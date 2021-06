Oroscopo domani 3 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): prendere atto della realtà

Oroscopo domani Cancro 3 giugno: umore

Vedete le situazioni come sono realmente o come vi piacerebbe che fossero? La dissonanza Mercurio-Nettuno può rendere difficile avere la percezione di ciò che sta realmente accadendo. E se accade qualcosa che non vi piace potreste fare come gli struzzi, mettere la testa sotto la sabbia e essere spinti a ignorarla.

Il buon aspetto tra Sole e Saturno oggi potrebbe coincidere con un test di realtà di cui dovrete prendere atto, ovvero concentrare la vostra attenzione su una questione rilevante.

Oroscopo domani Cancro 3 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: fusione totale con il partner, c’è grande complicità: la serata sarà dolcissima.

Soli: fatevi belli, uscite e mettetevi al centro dell’attenzione: farete colpo su una persona!

Oroscopo domani 3 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la chiarezza è fondamentale

Oroscopo domani Scorpione 3 giugno: umore

La dissonanza Mercurio-Nettuno potrebbe scatenare malintesi, senza volerlo darete segnali contrastanti. Se avete intenzione di farvi capire, dovrete essere molto chiari e non lasciare nulla al caso. Che stiate lavorando a fianco una persona o vogliate collaborare a un progetto, con qualsiasi persona dovrete parlare di lavoro, la chiarezza sarà fondamentale.

Anche nei confronti di voi stessi, sarà utile a sgombrare il campo dai dubbi: ad esempio, se state per dare il via a una nuova attività professionale.

Oroscopo domani Scorpione 3 giugno: amore

In coppia: potreste progettare un viaggio e l’idea di ritrovarvi soli, lontani dal quotidiano vi sembrerà molto seducente.

Soli: potreste incontrare una persona e scoprire che avete molte cose in comune. Avrete voglia entrambi di approfondire la conoscenza

Oroscopo domani 3 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): rimuginare è inutile

Oroscopo domani Pesci 3 giugno: umore

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno potreste avere dei dubbi, vi chiedere se riguardo a una situazione state facendo la cosa giusta. Ma rimuginando senza sosta finirete per essere ancora più confusi. Potrebbe trattarsi di una questione riguardante la casa, qualcosa che si è rotto e non sapere se intervenire immediatamente.

Non è escluso, con questo passaggio, che qualcuno vi dica delle bugie. Ad esempio, nel lavoro potreste istintivamente sentire che una persona vi mente o vi manipola.

Oroscopo Pesci 3 giugno: amore

In coppia: serata bollente! Il desiderio è al massimo e con il partner trascorrerete momenti deliziosi.

Soli: tanti incontri, tante persone interessate a voi ma non dovete accontentarvi: l’amore deve essere magico.

