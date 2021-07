Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 12 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 12 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 12 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): offrire il vostro sostegno

Oroscopo domani Ariete umore

E’ una settimana in cui sarete molto impegnati ma trovare del tempo per una persona e offrire dei consigli o anche soltanto per ascoltare, la farà sentire meglio. Al contempo questo legame potrebbe diventare una fonte di sostegno anche per voi.

Potreste aver bisogno di qualcuno con cui confidarvi e questa persona potrebbe essere quella giusta per risollevare il morale e farvi sentire più sereni. Nel caso in cui abbiate discusso con un amico o un familiare, la cosa migliore è una spiegazione (parlando con calma).

Oroscopo domani Ariete 12 luglio amore

In coppia: in questo momento potete facilmente allentare le piccole tensioni presenti nella relazione.

Soli: avrete l’opportunità di conversare con una persona che vi piace molto. E’ l’occasione per conoscerla meglio.

Oroscopo domani 12 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): alla larga da situazioni impegnative

Oroscopo domani lunedì Leone umore

I passaggi odierni vi fanno concentrare su ciò che è positivo, stimolano grandi idee principalmente relative a questioni del passato e come superarle. Per oggi è utile trascorrere del tempo per conto vostro o lontani comunque da situazione impegnative.

E’ un buon momento anche per parlare delle vostre idee con una persona di cui vi fidate oppure per ascoltare chi ha bisogno di confidarsi. Infine, con la Luna, Venere e Marte nel vostro segno il magnetismo personale è al top!

Oroscopo domani lunedì Leone amore

In coppia: in programma, con la congiunzione Luna-Venere nel vostro segno, ci sono momenti felici e sensuali con la dolce metà!

Soli: più che conquistare, oggi avrete voglia di stare con gli amici, dare affetto a chi vi sostiene sempre. Il che non impedisce di fare incontri.

Oroscopo domani 12 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): affrontare conversazioni personali

Oroscopo 12 luglio Sagittario: umore

Il buon aspetto tra Mercurio e Giove potrebbe far arrivare buone notizie, o una somma che investirete su un progetto domestico, un viaggio con la famiglia o un altro motivo personale. Se, infatti, ultimamente non avete avuto tempo di prendere cura di voi stessi, un amico potrebbe offrirvi la possibilità di rilassarvi in una spa o consigliare di concedervi una pausa rilassante.

E’ un buon momento, inoltre, per affrontare conversazioni personali, di cui solitamente si parla solo “se strettamente necessario”.

Oroscopo domani Sagittario 12 luglio: amore

In coppia: troverete le parole giuste per sistemare alcune divergenze con il partner. In generale c’è ottima intesa.

Soli: Aprite gli occhi! Da alcune conversazioni interessanti potrebbe sbocciare una bella storia.

