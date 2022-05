Oroscopo domani 6 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

E’ il vostro momento per brillare, mettervi sotto i riflettori: con gli attuali passaggi astrali state andando avanti e verso l’altro. E’ tempo di entrare in contatto con persone che condividono i vostri obbiettivi! Il buon aspetto Mercurio-Venere potrebbe far arrivare una somma di denaro o spingervi a concretizzare un sogno riguardante la vita personale. Con l’aiuto dei vostri amici, potreste trasformarlo in realtà.