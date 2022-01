Oroscopo domani 12 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Se giorni scorsi vi siete sentiti giù di corda ora dovreste riprendervi. Concedetevi il permesso di mollare qualsiasi pensiero negativo e fate uno sforzo per accogliere cose e persone che vi regalano gioia. In serata la Luna entrerà nel vostro segno e porterà con sé una ventata di aria fresca. I prossimi due giorni rappresentano un’opportunità per vivere ciò che desiderate: i pianeti hanno intenzione di coccolarvi!

Soli: non disperate, è una giornata in cui avete grandi possibilità di incontrare l’amore! .

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 12 gennaio: umore

Con la Luna in Toro in buon aspetto con il Sole e Plutone, in mattinata seguite il vostro ritmo, prendete tutto con calma. Non abbiate timore di stabilire dei limiti, soprattutto riguardo ai familiari. Su un altro piano: se una persona ha fatto dietrofront rispetto a un piano o una proposta, non preoccupatevi poiché per voi potrebbe andare meglio, avrete la possibilità di sfruttare altre opportunità. Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 12 gennaio: amore In coppia: oggi sarà esprimere i vostri sentimenti! Di buonumore, gioiosi il che farà piacere al partner. Soli: sentite che il vento sta prendendo una direzione positiva. E in effetti ci sono bei cambiamenti! Oroscopo domani 12 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): mollare il rancore

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 12 gennaio: umore

La Luna in Toro è in buon aspetto con il Sole e Plutone: i passaggi indicano di rimanere in santa pace e rilassarvi in totale serenità. Se ultimamente avete provato rancore nei confronti di un amico o un familiare, è il momento di lasciarlo alle spalle. Vi libererete di un fardello e vi sentirete più leggeri. Su un altro piano: se oggi non arriverà una risposta che state aspettando dovete avere pazienza.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 12 gennaio: amore

In coppia: se in questo momento la relazione è un po’ freddina, tornerà l’amore e sarà più forte di prima!

Soli: valutate la possibilità di dichiarare i vostri sentimenti alla persona che vi attrae. Vi sentite pronti?