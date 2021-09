Oroscopo domani 1 ottobre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani venerdì 1 ottobre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): in cerca di tranquillità

Oroscopo domani Toro umore

Con la Luna in Leone, il vostro desiderio odierno è quello di rimanere dietro le quinte, cercare la quiete, la tranquillità. E ne avete bisogno… La dissonanza della Luna con Saturno potrebbe evidenziare gli attuali blocchi nel lavoro che vi impediscono – momentaneamente – di progredire. Nel corso della giornata, il buon aspetto Venere-Plutone vi farà ritrovare la motivazione, la voglia di impegnarvi.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: l’intesa con il partner è buona ma ammetterete che la routine inizia a pesare. Allora, fate lavorare l’immaginazione… Soli: voglia di stare per conto vostro, al massimo fare una passeggiata con un/a amico/a.

Oroscopo domani venerdì 1 ottobre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): concedetevi una tregua mentale

Oroscopo domani venerdì 1 ottobre Vergine umore

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno. Per oggi, state per conto vostro, rallentate il ritmo, prendete cura di voi stessi, ricaricate le batterie. Sia chiaro, un po’ in solitudine non significa pensare ossessivamente ad una questione che vi preoccupa e che sembra irrisolvibile. Concedetevi una tregua mentale, non mettetevi sotto pressione. E’ così che in seguito troverete una buona strategia per risolvere.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di venerdì 1 ottobre 2021

In coppia: giornata tranquilla, forse solo un piccolo problema familiare da sistemare. Nulla che abbia un impatto negativo sulla vostra intesa. Soli: non siete così timidi e inaccessibili come a volte fate credere. In caso d’incontro, dunque, aprite il cuore senza riserve.

Oroscopo domani venerdì 1 ottobre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un colpo da maestri

Oroscopo di domani venerdì 1 ottobre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Alcune situazioni stanno evolvendo e arrivano a una conclusione positiva ma una potrebbe essersi bloccata. Se la questione è arrivata a un punto morto, non va né avanti né indietro, probabilmente vi sentite pronti a una svolta. Tuttavia, ciò potrà accadere non pensandoci troppo. Distaccarvi vi permetterà di far emergere il genio che è in voi e dare quel colpo da maestri che vi farà progredire.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 1 ottobre

In coppia: un po’ frustrati, forse desiderate manifestazioni d’amore che non arrivano. Ma voi le avete nei suoi confronti o siete presi da altro?

Soli: circola pessimismo, non siete un esempio di allegria. Reagite, cercate di trovare un’attività che vi permetta di fare nuovi incontri.

