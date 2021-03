Oroscopo di domani del Capricorno: che giornata sarà domani 15 marzo 2021 per il Capricorno?

Oroscopo di domani del 15 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): esprimervi in modo chiaro

Oroscopo Capricorno di domani del 15 marzo: umore

Con Mercurio in Pesci è un momento eccellente per apprendere, comunicare, rafforzare le vecchie relazioni e crearne di nuove. Il transito rappresenta un’opportunità per acquisire nuove abilità, entrare in contatto con gli amici o negoziare un accordo. E’ probabile che ci saranno momenti in cui vi sarete molto impegnati, potreste essere nervosi o irrequieti e avere difficoltà a rilassarvi.

Tuttavia, organizzando bene il vostro tempo ed evitando la tensione mentale, dalle relazioni trarrete il meglio. Inoltre, cercate soprattutto con i clienti, fornitori o colleghi, di esprimervi in modo chiaro così da evitare malintesi.

Oroscopo Capricorno di domani 15 marzo: amore

In coppia: con la Luna in Ariete potrebbero esserci delle discussioni passeggere. Il punto è che volete avere ragione su tutto.

Soli: per trovare un nuovo amore, contate sul destino, sul caso. Potrebbe riservarvi piacevoli sorprese.