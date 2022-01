Oroscopo domani mercoledì 12 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Potreste provare un senso di instabilità ma seguendo il consiglio della Luna in Toro, ovvero di fare tutto al vostro ritmo, la sensazione passerà. Chi vi circonda potrebbe premere affinché facciate qualcosa o prendiate una decisione. Ignorate chi vi mette sotto pressione. Eludendo le loro richieste, facendo le cose nei vostri tempi e a modo vostro la giornata sarà divertente. Oroscopo domani Cancro 12 gennaio 2022: come va l’amore? In coppia: avete voglia di approfondire il dialogo, rafforzare il legame e insieme raggiungerete un equilibrio. Soli:i pianeti fanno arrivare incontri interessanti. Uno in particolare vi farà perdere la testa! Oroscopo domani 12 gennaio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): girare a vuoto Oroscopo domani Scorpione 12 gennaio: umore Qualcosa nel programma della giornata potrebbe andare storto e ritrovarvi a girare a vuoto. Con Venere in Capricorno che continua il moto retrogrado e Mercurio che si prepara alla stessa fase, entrate nell’ordine di idee che dovrete affrontare ritardi e frustrazioni. Imparare a seguire la corrente anziché nuotare controcorrente può essere utile. L’eventuale interruzione, inoltre, non è del tutto negativa. Potrebbe portare a nuove opportunità e sviluppi. Oroscopo domani Scorpione 12 gennaio: amore In coppia: l’atmosfera è tesa, c’è disaccordo e le vostre reazioni sono sono d’aiuto a mantenere l’armonia. Soli: l’umore non è al top e rischiate di far scappare chi vi corteggia. Per oggi, non pensate agli affari di cuore. Oroscopo domani 12 gennaio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): distinguervi dalla massa Oroscopo Pesci 12 gennaio: umore

Con la Luna in Toro in buon aspetto con Sole e Plutone, se avete bisogno di un incoraggiamento gli amici saranno presenti. Queste vibrazioni sono inoltre perfette anche per distinguervi dalla massa. E’ un buon momento per accrescere la popolarità o la presenza sui social media. Cercate tuttavia di non rimanere risucchiati o perdete gran parte della giornata a seguire le app.