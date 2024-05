L’oroscopo del 15 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 15 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio esce dal vostro segno ed entra in Toro: fino al 3 giugno le finanze saranno al centro della vostra attenzione. Nelle prossime settimane, potreste essere spinti a dare il via a un progetto commerciale redditizio o migliorare i guadagni della vostra azienda. Più in generale penserete al modo per guadagnare di più. Il passaggio sarà d’aiuto a prendere ottime decisioni per accrescere la sicurezza finanziaria. Potreste dare il via a una piccola attività secondaria o ottenere un lavoro part-time. Amore: in coppia, gestirete meglio lo stress, sarete attenti nei confronti del partner e ciò vi permetterà di rafforzare la relazione. Soli: accettate qualche imprevisto, non soffermatevi su alcune delusioni che, fortunatamente, sono solo temporanee.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 3 giugno Mercurio sosterà nel vostro segno: rappresenta un’opportunità per far sentire la vostra voce e avere maggiori probabilità di essere ascoltati e compresi. Il pianeta vi dota di maggiore chiarezza, la comunicazione sarà al top, potrete esprimere le vostre idee, chiedere ciò che volete con la certezza che l’otterrete. Il modo di esprimervi potrebbe essere un po’ troppo franco dunque fate attenzione a non diventare aggressivi con chi vi circonda quando volete che le cose vadano per il verso giusto. Amore: in coppia, circola un po’ di tensione, un’osservazione innocente dà fuoco alle polveri. Prima di parlare, contate fino a mille. Single: di malumore, vi ponete tante domande. Per oggi, l’appuntamento con l’amore è rimandato.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio entra in Toro e fino al 3 giugno sosterà alle spalle del vostro segno. Sarete spinti a rivedere idee, situazioni, progetti e interessi recenti. In un certo senso vi preparerete per il prossimo ciclo quando il pianeta entrerà in Gemelli. E’ un periodo in cui potreste essere un po’ più riservati e riflessivi del solito oppure indecisi ma lo apprezzerete: è un momento in cui la mente non girerà a mille come sempre. Se c’è una vecchia ferita emotiva da sanare lasciate che emerga così da lasciarla alle spalle. Amore: in coppia, alti e bassi, piccole difficoltà ma con un po’ di buona volontà supererete tutto! Soli: un recente incontro oggi potrebbe riservare una delusione. La persona che vi attrae sembra desideri una relazione senza impegno.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio entra in Toro e fino al 3 giugno rappresenta un invito a essere estroversi e a socializzare! Siate aperti al mondo circostante, anche nel lavoro ampliare il giro dei contatti sarà una parte fondamentale di qualsiasi percorso professionale. Più persone conoscerete e maggiori saranno le possibilità di successo!. Se siete alle prese con dei problemi, tenete presente che gli amici potrebbero avere delle idee per risolverli, una chiacchierata vi farà sentire sollevati e spinti ad andare avanti. Amore: in coppia, siete indulgenti con tutti ed esigenti con il partner. Prenderà male ciò che direte, vi rimprovererà di non accettarlo/a così com’è. Soli: oggi potreste sentirvi un po’ bloccati ma con Venere in Toro le possibilità d’amore sono infinite!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio entra in Toro, fino al 3 giugno sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni. Nelle prossime settimane parlerete di frequente dei vostri obbiettivi personali o di lavoro. Il pianeta è in dissonanza con il vostro segno, dunque potreste essere nervosi o agitati per cui è bene esprimervi con attenzione soprattutto se dovete comunicare qualcosa d’importante a persone che contano. E’ un buon momento per pianificare obiettivi e progetti importanti, gettare le basi per il prossimo futuro! Amore: in coppia, le conversazioni sono animate ma vi permettono di far ripartire la nave dell’amore. Soli: sul posto di lavoro una persona potrebbe corteggiarvi. Scatterà un’attrazione e sarete voi a decidere se andare avanti.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio oggi entra in Toro e fino al 3 giugno sarà in buon aspetto con il vostro segno. Il senso pratico è accentuato e troverete la soluzione a qualsiasi piccolo o grande problema. Il pianeta vi rende più estroversi, migliora la capacità di comunicare, avrete grandi idee riguardo al lavoro e sarete proiettati nel futuro, cosa che vi farà provare ottimismo. A fine mese, inoltre, potreste ricevere informazioni che vi sorprenderanno in modo positivo. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di una promozione. Amore: in coppia, con la dissonanza odierna Luna-Urano siete nervosi, permalosi, reagite alla minima osservazione. Ma perché prendervela con il partner? Soli: poco tolleranti, non avete voglia di incontri e appuntamenti romantici. Oggi va così.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Mercurio in Toro – fino al 3 giugno – avete la possibilità e probabilmente lo farete, di Mercurio di eliminare dalla vostra vita persone o situazioni malsane. Sarete meno inclini a lanciarvi nell’azione e più disposti ad ascoltare le vostre emozioni ma occhio ad analizzare troppo o leggere tra le righe poiché non sempre andrà a vostro vantaggio. E’ il momento giusto, inoltre, per dare occhiata al budget: potreste scoprire alcune spese quotidiane inutili, eliminarle vi metterà in grado di risparmiare. Amore: in coppia, voglia di movimentare il quotidiano, volete un rinnovamento! Con il partner escogitate qualche delizioso momento a due. Soli: vi piace affascinare ed essere affascinati. Il problema? Chiedete quello che non volete dare.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Toro da oggi e fino al 3 giugno sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali. Le prossime settimane rappresentano un ottimo periodo per entrare in sintonia con un socio, un familiare o un buon amico e al contempo per negoziare, trovare un accordo o firmare un contratto. Chi vi circonda, in generale potrebbe essere d’aiuto a far sviluppare splendide idee o a chiarire quelle che avete in mente. Eventuali vaghe promesse o impegni inizieranno presto a prendere forma. Amore: in coppia, non avete intenzione di affrontare dei problemi che causano dispiacere. Ma parlandone rafforzerete la relazione. Non fate come lo struzzo. Soli: non c’è modo di sfuggire ai sentimenti che provate. Perché nasconderli a chi vi attrae?

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio entra in Toro e fino al 3 giugno accentuerà l’interesse e l’attenzione per i dettagli, il lavoro, la salute e la soluzione dei problemi. È un buon momento per mettere ordine nella vostra vita in modo significativo, affrontare le questioni che avete rimandato, organizzare il quotidiano, decidere le priorità evitando tuttavia di riflettere troppo e di preoccuparvi. L’obbiettivo non è certo quello di stressarvi… E’ probabile che scoprirete informazioni utili riguardanti il vostro metodo di lavoro o il benessere personale. Amore: in coppia, voglia di esprimere le vostre emozioni, di porre tante domande al partner. Farete in modo che vi risponda. Soli: se una persona vi attrae, non parlate con un amico ma con il/la diretto interessato/a!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’arrivo di Mercurio in Toro, fino al 3 giugno, per il vostro segno è un transito eccellente, vi rende più razionali e tranquilli, prenderete tutto con calma, avrete belle idee per divertirvi ed esprimervi! Potreste dedicarvi a un nuovo hobby o riprendere un’attività creativa che vi stimola mentalmente. Il transito vi permetterà di trasmettere le idee o il messaggio che volete far passare con chiarezza, avrete la possibilità di brillare o distinguervi per l’intelligenza e, non ultimo, per il senso dell’umorismo. Amore: in coppia, con la dissonanza Luna-Urano oggi avrete difficoltà a evitare parole spiacevoli. Cercate di appianare le tensioni. Soli: è un errore emettere un giudizio su una persona conosciuta da poco. Fareste meglio ad ascoltare ciò che dice.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Toro, fino al 3 giugno sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: nelle prossime settimane il transito rappresenta un’opportunità per risolvere eventuali problemi riguardanti l’abitazione e migliorare il dialogo con le persone care. Unica accortezza: il transito vi rende ostinati più del solito ma dovrete accettare il fatto che non tutti siano necessariamente d’accordo con voi, e scendere a qualche compromesso, in particolare se siete in una fase di trattativa per la vendita di un bene immobile. Amore: in coppia, con la dissonanza odierna Luna-Urano dovreste tener conto delle esigenze del partner ma senza perdere la calma. Soli: spinti a fare selezione ma non dovete allontanare chi vi corteggia. Approfondite la conoscenza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 3 giugno Mercurio in Toro sosta nel vostro settore della comunicazione. Per il vostro segno è un ottimo transito, il pianeta accende la curiosità, la voglia di conoscere e imparare, l’attenzione ai dettagli e la capacità di svolgere più cose contemporaneamente. Nelle prossime settimane sarete spinti a stringere delle nuove relazioni di tipo intellettuale, la comunicazione con chi vi circonda sarà armoniosa. Non è escluso che riuscirete a concretizzare un progetto di lavoro o personale che avete a cuore. Amore: in coppia, è un mercoledì metterete un po’ da parte le vostre esigenze, i desideri così da rendere felice il partner. Soli: non è oggi che incontrerete il grande amore ma nel frattempo cercate di uscire, siate socievoli e disponibili.