Oroscopo domani 15 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Nei giorni scorsi siete stati super impegnati ma questo sabato dovete recuperare le energie, concedervi un po’ di riposo e relax. Solitamente i fine settimana sono considerati un momento per spassarserla alla grande ma oggi e domani, soprattutto se il lavoro è stato particolarmente stressante avrete voglia di svolgere attività che non richiedono uno sforzo psicofisico. Ciò non significa rimanere soli chiusi in casa. Avrete comunque voglia di divertirvi!

Oroscopo domani Bilancia di sabato 15 gennaio: umore

Potreste chiedervi se parlare apertamente di un problema che avete nei confronti di una persona o per il momento sia meglio tacere. Le due linee d’azione vi sembreranno entrambe valide e ciò rendere difficile decidere la prossima mossa. Con la congiunzione Sole-Plutone in Capricorno, potreste essere sulla difensiva e molto incerti sul da farsi. Aspettate dunque che torni più sicurezza così da essere pronti a esprimere la vostra opinione. Oroscopo domani Bilancia di sabato 15 gennaio: amore In coppia: con il partner parlerete di denaro riguardo a un progetto. Grazie alla complicità, vi sentirete entrambi al settimo cielo. Soli: non cercate l’amore, sarà lui a trovarvi e inizierete una storia. Nel giro di poco tempo potreste voler convivere… Ma questa è un’altra storia che scoprirete presto. Oroscopo domani 15 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ricaricare le batterie

Oroscopo domani Acquario di sabato 15 gennaio: umore

E’ una giornata in cui seguire una dieta sana, incontrare o parlare con persone positive e praticare attività rilassanti che ricaricano di belle energie, sono d’aiuto anche a mettere da parte – mentalmente – il lavoro. In serata, l’ottimo aspetto tra Luna e Giove spingerà a coccolarvi, dunque non dovrete sentirvi in colpa se spenderete un po’ di denaro per qualcosa di speciale. Sicuramente lo meritate.

Oroscopo domani Acquario di sabato 15 gennaio: amore

In coppia: è un buon momento per trovare un accordo su molte questioni irrisolte o per parlare delle reciproche idee, i desideri e progetti.

Soli: uscite, non rimanete chiusi in casa. Avrete la possibilità di incontrare persone fantastiche, divertirvi e, chissà, scovare la perla rara! La conquisterete facilmente.