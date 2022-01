Oroscopo domani 17 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Blitz dice

Il No Vax irriducibile non cadrà nella tentazione ma il non vaccinato per pigra incertezza quello sì che cederà, basta indicargli un traguardo e un premio preciso e concreto. In Quebec (Canada) se vuoi acquistare alcol o marijuana (lì a certe condizioni l’uso e la commercializzazioni sono legali) devi esibire un certificato di vaccinazione, insomma […]