andare a caccia di occasioni. Amore: in coppia, volendo siete in grado di comunicare le emozioni e i sentimenti con sensibilità. Organizzate una cenetta romantica e fate sentire il vostro attaccamento! Soli: se una persona vi attrae è il momento di scrivere o parlare di ciò che provate. Troverete le parole giuste.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Leone punta i riflettori sulle vostre relazioni di lavoro e personali. Gli amici più cari vi vogliono bene in modo sincero, si preoccupano per voi più di quanto pensiate. Se in questo momento siete alle prese con dei problemi causati da una situazione complicata tutto ciò che dovete fare è andare oltre l’orgoglio e chiedere una mano. Potreste rimanere sorpresi dalle manifestazioni di affetto e dall’aiuto anche concreto che vi offriranno, che vi permetterà di risolvere la questione. Amore: in coppia, la dissonanza Luna-Venere a voi ricorda un fatto importante. La relazione affettiva non è d’acciaio inossidabile e una messa a punto a volte è d’obbligo. Soli: il buonumore è latitante per cui fate una lunga passeggiata così da smaltire l’ansia e un eventuale senso di frustrazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un martedì in cui potreste essere spinti in varie direzioni ma solo perché gli altri da voi si aspettano cose diverse. Ma voi cosa volete veramente? I passaggi odierni indicano che potreste aver voglia di mantenere un profilo basso e di ridurre al minimo gli impegni nella vita sociale. Farete bene, dunque, a concentrare l’attenzione sui vostri piani e assicurarvi di soddisfare le vostre esigenze. Nel lavoro è probabile che la minima parola sbagliata di un collega vi offenda e reagirete impulsivamente. Amore: in coppia, con il partner avete le stesse ambizioni, gli stessi desideri ed è ciò che vi unisce, oltre ovviamente all’amore. Soli: una persona vi attrae irresistibilmente ma non osate fare il primo passo? Oggi scoprirete come entrare in azione nel modo più discreto possibile.