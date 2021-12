Oroscopo domani 4 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 4 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): uscirete dalla routine

Oroscopo domani Ariete umore

Lo splendido, per il vostro segno, Novilunio in Sagittario vi rende ottimisti e potrebbe condurvi in un nuovo mondo. Utilizzate il transito per scovare nuove esperienze mirate ad affinare, imparare e crescere nella vostra professione. Non è escluso che molti Ariete inizieranno a viaggiare per lavoro. Gli eventi che si verificano ora e nelle prossime settimane vi faranno uscire dalla routine. In un certo senso chiuderete con il passato.

Oroscopo domani Ariete 4 dicembre amore

In coppia: c’è buona intesa ed è l’occasione per parlare di progetti a due, dei sogni e delle speranze. Soli: un incontro farà battere forte il cuore, vivrete forti emozioni, circolerà grande passione! Oroscopo domani 4 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): ritorna l’entusiasmo Oroscopo domani sabato 4 dicembre Leone umore

La Luna Nuova in Sagittario parla di cambiamento e nei prossimi giorni e settimane potrebbero esserci nuovi e positivi sviluppi. Il transito vi regala un senso di realizzazione, elimina lo scoraggiamento provato negli ultimi mesi e accende il vostro entusiasmo. Se state aspettando con impazienza di poter lanciare un progetto o aprire una piccola impresa, è il momento giusto!

Oroscopo domani sabato 4 dicembre Leone amore

In coppia: spezzate la routine, cambiate qualche abitudine! Con il partner praticate qualche attività o un hobby.

Soli: vi siete innamorati? Prima di andare oltre fermatevi. Oggi le emozioni sono intense ma la prossima settimana lo saranno ancora? È saggio aspettare e vedere.

Oroscopo domani 4 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): si apre un nuovo capitolo

Oroscopo 4 dicembre Sagittario: umore

Il Novilunio nel vostro segno dà il via a un cambiamento positivo, state aprendo un nuovo capitolo della vostra vita. Vi mette in grado di fare il grande passo per concretizzare un’idea, un progetto o un obbiettivo a cui pensate da un po’ di tempo ma che avevate chiuso in un cassetto. Qualcosa o qualcuno potrebbe essere la molla che vi farà accantonare l’esitazione, l’eventuale insicurezza e vi spingerà a prendere l’iniziativa.

Oroscopo domani Sagittario 4 dicembre: amore

In coppia: la relazione riprende un nuovo slancio. Le tensioni si appianano e con il partner rinnovate il dialogo Soli: potrebbe arrivare sospirato messaggio dalla persona che vi attrae oppure ci sarà una dichiarazione d’amore inaspettata…

