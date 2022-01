Oroscopo domani 20 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con il Sole in Acquario, in programma c’è un periodo positivo. Se avete problemi di tipo amministrativo o legali, si riaccenderà la fiducia nella vita, in voi stessi e gli altri ne avranno nei vostri confronti. Nel corso del transito potreste aver voglia di partire per un viaggio, respirare una ventata d’aria fresca, soprattutto se avete passato del tempo a risolvere situazioni emotivamente spossanti.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 20 gennaio: umore

Il Sole in Acquario riaccende la voglia di rilassarvi, divertirvi. Rappresenta una benvenuta tregua da eventuali problemi con cui avete avuto a che fare di recente. Praticare un hobby, partecipare a eventi culturali o uscite con gli amici, potrebbe dare una nuova prospettiva di vita. Grazie all’apprezzamento di chi vi circonda per un vostro successo lavorativo, l’autostima sarà al top! Avrete buone ragioni per essere orgogliosi di voi stessi! Oroscopo domani Bilancia di giovedì 20 gennaio: amore In coppia: c’è un buon equilibrio e troverete un accordo senza problemi Probabilmente volete le stesse cose. Soli: potrebbe esserci un incontro decisivo ma l’amore non busserà alla vostra porta… Dovrete necessariamente uscire di casa. Oroscopo domani 20 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): si apre una nuova fase

Oroscopo domani Acquario di giovedì 20 gennaio: umore

Buon compleanno, Acquario! Il Sole entra nel vostro segno e dopo mesi parecchio difficili – in particolare per la prima decade – ora inizia un nuova fase. Se siete stati impegnati a risolvere questioni in sospeso o gli affari si sono mossi a passo di lumaca, ora la musica cambierà e, inoltre, ritroverete la sicurezza e la fiducia in voi stessi e nella vita! Sarete più leggeri, dinamici, con il desiderio di impegnare le energie in nuove idee e progetti.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 20 gennaio: amore

In coppia: la relazione con il partner è motivo di piccole preoccupazioni ma non volete parlarne. Fatelo con un amico fidato, vi darà buoni consigli.

Soli: in programma non ci sono incontri ma a volerlo siete voi! Per oggi non avete intenzione di conoscere persone nuove.