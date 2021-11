Oroscopo domani 22 novembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: se covate un po’ di rancore, affrontate apertamente una conversazione.

Soli: poco accessibili ma adottando un atteggiamento positivo gli altri vi apriranno le braccia! Oroscopo domani lunedì 22 novembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): desiderio di cambiare casa Oroscopo domani lunedì 22 novembre Vergine umore

Il Sole in Sagittario, fino al 21 dicembre sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Con le festività ormai alle porte, è un buon momento per prendere in considerazione le vostre priorità e pianificare. In questo modo qualsiasi riunione si snoderà in modo rilassato, senza bisticci o battibecchi. Al contempo, con questo transito potreste aver voglia di cambiare casa e pensarci seriamente.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di lunedì 22 novembre 2021 In coppia: parlerete al partner delle vostro piccole preoccupazioni. Dopo tutto, è il vostro innamorato/a, il miglior amico/a e il vostro confidente! Soli: smettete di cercare la persona ideale. E’ un aggettivo che esiste sul piano delle idee ma non nella realtà. Oroscopo domani lunedì 22 novembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): più riservati del solito Oroscopo di domani lunedì 22 novembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Il Sole in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno. In queste quattro settimane sarete più riservati del solito, rimarrete dietro le quinte, assisterete agli avvenimenti più come spettatori che attori. Il desiderio sarà quello di prendere le distanze e non mischiarvi negli affari di chi vi circonda. Con l’odierna Luna in Cancro, è la giornata ideale per risolvere problemi riguardanti una relazione o questioni in sospeso.