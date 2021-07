Oroscopo domani martedì 20 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 20 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 20 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): cambiare aria

Oroscopo domani Cancro 20 luglio: umore

Il desiderio odierno è quello di cambiare aria e potreste decidere di fare uno spostamento, una lunga passeggiata immersi nella natura. E’ una buona decisione, i limiti e gli obblighi vi pesano parecchio e avete bisogno di rigenerarvi, fare il punto della situazione con tutta tranquillità. Ed è vero che raramente vi trovate soli, faccia a faccia con voi stessi. E se non avrete tempo, comunque sognerete un bel viaggio o una crociera. Evadere anche solo mentalmente comunque vi farà un gran bene.

Oroscopo domani Cancro 20 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: per voi è importante la complicità che vi lega al partner e prendete a due qualsiasi decisione.

Soli: oggi c’è l’incontro con l’amore. Nascerà una storia e con l’altro/a farete scintille!

Oroscopo domani 20 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): cercate di essere indulgenti

Oroscopo domani Scorpione 20 luglio: umore

Con la Luna in Sagittario alle spalle del vostro segno, buttate la nostalgia nel cassonetto e guardate al futuro. Cercate inoltre di essere disponibili al massimo. Se una persona cara – amico o familiare – ha bisogno di voi rispondete “presente” senza esitare. Devono sapere che in qualsiasi momento della giornata possono contare sul vostro aiuto. In particolare in famiglia siate indulgenti nei confronti di tutti. E anche loro saranno pronti a perdonare qualche vostro difettuccio.

Oroscopo domani Scorpione 20 luglio: amore

In coppia: qualche divergenza d’opinioni e avete due soluzioni: rimandare a domani la discussione o insistere sul vostro punto di vista.

Soli: nel lavoro una persona vorrà conoscervi meglio ma sarete diffidenti. Perché non provarci?

Oroscopo domani 20 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): prendere sul serio i progetti

Oroscopo domani Pesci 20 luglio: umore

La Luna in Sagittario al vostro segno annuncia di non riposare sugli allori e prendere sul serio i vostri progetti. Probabile che di recente li abbiate lasciati in sospeso ma ora dovranno essere concretizzati nel più breve tempo possibile. Mercurio accelera il ritmo e voi sentirvi sotto pressione. Nulla di negativo o di inquietante, sia chiaro, c’è solo la necessità di liquidare il passato così da andare avanti serenamente, in piena tranquillità. Svolgerete le cose alla perfezione.

Oroscopo Pesci 19 luglio: amore

In coppia: avete capito l’importanza di ascoltare il partner. Oggi farete inoltre di tutto per prevenire i suoi desideri.

Soli: una storia conclusa potrebbe riaprirsi nuovamente oppure andrete oltre alcuni conflitti con una persona conosciuta da poco tempo.

