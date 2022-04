Oroscopo domani 14 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 14 aprile 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): prendere in considerazione un’idea

Oroscopo domani Ariete umore

Potreste sviluppare un’idea interessante e prenderla molto seriamente, al punto che sarete pronti a dare il via. Tenete presente che se non agirete immediatamente potreste iniziare ad avere dei dubbi e nel giro di poco tempo decidere di lasciar perdere. Se sentite istintivamente che sarà vantaggiosa lanciatevi dunque e provateci! Al contempo Venere è in procinto di entrare in buon aspetto con Urano: nelle finanze, anche nella prossima settimana, potrebbe esserci una bella sorpresa.

Oroscopo domani Ariete 14 aprile amore

In coppia: il partner vi farà capire che i suoi bisogni hanno la priorità e potreste pensare che sia un po’ egoista…

Soli: senza nemmeno rendervene conto potreste confidare a una persona i fallimenti d’amore del passato. Ma l’altro/a prova per voi ben altro che amicizia. Oroscopo domani 14 aprile 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): occhio agli imbrogli Oroscopo domani giovedì 14 aprile Leone umore

Occhio agli imbrogli, agli acquisti ingannevoli: la dissonanza della luna in Vergine con Nettuno crea ambiguità, confusione. Fatevi un regalo: evitate di spendere denaro in cose di cui non siete sicuri della qualità. Ma non solo: ricordate di non affrettarvi, anche se a voi sembra perfetto, a concludere un accordo finanziario. Rimandate, prendete un giorno per riflettere.

Oroscopo domani giovedì 14 aprile Leone amore

In coppia: non dovete dubitare delle parole che vengono dal cuore del partner, fate appello all’intuito e non ai vostri complessi. Soli: come segno Fisso, non prendete mai impegni alla leggera. Se una persona vi corteggia in modo insistente, non vi lascerete pressare e fate bene.

Oroscopo domani 14 aprile 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): nuovi progetti

Oroscopo 14 aprile Sagittario: umore

Marte in Acquario sosta nel vostro settore della comunicazione ma sta per concludere il viaggio in questo segno per cui potreste essere spinti a voler portare a termine qualcosa che avete iniziato. Il pianeta rosso domani si sposterà in Pesci e avrete altre idee e piani su cui lavorare- Terminare oggi vuol dire dunque che sarete pronti a dare il via a nuovi progetti e non troverete ostacoli!

Oroscopo domani Sagittario 14 aprile: amore

In coppia: cercate di essere attenti alle esigenze, ai desideri del partner e dimostrate il vostro attaccamento. Soli: nessuno ha mai detto che esiste un’età per sognare un grande amore. Esprimete il vostro desiderio! Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: DIMOSTRARE QUANTO VALETE

GEMELLI:FAR FRONTE AGLI IMPEGNI

CANCRO:APPROFONDIRE UNA CONOSCENZA

VERGINE:ATTENZIONE AGLI ECCESSI

BILANCIA:UN MOMENTO DI RELAX

SCORPIONE: CONSENSI NELLA VITA SOCIALE

CAPRICORNO:UN PERCORSO PIU’ APPAGANTE

ACQUARIO:CIRCOLANO TENSIONI

PESCI:IN COMPAGNIA DEGLI AMICI CARI