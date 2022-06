Oroscopo domani 9 giugno 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 9 giugno 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): riflettere, prima di agire

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Bilancia è in dissonanza con Marte: rischiate di agire senza pensare alle conseguenze. La cosa migliore è prendere tempo. Non vi metterete fuori gioco a meno che non vi troviate di fronte a un’opportunità imperdibile. In questo caso dovrete entrare immediatamente in azione così da poterla cogliere per primi! In serata, ritagliate del tempo per prendere cura di voi stessi.

Oroscopo domani Ariete 9 giugno amore

In coppia: avete fiducia nella vostra unione al 100%! Oggi cercate di realizzare qualche desiderio…Soli: smettete di rimuginare sui vostri difetti e complessi. Prima di amare un’altra persona dovete amare voi stessi! Oroscopo domani 9 giugno 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): ignorare un’offesa Oroscopo domani giovedì 9 giugno Leone umore

Per oggi, con la dissonanza Luna-Marte, sul posto di lavoro evitate di farvi influenzare dalle conversazioni. Potreste, ad esempio, offendervi per un commento di un collega o di un cliente ma invece di reagire con rabbia, riflettete sul perché questa persona ha scatenato questo stato d’animo. Ha detto qualcosa mirata a sminuire la vostra professionalità? Lasciate perdere, non ne vale la pena. Oroscopo domani giovedì 9 giugno Leone umore

In coppia: alcuni i commenti del partner vi sembrano ingiustificati, eppure hanno il potere di rendervi consapevoli di certe cose. Soli: se di recente una persona vi ha deluso, andate oltre. La delusione non vi porterà da nessuna parte.

Oroscopo domani 9 giugno 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): eliminare un concorrente

Oroscopo 9 giugno Sagittario: umore

L’atmosfera odierna potrebbe mettere a dura prova il vostro ego, specialmente se dedicherete il vostro tempo o la vostra energia ad amici negativi o che vi giudicano. Ma nel lavoro, saprete come reagire per “stendere” un/a concorrente e mettere a tacere la sua invidia. A volte in questo siete molto abili e se “sentite” che dovete agire in un certo modo, si tratta di istinto e non certo di riflessioni.

Oroscopo domani Sagittario 9 giugno: amore

In coppia: penserete di poter aggirare una situazione delicata usando belle parole. Ma attenzione, il partner non si lascerà ingannare. Cercherà le risposte in un altro modo… Soli: vi lancerete nella conquista ma senza provare sentimenti. La persona lo capirà e non ve lo perdonerà.

