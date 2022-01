Oroscopo domani 18 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 18 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): meno ostacoli e ritardi

Oroscopo domani Ariete umore

Dopo diversi mesi in moto retrogrado, Urano diventa diretto: cambierete gradualmente il vostro approccio agli affari o al denaro. I progetti iniziano a progredire, ci saranno meno ostacoli e ritardi. Marte in Sagittario, in questi giorni, aumenta la vostra energia ma in particolare oggi, fate attenzione a l’irrequietezza: potrebbe rendere difficile vedere le opportunità a vostra disposizione.

Oroscopo domani Ariete 18 gennaio amore

In coppia: la vostra mancanza di entusiasmo rischia di incidere sulla relazione Parlate di cos’è che vi infastidisce. Soli: un/a ex potrebbe tornare ma chiarirete e ve ne libererete. Avete voglia di un amore nuovo di zecca! Oroscopo domani 18 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): una nuova direzione Oroscopo domani martedì 18 gennaio Leone umore

Cercate di avere fiducia nella vostra capacità di far imboccare alla vostra vita la direzione desiderata. Con Urano che dopo mesi torna in moto diretto potreste provare un po’ di agitazione e l’istinto spingervi in una nuova direzione. Mentre rifletterete su un nuovo ed entusiasmante percorso i progetti potrebbero cambiare. Le possibilità che non avete mai preso in considerazione potrebbero dare una nuova prospettiva di vita.

Oroscopo domani martedì 18 gennaio Leone amore

In coppia: con il partner sarete intraprendenti, proporrete un’uscita e nuovi progetti. Il che va bene ma cercate di non imporvi.

Soli: studierete una strategia per conquistare la persona che vi attrae. Date prova di delicatezza e avrete successo.

Oroscopo domani 18 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): cambiamenti nel quotidiano

Oroscopo 18 gennaio Sagittario: umore

Dopo cinque mesi di moto retrogrado, Urano diventa diretto: a partire da oggi e nelle prossime settimane potrebbero esserci dei cambiamenti o rivelazioni su questioni di lavoro, benessere e salute. Sarete pronti ad apportare i cambiamenti necessari che migliorano la routine quotidiana, le abitudini, il lavoro e i progetti: ci sarà un progresso! Potreste avere l’entusiasmante sensazione di ripartire da zero.

Oroscopo domani Sagittario 18 gennaio: amore

In coppia: poco in sintonia con il partner, o meno attenti alle sue emozioni… Se la vostra mente è presa dal lavoro, ad esempio, ditelo chiaramente così da non sollevare dubbi inutili. Soli: oggi non siete particolarmente sensibili alle attenzioni di chi vi corteggia. Fate attenzione a non respingere tutti/e. Tra loro potrebbe forse nascondersi la persona giusta.

