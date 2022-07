Oroscopo domani 24 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 24 luglio 2022 Gemelli (21 maggio-21 giugno): all’altezza di una situazione

Oroscopo domani Gemelli: umore

I passaggi odierni al vostro segno parlano di coraggio, di andare oltre le paure e tentare qualcosa a cui avete rinunciato perché vi sembrava troppo difficile. Potresti anche chiedervi perché vi siate arresi così facilmente. Ma lo stato d’animo ora cambierà e sarete pronti a lanciarvi. Più andrete avanti e tanto più vi renderete conto di essere più che all’altezza del compito.

Oroscopo domani Gemelli: amore

In coppia: volete esprimere ciò che provate e lo farete in modo brillante. Vi lascerete andare alle emozioni. Soli: avrete delle risposte alle vostre domande: che siano o meno positive farete dei passi avanti.

Oroscopo domani 24 luglio 2022 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): aspettative alte

Oroscopo domani Bilancia: umore

E’ una domenica in cui siete inclini a condividere le vostre idee con chi vi circonda, mostrare quanto valete. Tuttavia con la dissonanza Venere-Giove c’è una certa tendenza ad avere alte aspettative oppure prendere iniziative che potrebbero essere premature o esagerate. Esagerare un po’ in alcune situazioni minori può essere divertente ma per le cose essenziali è meglio rispettare i vostri soliti limiti.

Oroscopo domani Bilancia: amore

In coppia: trascorrere la domenica davanti alla tv è un vero killer dell’amore. Datevi una mossa e regalate alla relazione una ventata di romanticismo o avventura.

Soli: l’amore non si cerca, smettete di agitarvi e concentratevi. Preparatevi ad accoglierlo e arriverà…

Oroscopo domani 24 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): generosità poco ricambiata

Oroscopo domani Acquario: umore

Con la dissonanza Venere-Giove potreste riflettere sulle decine di favori o gesti gentili che avete fatto per vedere contente le persone care o i colleghi. Arriverete alla conclusione che non sempre questi favori sono stati ricambiati. Anziché arrabbiarvi per i mancati gesti di gentilezza, da oggi per quanto vi è possibile, cercate di essere meno generosi.

oroscopo domani Acquario: amore

In coppia: il desiderio di essere perfetti agli occhi del partner e di essere amati oggi è decuplicato. Rischiate di chiedere troppo.

Soli: la persona che vi attrae potrebbe non essere ancora pronta per fare il grande passo. Non dovete agitarvi, presto otterrete ciò che desiderate…

