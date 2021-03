Oroscopo di domani del Capricorno: che giornata sarà domani 9 marzo 2021 per il Capricorno?

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani del 9 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): mettere in luce il potenziale

Oroscopo Capricorno di domani del 9 marzo: umore

In vero stile Capricorno, oggi siete pronti a mettervi al lavoro anche per mettere in luce le vostre potenzialità e l’abilità. E farete tutto alla grande! Al contempo, i pianeti annunciano che è il momento di fare il punto su ciò che avete di cui potreste aver bisogno, prendere l’iniziativa riguardo al denaro e ai guadagni.

Ora state pensando al futuro e non vi interessa una gratificazione immediata. Adottate un approccio diverso e chiedete quanto pensate di meritare poiché in passato farlo vi metteva a disagio. Prendete un momento per riflettere, scrivete quanto avreste chiesto inizialmente e… raddoppiate la cifra.

Oroscopo Capricorno di domani 9 marzo: amore

In coppia: il dialogo è eccellente ma dovreste aggiungere un pizzico di originalità nel quotidiano, ravvivare l’eros.

Soli: cercate di mettere una pietra sopra a una storia poiché non ci sarà ritorno. Voltate pagina.